 انتخابات اسرائيل: تحالف حزبي واعد ضد نتنياهو | سياسة واقتصاد | DW | 04.03.2019

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سياسة واقتصاد

انتخابات اسرائيل: تحالف حزبي واعد ضد نتنياهو

في التاسع من أبريل/ نيسان تشهد إسرائيل انتخابات جديدة، ورئيس الوزراء نتنياهو يسعى للفوز فيها، لكن تحالفا جديدا يجعل المنافسة قوية أمامه. كما تلقي التهم الموجهة ضده بظلالها على الحملة الانتخابية وفرص نجاحه.

Israel Tel Aviv Vorstellung Parteienbündnis Blue White mit Benny Gantz und Yair Lapid (AFP/J. Guez)

منذ أكثر من أربعين عاماً، يمتلك أبراهام ليفي كشك الفاكهة في سوق ماهاني يهودا الصاخب في الجزء الغربي من القدس. بين الموز والليمون يعلق صورة سوداء وبيضاء، كبيرة الحجم لأول رئيس وزراء من حزب الليكود عام 1977، إنه مناحيم بيغن. الليكود كان دائما حزبه. "هناك قول مأثور يقول بأن المرء لا يستبدل حصاناً بحمار. بنيامين نتنياهو جيد جداً، اقتصادنا بخير، وكذلك سلامتنا وكل الدول العربية المعتدلة تريد الآن التعامل معنا ، فلماذا نستبدله؟ "إنه رئيس وزراء بارز".

"نتنياهو لم يعد يقدم شيئاً جديداً"

في حالة ما كان الأمر متروكاً لليفي، فبإمكان نتنياهو "البقاء في منصبه لمدة 20 عاماً"، طالما يفعل ما هو في صالح للبلاد. لكن البعض الآخر غير متأكد من هذا. تقول ريوت شنايدر، 23 عاماً، وهي تجول داخل السوق: "لقد صوتت في وقت ما لنتنياهو، لكنني أعتقد أن وقته كرئيس للوزراء قد انتهى، وهو لا يأتي بأي شيء جديد. وهو دائما يردد إننا نُهاجم من هناك أو من هناك". وتضيف:" بالإضافة إلى التحقيقات الجنائية ضده بتهمة الرشوة والفساد، و التي تثير التساؤلات".

Israel Jerusalem Abraham Levy (DW/T. Krämer)

أبراهام ليفي، صاحب كشك الفاكهة في سوق ماهاني يهودا الصاخب في الجزء الغربي من القدس

في ديسمبر/ كانون الأول، دعا نتنياهو إلى إجراء انتخابات مبكرة. مناورة محسوبة من جهته، إذ وفقاً للاستطلاعات، كان نتنياهو يحظى بشعبية كبيرة  لدى الإسرائيليين كرئيس للوزراء. لكن التحقيق الذي أجرته الشرطة ضده، ألقى بظلاله على الحملة الانتخابية. كما يواجه منافسة حقيقية من تحالف حزبي جديد قدّم نفسه لخوض الانتخابات في التاسع من أبريل/ نيسان.

تحالف "أزرق – أبيض".. بداية جديدة؟

ساعات قليلة فقط من تقديم القوائم الانتخابية الأسبوع الماضي، اتحد اثنان من المرشحين الواعدين لخوض غمار الانتخابات. رئيس الأركان السابق بنيامين 'بيني' غانتس (مناعة لإسرائيل) والمذيع السابق يائير لبيد (هناك مستقبل) ، وخلق هذا الخبر ضجة كبيرة في الصحافة الإسرائيلية. المرشحان يريدان من خلال التحالف الجديد "أزرق – أبيض"، إعادة "توحيد" البلاد.

وفق مبدأ التناوب، سيصبح بيني غانتس أول رئيسين للوزراء ويائير لابيد، وزيراً للخارجية، وبعده، سيُصبح لابيد رئيساً للوزراء. على الرغم من أن بيني غانتس يعتبر من الوافدين الجدد على الساحة السياسية، إلا أنه معروف لدى الإسرائيليين مذ فترة توليه منصب  رئيس أركان الجيش. وقد تم تسليط الضوء في حملته الانتخابية حتى الآن، على إنجازاته العسكرية، ومنها على سبيل المثال، عملية قصف غزة في حرب عام 2014. وكان غانتس قد شكك علانية في إنجازات نتنياهو العسكرية.

Israel Tel Aviv Vorstellung Parteienbündnis Blue White mit Benny Gantz und Yair Lapid (AFP/J. Guez)

رئيس الأركان السابق بنيامين 'بيني' غانتس (مناعة لإسرائيل) والمذيع السابق يائير لبيد (هناك مستقبل) وتحالف" أزرق ـ أبيض"

لقد تحول يائير لابيد، الرجل الثاني في تحالف "أزرق – أبيض"، من الصحافة إلى السياسة في عام 2012. وفي انتخابات عام 2013، فاز من المرة الأولى  مع حزبه "هناك مستقبل" بـ 19 مقعداً، و كان لفترة وجيزة وزيراً للمالية  في حكومة  نتنياهو.

منع إعادة انتخاب نتنياهو

في حديثه مع DW  قال تامير شيفر، أستاذ العلوم السياسية والاتصالات في الجامعة العبرية: "السؤال الكبير هو ما إذا كان الناخبون اليمينيون سيصوتون للتحالف الحزبي الجديد. حتى الآن على الأقل، لم نشهد حركة ملموسة من الناخبين اليمينيين". وأضاف شيفر بأن المهمة الأصعب تكمن في الاتفاق على سياسة مشتركة فيما يتعلق بالشؤون الخارجية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والفلسطينيين.

