 انتخابات التجديد النصفي.. أمريكا ″المنقسمة″ على مفترق طرق! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 08.11.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

انتخابات التجديد النصفي.. أمريكا "المنقسمة" على مفترق طرق!

سيقرر الناخبون في انتخابات التجديد النصفي هذه، الحزب الذي سيسيطر على مجلسي النواب والشيوخ. ويرى مراقبون أنها تأتي في لحظة تاريخية غير مسبوقة، وستكون لها تداعيات على الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة إذا ترشح ترامب.

صورة مركبة للرئيسين الأمريكيين الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب.

صورة مركبة للرئيسين الأمريكيين الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب.

خلال انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة عام 2014، كان الإقبال على صناديق الاقتراع ضعيفا إذ كانت نسبة المشاركة أقل من 42 بالمائة، لكن بعد أربع سنوات وتحديدا في منتصف ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب ارتفعت هذه النسبة لتتجاوز عتبة الـ 53 بالمائة، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأمريكي.

مختارات

وتتسم انتخابات التجديد النصفي بأهمية كبيرة في الولايات المتحدة لأنها تُجرى بعد سنتين من انتخاب الرئيس، ما يعني أنها تعقد بين اقتراعين رئاسيين. ويتم خلالها انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ وحكام 35 ولاية فضلا عن انتخابات مناصب قيادية وتنفيذية على المستوى المحلي.

ويتوقع براندون كونراديس، الصحافي المتخصص في تغطية الانتخابات الأمريكية في موقع "ذا هيل" والكاتب السابق في مؤسسة دويتشه فيله DW، أن يقدم الكثير من الناخبين الأمريكيين على الإدلاء بأصواتهم خلال انتخابات التجديد النصفي هذه لعام 2022.

وفي مقابلة مع DW، قال كونراديس إنه وفقا "لبيانات التصويت المبكر، فإن نسبة الإقبال ربما تكون أعلى بكثير من نسبة التصويت خلال انتخابات التجديد النصفي السابقة". وأضاف "أعتقد أن هذا يعد مؤشرا على تزايد المخاوف حيال وضع الولايات المتحدة في الوقت الحالي".

أمريكا "المنقسمة"

وتجرى انتخابات التجديد النصفي في وقت تشهد فيه البلاد استقطابا كبيرا ظهر جليا من خلال ردود الفعل حيال قرار المحكمة العليا بإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض الذي امتد لقرابة نصف قرن، إذ يعود لقضية "رو ضد وايد" التي رفُعت عام 1973.

وجاء في حيثيات الحكم الذي صدر في يونيو/ حزيران الماضي أن "الحكم الصادر عام 1973 وسمح بالإجهاض قبل أن يتمكن الجنين من الحياة خارج الرحم، بين 24 و28 أسبوعا من الحمل، كان خاطئا لأن الدستور الأمريكي لا يأتي بالتحديد على ذكر حقوق الإجهاض".

كاري ليك تنافس على منصب حاكم ولاية أريزونا عن الحزب الجمهوري خلال حملتها الانتخابية 09.10.2022

قالت كاري ليك، التي تتنافس على منصب حاكم ولاية أريزونا، إذا خسرت فسيكون ذلك بسبب التزوير!

وسادت مخاوف بين الليبراليين حيال الحكم الذي قالوا إنه انتزع حقا أساسيا، فيما لاقى القرار ترحيبا من المحافظين الذين اعتبروه بمثابة انتصار كبير.

ويرى مراقبون أن  حالة الاستقطاب الشديدة  في الوقت الراهن قد تدفع الناخبين من كلا المعسكرين إلى التوجه صوب صناديق الاقتراع للتأكيد على تواجدهم ومنع أي طرف من تعزيز قوته.

وإزاء قضية الإجهاض، يرغب الناخبون المؤيدون للحزب الديمقراطي في الولايات التي ينافس فيها الحزب على المناصب السياسية المحلية هذا العام، في ألا يكون حاكم من الحزب الجمهوري منوطا به تقرير حق المرأة في الإجهاض من عدمه.

