 انتخابات البرلمان التونسي ـ توقعات بمعاقبة الناخبين للأحزاب التقليدية | سياسة واقتصاد | DW | 04.10.2019

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سياسة واقتصاد

انتخابات البرلمان التونسي ـ توقعات بمعاقبة الناخبين للأحزاب التقليدية

يوم الأحد المقبل، ينتخب التونسيون برلمانا جديدا. وتشير كل الدلائل إلى أن الانتخابات ستكون صفعة يعاقب من خلالها الناخبون الأحزاب القائمة. التصويت العقابي المتوقع ربما سيصب في صالح المرشحين الشباب. المستقلين.

Tunesien Präsidentschaftswahlen (AFP/F. Belaid)

تشهد تونس يوم الأحد (السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2019) انتخابات تشريعية هي الثانية منذ صدور الدستور الجديد عام 2014. ورغم المسار الديمقراطي يعيش المواطنون التونسيون أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة. ولهذا يتوقع مراقبون أن يكون هناك تحول كبير في خيارات الناخبين.

فرصة للوجوه الجديدة؟

1503 قائمة هو عدد القوائم المشاركة في الانتخابات، من بينها 673 قائمة حزبية و312 قائمة ائتلافية و518 قائمة مستقلة، موزعة على 33 دائرة انتخابية، منها 27 داخل الأراضي التونسية وست دوائر للجاليات التونسية بالخارج. وسيختار الناخبون مرشحيهم لشغل 217 مقعدا بالبرلمان التونسي.

 مجموعة من الشباب والشابات يحملون في أيديهم عدداً من القصاصات التي تحتوي تفصيلاً لبرنامجهم الانتخابي يقومون بتوزيعها على المارة، فيما يحاول أحد المساعدين تثبيت خيمة الحملة بشكل جيد، حتى لا تقتلعها الرياح من مكانها. جهاز الموسيقى الصغير، الذي بحوزتهم، قام الشباب بإيقاف تشغيله توفيراً للبطارية. الحركة تقل بعد ظهر هذا اليوم هنا في الدندان، وهي منطقة سكنية تقع غرب العاصمة تونس.

أمان الله الجوهري يحاول التحدث إلى بائع البقالة المحلي، فيما يعلق أحد المارة على المشهد ويقول إن التصويت لصالح المرشحين المستقلين لا يجدي نفعاً، إذ في النهاية لن يكون لهم أي وزن في البرلمان. لكن الجوهري، المرشح الأول على القائمة المستقلة التي تحمل عنوان "بلادنا"، يرى ذلك بطريقة مختلفة "لقد أبانت الأحزاب القائمة في السنوات الأخيرة عن فشلها، والآن حان الوقت لإجراء انتخابات جديدة". ويضيف: "البرلمان لم يعد ينفذ إرادة الشعب، فقد تحول إلى آلة تصويت دون روح. وبدلاً من ذلك، يتم نهج سياسة الأبواب المغلقة، التي يتم من خلالها التلاعب بالقوانين واستغلال المناصب".

Tunesien Wahlkampf Bledna (DW/S. Mersch)

خلال حملاتهم الانتخابية يعتمد المرشحون المستقلون على التمويل الذاتي

يرى أمان الله الجوهري، وهو مهندس في أوائل الثلاثينات من عمره  أنه لو أصبح هناك عدد كاف من النواب المستقلين داخل البرلمان المنتخب حديثاً، يمكن حينها صناعة السياسية على أسس موضوعية. لكن المنافسة كبيرة، إذ داخل دائرته الانتخابية وحدها، تتنافس أكثر من خمسين قائمة، يتم اختيار سبعة نواب منها وإيصالهم إلى البرلمان. ويأمل أكثر من 1500 حزب وقائمة مستقلة على مستوى البلاد في الحصول على واحد من 217 مقعداً في البرلمان.

شبه انعدام للثقة في الأحزاب

الشاب الرزين مطلع على المشهد السياسي في تونس بشكل جيد. والده، الذي كان في السابق عضواً قيادياً في حزب النهضة، توفي عام 1995 خلال فترة حكم بن علي داخل أحد السجون في ظل ظروف غامضة. أمان الله الجوهري نفسه كان عضو مجلس شورى حزب النهضة حتى بعد الثورة، قبل استقالته عام 2013 ورحيله عن الحزب.