في المقابل، يخشى الناخبون المؤيدون للحزب الجمهوري من تعرض اقتصاد البلاد لحالة ركود، فيما يلقون باللوم والمسؤولية على الرئيس الحالي جو بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي، عن الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وسط آمال بأن يتمكن مرشحو الحزب الجمهوري من الفوز بالانتخابات النصفية هذه لإحداث التغيير.

وفي مقابلة مع DW، قالت لورا ميريفيلد ويلسون، أستاذ مساعد في العلوم السياسية بجامعة إنديانابوليس، إن التضخم والقضايا الاقتصادية والجريمة تعد "عوامل هامة للناخب المحافظ في الوقت الحالي، وهي أيضا قضايا رئيسية يتحدث عنها مرشحو الحزب الجمهوري". وأضافت أنه "بالنسبة للديمقراطيين، فإن قضية الإجهاض تعد محورية وتحتل أهمية كبيرة"، مشيرة إلى أن الناخب الديمقراطي يساوره القلق من أن قرار المحكمة بإلغاء "حكم رو ضد ويد" قد يمهد الطريق أمام المحكمة ذاتها للنظر في قضايا اجتماعية أخرى قد يشمل تقييد حقوق المثليين.

الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث خلال تجمع لدعم مرشحة الحزب الديمقراطي لمنصب حاكم ولاية نيويورك كيثي هوكول

إذا سيطر الجمهورين على أحد مجلسي الكونغرس سيكون صعبا على إدارة بايدن تمرير القرارات والقواننين

تزايد حضور رافضي نتائج الانتخابات بين الجمهوريين

يشار إلى أنه في حالة خسارة  الحزب الديمقراطي السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما، فإن هذا من شأنه أن يُعقد العامين الباقيين من ولاية الرئيس جو بايدن، إذ سيكون تمرير أي تشريع في الكونغرس أمرا بالغ الصعوبة بالنسبة لإدارته.

لكن ويلسون ترى أن قضية الانتخابات هذا العام لا تتعلق فقط بالحزب الذي سوف يمتلك أغلبية في الكونغرس، وإنما يتجاوز ذلك إلى أن العديد من مرشحي الحزب الجمهوري الذين يتنافسون على مناصب سياسية محلية أومقاعد مجلسي النواب والشيوخ، يدعمون صراحة ادعاء الرئيس السابق دونالد ترامب بأن الانتخابات الرئاسية عام 2020 قد "سُرقت" منه، ويزعم أنه كان سيفوز على بايدن لولا التلاعب في نتائج الانتخابات، رغم عدم صحة مثل هذه المزاعم.

وتعد الصحافية والمذيعة السابقة كاري ليك التي تنافس على مقعد حاكم ولاية أريزونا، من بين المرشحين الذين ينكرون فوز جو بايدن بالانتخابات بشكل صحيح. وكانت ليك، التي تعد من أكثر المدافعين عن ترامب، قد ذكرت في مقابلة أُجريت معها في يونيو/ حزيران الماضي إبان الانتخابات التمهيدية "لسوء الحظ سُرقت الانتخابات ولدينا حاليا رئيس غير شرعي في البيت الأبيض".

بيد أن ليك ليست الوحيدة في الترويج لمثل هذه المزاعم، إذ ينضم إلى القائمة مارك فينشيم المرشح الجمهوري الذي ينافس على منصب سكرتير ولاية أريزونا. ويشار إلى أن فينشيم قال إبان انتخابات عام 2020 إنه لم يكن ليوقع على فوز بايدن  في ولاية أريزونا  التي نجح بايدن في الفوز بها على ترامب وإن كان بفارق ضئيل بعد تأكيد ذلك بإعادة فرز الأصوات.

ولاية أريزونا.. استعداد انتخابي واللاتينيون قد يحسمون النتيجة

التاثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة

يرى مراقبون أنه في حال فوز فينشيم وليك، فمن شأن هذا الأمر أن يمهد الطريق أمام تولى شخصيات تنكر نتائج الانتخابات مناصب تشرف على سير العملية الانتخابية. والجدير بالذكر أن النظام الانتخابي في الولايات المتحدة ينص على أن القيادة المحلية على مستوى الولاية هي المنوط بها مسؤولية تنظيم عملية الاقتراع والتصديق على نتائج الانتخابات.

وقد ذكرت نشرة "تقرير كوك السياسي" الإخبارية غير الحزبية، أن السباق إلى منصب حاكم ولاية أريزونا أصبح بمثابة "رمي العملة بالهواء".

لكن جيسيكا تيلور، الصحافية المتخصصة في الشأن الداخلي في نشرة "تقرير كوك السياسي"، قالت إن حظوظ كاري ليك كبيرة للفوز، مضيفة "هذا الأمر سوف يؤثر حقا على انتخابات عام 2024".

وفي مقابلة مع DW، قالت "إذا حاول ترامب - كما نتوقع – المضي قدما في ترشيح نفسه مجددا للرئاسة الأمريكية، فإن الأمور قد تنقلب رأسا على عقب بشكل مغاير عن ما حدث في انتخابات عام 2020 وذلك في حال وجود شخصيات تدعمه في بعض هذه الولايات المتأرجحة، هي على استعداد لقلب نتائج الانتخابات  أو حتى العمل مع الهيئة التشريعية على مستوى الولاية لتحقيق هذا الأمر".

ولا يتوقف الأمر على وجود مرشحين يخوضون غمار انتخابات التجديد النصفي تنكر فوز بايدن عام 2020 وإنما يمتد ذلك إلى تنافس مرشحين لا يعترفون بصلاحية الحكومة الأمريكية الحالية أصلا! ويرى كونراديس أن هذا الأمر قد يذكي حالة الخوف حيال الانتخابات النصفية. ويقول إن الولايات المتحدة لم تشهد على مدار التاريخ وجود هذا العدد الكبير من المرشحين الذين ينكرون صراحة أن بايدن قد وصل إلى البيت الأبيض بطريقة نزيهة وعادلة، مضيفا "إننا نمر بلحظة استثنائية في التاريخ الأمريكي".

كارلا بليكر / م ع

  • Sicherheitskräften halten Trump-Anhänger vor dem Kapitol auf Abstand

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    ما قبل العاصفة

    احتشد عدد من مؤيدي ترامب المتعصبين خارج مبنى الكابيتول الأمريكي (الكونغرس) الأربعاء (6 يناير/كانون الثاني 2020)، حيث حاولت قوات الأمن إبعادهم عن مبنى الكابيتول (الكونغرس) وهو مقر المجلس التشريعي للولايات المتحدة الأمريكية.

  • USA Washington | Bestätigung des Wahlergebnis der US Präsidentenwahl: Proteste vor Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    الصدامات الأولى

    خلال اجتماع للكونغرس لمناقشة تثبيت فوز الرئيس المنتخب جو بايدن اقتحم المئات من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس (كابيتول) ووقعت المواجهات الأولى مع رجال الشرطة الذين كانوا يحمون المبنى.

  • Demonstranten strömen durch die Türen des Kapitols

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام الكابيتول

    الحشود الغاضبة المؤيدة لترامب والتي تزايدت باستمرار تمكنت من كسر طوق الحماية الأمنية التي تفرضها الشرطة وحراس المبنى واقتحمت مبنى الكابيتول.

  • Ein Eindringling im Wikingerlook im US-Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام قاعة الاجتماعات

    تمكن بعض المتظاهرين من التوغل داخل مبنى الكونغرس ووصلوا إلى القاعة التي يجتمع فيها مجلس الشيوخ

  • USA | Präsidentschaftswahl | Ein Demonstrant in aggressiver Pose im Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    محاولة وقف تقدم المشاغبين

    قوات الامن حاولت وقف المشاغبين وفرضت طوقا أمنيا حولهم من أجل التمكن من اخلاء المجتمعين في مجلس الشيوخ إلى بر الأمان من خلال مخارج الطوارئ.

  • Ein Randalierer springt in den Plenarsaal des US-Senats

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    تسلق الجدران

    بعض المهاجمين تسلقوا الأسوار والجدران للوصول إلى داخل المجلس وإلى قاعة الاجتماعات.