زوجته ليست عضواً في الحزب حتى الآن فحسب، بل وتشغل أيضاً منصب وزيرة وهي المرشحة الأبرز للحزب الإسلامي المحافظ للدائرة الانتخابية بالخارج في فرنسا. بنبرة ساخرة يعلق أمان الله الجوهري على ما وصفه بـ"التكتل غير العادي"، قائلاَ: "بعض الناس يعتقدون أنه يمكن إصلاح الأحزاب من الداخل. أنا لست واحداً منهم".

أظهر استطلاع حديث للرأي أن أكثر من 80 في المائة من التونسيين يكادون لا يثقون، أو لا يثقون البتة، في الأحزاب السياسية. أعضاء البرلمان ومؤسسات الدولة الأخرى لا يقدمون الأفضل. وفي الانتخابات المحلية العام الماضي، حققت القوائم المستقلة نتائج جيدة في الغالب. وكذلك خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في منتصف سبتمبر/ أيلول انتقم الناخبون من مرشحي الأحزاب القائمة. لذلك، يأمل الكثير من المرشحين المستقلين الجدد في الحصول على مقعد في البرلمان هذا العام.

Tunesien Kandidat Amenallah Jaouhari (DW/S. Mersch)

أمان الله الجوهري

وجوه جديدة تتحدى النظام

فرص جيدة يمكن أن تحسب لصالح "قلب تونس"، حزب المرشح الرئاسي المحتجز نبيل القروي، والذي تأسس قبل بضعة أشهر فقط. الوافد الجديد على المشهد السياسي التونسي سريع الوتيرة هو "عيش تونسي"، وهي حركة شبابية شعبية، نشأت من منظمة غير حكومية، تمولها السيدة أولفة تراس رامبورغ. الحركة تنشط في جميع أنحاء البلاد تحت شعار "لا تخافوا لسنا أحزابا". معظم المرشحين أرادوا فقط أن يصبحوا نواباً لكسب الحصانة والاستفادة من امتيازات البرلمانيين، كما يرى سليم بن حسن، رئيس "عيش تونسي" والمرشح الأبرز في تونس. حركته هي تعبير عن "تعبئة المواطنين ضد النظام". وتقول الحركة إنها في الفترة التي سبقت الانتخابات، استطلعت، عبر الهاتف، آراء مئات الآلاف من التونسيين حول أولوياتهم لصياغة برنامجها الانتخابي من هذا المنطلق.

الاقتصاد، الصحة ومكافحة الفساد هي الموضوعات التي يتم تداولها باستمرار من قبل الناخبين عند سؤالهم عن أكثر مشاكل تونس إلحاحاً في الوقت الراهن. بعد ثماني سنوات من الاضطرابات السياسية، يبدو أثر الإحباط عميقاً في نفوس المواطنين، الذين لم يجنِ غالبيتهم ثمار الثورة.

وفي حين تم إحراز تقدم في التنمية الديمقراطية، بقي الاقتصاد مهمشاً. وفقد الدينار التونسي قيمته لسنوات، وارتفعت الديون الخارجية كما ارتفع التضخم وتراجعت القوة الشرائية للمواطنين بشكل ملحوظ. الفساد ، المحسوبية والبيروقراطية المتأصلة الجذور، تشل البلاد. وعن هذا كله قال أمان الله الجوهري "أولويات الناخبين اجتماعية واقتصادية، ولكن هذا بالضبط ما لا تريد الأحزاب الكبرى استيعابه منذ 2011". ويتوقع الجوهري من الناخبين معاقبة الأحزاب هذه المرة.

Tunesien Tunis Wahllokal (DW/S. Mersch)

مشاركة ضعيفة في الانتخابات أثناء الجولة الأولى

تشكيل الحكومة سيكون صعباً

على الرغم من حظر استطلاعات الرأي الرسمية خلال الحملة الانتخابية، إلا أن كل المؤشرات تدل على أنه لن تحصل أي مجموعة أو حزب سياسي رئيسي على أغلبية واضحة في البرلمان. وحتى تشكيل ائتلاف حكومي مكون من حزبين أو ثلاثة أحزاب يمكن أن يكون عقبة رئيسية في برلمان مجزأ مع العديد من المجموعات الصغيرة والنواب المستقلين دون خبرة سياسية. بالفعل في الفترة التشريعية الماضية، كان البرلمان مجزأ لدرجة أن هذا جعل العمل على القوانين أكثر صعوبة.

وقال سليم خراط، رئيس منظمة البوصلة، وهي منظمة غير حكومية تشجع على المزيد من الشفافية في الحكومة "أعتقد أننا بحاجة إلى التكيف مع وضع مماثل في البرلمان الجديد والذي يمكن أن يشل عمل المشرعين ويؤخر من اتخاذ الإصلاحات التي تمس الحاجة إليها".