  • Bewaffnete Sicherheitskräfte im Repräsentantenhaus

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    رفع السلاح أمام المقتحمين

    غرفة الاجتماعات الأخرى في مبنى الكونغرس والتي يجتمع بها عادة مجلس النواب كانت هدفا أيضا لمقتحمي المبنى، حيث حاولت الشرطة ابعاد المقتحمين برفع السلاح.

  • Ein Trump-Anhänger besetzt ein Abgeordnetenbüro im Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام مكاتب بعض النواب

    وبالرغم من جميع المحاولات الأمنية نجح المشاغبون في اقتحام العديد من الغرف داخل مبنى الكابيتول وشقوا طريقهم نحو مكاتب النواب.

  • Washington I Ein Eindringlinge trägt das Rednerpult von Repräsentantenhaus-Präsidentin Nancy Pelosi fort

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    منصة نانسي بيلوسي

    أحد المتسللين نجح في أخذ منصة زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي وتبدو عليه ملامح السعادة بما قام به

  • Leute gehen auf der Besuchergalerie des US-Repräsentantenhauses in Deckung

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    البحث عن مخبأ

    قاعات الجلسات أخليت كما يقول أحد الصحفيين المتواجدين، فيما حاول المجتمعون البحث عن مخبأ، كما تم توزيع أقنعة الوقاية من الغاز على المجتمعين.

  • Gasschwaden auf dem Capitol Hill

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    الغاز المسيل للدموع

    لجأت قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود الغاضبة التي اقتحمت المكان.

  • USA | Präsidentschaftswahl | Demonstranten im Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    تدخل الحرس الوطني

    بعد عملية الاقتحام التي تابعها العالم، وتدخل قوات من الحرس الوطني، تمت السيطرة على الوضع. وفرض عمدة واشنطن موريال بوزر حظرا للتجوال يشمل كامل المدينة. وعاد الكونجرس للاجتماع للمصادقة على انتخاب جو بايدن. (إعداد: كريستين تساير/علاء جمعة )

  • Washington I Sturm gegen U.S. Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    ترامب يتعهد بمغادرة البيت الأبيض

    عقب هذه الأحداث المثيرة وغير المسبوقة، وبعد مصادقة الكونجرس على فوز بايدن، ونتيجة للضغوط التي موست على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، تعهد الأخير بمغادرة البيت الأبيض في نهاية ولايته، غير أنه استمر رغم ذلك في مزاعمه بحصول تزوير انتخابي، وكتب في بيان "حتى لو كنت أعارض تماما نتيجة الانتخابات، والوقائع تدعمني، سيكون هناك انتقال منتظم في 20 كانون الثاني/يناير". (إعداد: كريستين تساير/علاء جمعة)

  • US-Kapitol | Sturm der Trump-Fans

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    مشهد من "جمهوريات الموز"

    شكلت مشاهد اقتحام مقر الكونغرس، التي تابعها الملايين عبر العالم، ضربة قاسية لصورة الولايات المتحدة كمنارة للديموقراطية. وقد وصف الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش ما حدث يليق بـ"جمهوريات الموز وليس بجمهوريتنا الديموقراطية". وسارع الكثير من الساسة الأمريكيين وقادة العالم إلى التنديد بما حدث والبعض وصفا بـ"المشاهد الصادمة" و"المحزنة".


مواضيع ذات صلة

WASHINGTON, DC, USA - JANUARY 19: A view of US Capitol building during sunset in Washington, D.C., United States, on January 19, 2021. Top security measurements are being taken around US Capitol building by National Guard soldiers on the day before the inauguration ceremonies for President-elect Joe Biden. Tayfun Coskun / Anadolu Agency

انتخابات التجديد النصفي .. ديمقراطية أمريكا والعالم على المحك 16.10.2022

يسعى أعضاء الحزب الجمهوري من الداعمين للرئيس السابق ترامب إلى الدفع بشخصيات تُعرف بـ"منكري الانتخابات" في غمار انتخابات التجديد النصفي، دعما لإعادة ترامب إلى الانتخابات الرئاسية في 2024. فما مدى خطورة ذلك؟