وبعد مرور أسبوع من تلك الانتخابات البرلمانية، ستجري في تونس الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وفي هذه الحالة، يواجه المحامي المستقل قيس سعيد، خصمه قطب الإعلام نبيل القروي، المحتجز منذ منتصف أغسطس/ آب بسبب التحقيقات المستمرة في غسل الأموال والتهرب الضريبي.

سارة ميرش (تونس)/ إ. م

  • Tunesien Präsidentenwahl Ergebnis (AFP/F. Belaid)

    تونس.. محطات رئيسية في الانتقال الديمقراطي

    مفاجأة الانتخابات التونسية

    تحققت المفاجأة في انتخابات الرئاسة بتونس، وفاز أستاذ القانون قيس سعيد وقطب الإعلام نبيل القروي المحتجز بتهمة غسل الأموال في الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت يوم الأحد 15 سبتمبر أيلول في تونس. وحصل سعيد على 18.4 بالمئة من الأصوات بينما جاء القروي في المركز الثاني بنسبة 15.6 بالمائة، ومنيت الأحزاب الكبرى بهزيمة مدوية في الإنتخابات التي جرت في إطار النزاهة والحرية وسط إشادة أوروبية ودولية.

  • Tunesien Präsidentschaftswahlen (Reuters/M. Hamed)

    تونس.. محطات رئيسية في الانتقال الديمقراطي

    نسبة مشاركة غير مرتفعة

    أعلنت الهيئة التونسية العليا المستقلة للانتخابات بلوغ نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة 45.02 بالمئة. وقال رئيس الهيئة نبيل بافون، إن النسبة تعتبر مقبولة مقارنة بالإحصائيات قبل غلق مكاتب الاقتراع. وبلغت نسبة المشاركة في الخارج 19.7 بالمئة.

  • Tunesien Umsturz Proteste in Tunis (picture-alliance/abaca/F. Nicolas)

    تونس.. محطات رئيسية في الانتقال الديمقراطي

    ثورة الياسمين

    في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 وفي ولاية سيدي بوزيد، أضرم محمد البوعزيزي البائع المتجول النار في نفسه بعد اتهامه لشرطية بإهانته. عقب وفاته وقعت مواجهات عنيفة بين المحتجين والشرطة امتدت لباقي البلاد لتندلع الثورة التونسية في 14 يناير/كانون الثاني 2011 طالب خلالها المتظاهرون برحيل الرئيس زيد العابدين بن علي وإسقاط نظامه اعتراضاً على الانسداد السياسي وتدهور الاقتصاد، ليهرب بعدها بن علي إلى السعودية.

  • Tunesien Präsident Moncef Marzouki (picture-alliance/dpa)

    تونس.. محطات رئيسية في الانتقال الديمقراطي

    حكومة ترويكا والمرزوقي رئيساً مؤقتاً

    في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 تم انتخاب "المجلس الوطني التأسيسي التونسي"، وتم تشكيل "الترويكا" وهي ائتلاف حاكم رئاسي وحكومي وبرلماني مكون من ثلاثة أحزاب ذات أغلبية وهي حركة النهضة الإسلامية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي لليبراليين. وانتخب المجلس التأسيسي بدوره المنصف المرزوقي رئيسا للجمهورية التونسية فيما تولى حمادي الجبالي رئاسة الحكومة ومصطفى بن جعفر رئيسا للمجلس التأسيسي.

  • Beerdigung Mohamed Brahmi Tunis Tunesien (Reuters)

    تونس.. محطات رئيسية في الانتقال الديمقراطي

    اغتيالات سياسية

    تسبب اغتيال المحامي شكري بلعيد المعارض الشرس لحزب النهضة، بالرصاص في 6 شباط/فبراير 2013 أمام منزله، واغتيال محمد براهمي السياسي والنائب المعارض في المجلس التأسيسي في إحداث هزة بالبلاد. على إثر الاغتيالات استقالت حكومة حمادي الجبالي وشهدت البلاد مظاهرات دعت إلى إحقاق العدالة في القضيتين.

  • Moncef Marzouki neuer Präsident Tunesien (dapd)

    تونس.. محطات رئيسية في الانتقال الديمقراطي

    محاولة لمحاكاة النموذج المصري

    دفعت إطاحة الجيش بأول رئيس مصري منتخب البعض في تونس لتوجيه دعوات لدخول الجيش المشهد السياسي وتغيير الأوضاع، وهو ما وصفه المرزوقي بـ "المحاولة الانقلابية". لكن الجيش التونسي أعلن نأيه بنفسه عن الجدل السياسي والتزامه بواجبه كما حدده الدستور، وتعهد للمرزوقي بالدفاع عن الجمهورية والنظام السياسي، ورفضت قوى المجتمع المدني وقطاعات عريضة من التونسيين المشاركة في مظاهرات سُميت "الرحيل" بهدف تغيير النظام.

  • Essebsi und Ghannouchi sprechen im Parlament (picture-alliance/dpa/Messara)

    تونس.. محطات رئيسية في الانتقال الديمقراطي

    "توافق الشيخين"

    في 15 أغسطس/آب عام 2013 اتفق الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي وراشد الغنوشي على الوصول لصيغة تعاون وتعايش بين حزبي نداء تونس والنهضة وتشكيل حكومة تكنوقراط وصياغة دستور جديد وهو ما أسفر عن تنظيم انتخابات حرة في 2014. ورغم اعتراضات من هنا وهناك على الاتفاق لكن الرجلين قررا الحفاظ على التوافق لضمان استقرار الحالة السياسية في البلاد لأطول فترة ممكنة، وأطلق عليه "توافق الشيخين".

  • Norwegen Friedensnobelpreis Tunesisches Quartett (Reuters/NTB scanpix/C. Poppe)

    تونس.. محطات رئيسية في الانتقال الديمقراطي

    نوبل للسلام للرباعي التونسي

    في 17 سبتمبر/أيلول عام 2013 رعت أربعة منظمات مدنية تونسية (الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الهيئة الوطنية للمحامين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان) الحوار الوطني بين الحكومة الانتقالية وجبهة أحزاب المعارضة ما أدى للوصول إلى اتفاق سياسي شامل جنب دخول البلاد في نفق مسدود ليفوز الرباعي التونسي على إثر ذلك بجائزة نوبل للسلام عام 2015.

  • Bildergalerie Präsidentenwahlen Tunesien (Getty Images/Afp/Fethi Belaid)

    تونس.. محطات رئيسية في الانتقال الديمقراطي

    السبسي.. أول رئيس منتخب بعد الثورة

    في مشهد سياسي غير مسبوق في تونس، نظمت انتخابات رئاسية وصل فيها إلى المرحلة الثانية كل من المنصف المرزوقي والباجي قايد السبسي لتحبس البلاد أنفاسها انتظاراً للنتيجة. وفي 22 ديسمبر/ كانون أول 2014 أعلن فوز رئيس حزب "نداء تونس"، وحصل على 55 في المائة من الأصوات ليصبح أول رئيس منتخب في أول انتخابات حرة ومباشرة بعد استقلال البلاد، ولعبت أصوات النساء دوراً حاسماً في ترجيح فوز السبسي.

  • Obama Meets With Tunisian President Beji Caid Essebsi At White House (Getty Images)

    تونس.. محطات رئيسية في الانتقال الديمقراطي

    وفاة السبسي.. وانتخابات رئاسية مبكرة

    في الخامس والعشرين من يوليو/تموز 2019 توفي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن عمر ناهز 92 عاماً، إثر أزمة صحية حادة. جرى انتقال السلطة بشكل دستوري سلس، حيث أدى رئيس البرلمان محمد الناصر اليمين الدستورية كرئيس مؤقت للبلاد، وتولى الشيخ عبد الفتاح مورو الرئاسة المؤقتة لمجلس نواب الشعب، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة حدد لها موعد الخامس عشر من سبتمبر/أيلول.

  • Tunesien | Präsidentschaftswahlkampf | Wahlplakate in Tunis (imago images/Xinhua/A. Wzzine)

    تونس.. محطات رئيسية في الانتقال الديمقراطي

    الانتخابات التشريعية وتداخل مع الانتخابات الرئاسية

    لكن الإعلان عن عقد انتخابات رئاسية مبكرة بسبب وفاة السبسي تسبب في ارتباك في الأجندة الإنتخابية، حيث تجري انتخابات تشريعية في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، الأمر الذي يعني انطلاق الحملات الانتخابية لمرشحي مجلس نواب الشعب التونسي بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية في حال تنظيم دورة ثانية.


مختارات

تونس: حملة الانتخابات ستنطلق مع بقاء القروي في السجن

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