مختارات

خرج حوالي ألفين شخص للتظاهر في أحد ميادين تل أبيب، مطالبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاستقالة بعد أن وجهت له الشرطة اتهاما بالرشوة والفساد، وهو ما ينفيه نتنياهو. (16.02.2018)

رغم عدم ذكر اسمه صراحة، إلا أن محللين إسرائيليين تكهنوا بإمكانية أن يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتهامات بالفساد، على خلفية تحقيقات مع مدير مكتبه السابق. (04.08.2017)

لكن القائمة الجديدة تتحد على الأقل في أمر واحد وهو منع إعادة انتخاب نتنياهو، كما قال مولا يباركين خلال جولة انتخابية لبيني غانتس في تل أبيب: "في قائمة تضمن ثلاثة من رؤساء الجيش السابقين، يمكن للمرء أن يستنتج بأن موضوع الأمن يقف على رأس القائمة." وأضاف يباركين:" بالنسبة لبيبي فإن كل شيء يتعلق بالأمن والأمن و الأمن".

تحالف "أزرق – أبيض"

"الأمن مهم بطبيعة الحال، وبدونه لن تكون لدينا دولة، لكن بيبي لم يوحد البلاد". بالنسبة له، فإن غانتس هو المرشح "الصادق للغاية وهو ليس عنصري ولا  ينتمي إلى اليسار ولا إلى اليمين". ترغب إيينات فايسبورت، التي تريد التصويت لصالح غانتس أيضاً، في رؤية تغيير، وقالت: "غانتس يجلب أملاً جديداً. نتنياهو يعتقد أنه  يفعل الجيد لنا، لكن حسب شعوري، البلد لا يتقدم، والعالم لديه صورة سيئة عنا." ومع ذلك، هناك انتقادات لأن تحالف "أزرق – أبيض" يقوده فريق من الرجال والمرشحات النساء في الصفوف الخلفية.

Israel Koalition Netanjahu und Lapid (Gali Tibboni/AFP/Getty Images)

يائير لابيد، كان عام 2013 وزيراً للمالية في حكومة نتنياهو.

ووفقاً لاستطلاعات الرأي الأخيرة، فإن حظوظ كل من غانتس، ولابيد ونتنياهو متساوية. لكن النقاش في إسرائيل يدور حول من يمكنه في النهاية تشكيل ائتلاف يضم الأغلبية الضرورية من 61 مقعداً على الأقل من مقاعد الكنيست الـ 120. ويمكن أن يكون نتنياهو متقدماً على منافسيه  من خلال كتلته اليمينية. ولهذا ومن  أجل عدم خسارة الأصوات، قام نتنياهو الأسبوع الماضي بإبرام تحالف بين الحزب القومي الديني "البيت اليهودي" والحزب اليميني المتطرف "القوة اليهودية".

تحالف مثير للجدل مع المتطرفين

وُعدت قيادة حزب "البيت اليهودي"، الذي أصبح الآن أيضاً عضواً في الائتلاف الحاكم، بمنصبين وزاريين. الاندماج المثير للجدل مع المتطرفين من "البيت اليهودي"، والذي قد يفشل في تجاوز نسبة الحسم الانتخابية ( 3.25 بالمائة) المطلوبة لدخول البرلمان، لاقى معارضة شديدة، حتى من قبل لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC) في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويدافع أنصار "القوة اليهودية" عن إيديولوجية "الدم اليهودي النقي" ويرفضون الزواج بين اليهود والعرب. ويعتبر الحزب، الحزب الخلف لحزب "كاخ" المحظور في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك في إسرائيل، والذي قُتل مؤسسه الحاخام مائير كاهانا في عام 1990. و من بين الأمور التي كان يدعو لها الحزب العنصري بشكل علني، الانتقال القسري "لجميع العرب" من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة إسرائيل الكبرى.

Israel - Ex-Gerneralstabchef Benny Gantz (Getty Images/AFP/G. Cohen Magen)

رئيس الأركان السابق بنيامين 'بيني' غانتس

الاتهامات تزيد الضغط

على الصعيد الداخلي، قد يزداد الضغط هذا الأسبوع على نتنياهو لسبب آخر، إذ  يريد النائب العام اتخاذ قرار أولي قبيل بدء الانتخابات، بشأن اتهام نتنياهو في ثلاث قضايا فساد. هذا من شأنه أيضاً إحداث تغيير في أصوات الناخبين. وكان نتنياهو قد انتقد بشدة هذا التوقيت وأعتبره محاولة من أجل التأثير في الانتخابات. وفي العام الماضي، أوصى محققو الشرطة بمقاضاة نتنياهو في ثلاث حالات مشبوهة من الاحتيال وانتهاك للثقة والفساد.

وفي هذا الشأن قالت تامار هيرمان، الأستاذة في معهد الديمقراطية الإسرائيلي في القدس: "السؤال هو ما هي الاتهامات التي يتم تأكيدها. وإن لم تكن هذه الاتهامات بالخطيرة نسبياً، فلن يكون ذلك سبباً في عدم تصويت الناخبين لصالح نتنياهو هذه المرة". وبشأن استطلاعات "مؤشر السلام" الشهري، التي تجريها بانتظام حول رأي الإسرائيليين من التطورات الحالية، قالت هيرمان: "باستثناء المعسكر اليساري، لا يزال نتنياهو بالنسبة للكثيرين أفضل رئيس وزراء".

تانيا كريمر (تل أبيب)/ إ.م

  • Gründung des Staates Israel 1948 Premierminister Ben-Gurion (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "انتصار الأمل"

    في الـ 14 من أيار/مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. ومما قاله بن غوريون آنذاك: "لم يفقد الشعب اليهودي الأمل مطلقاً. ولم تنقطع صلواته للحرية وللعودة إلى وطنه. واليوم عاد اليهود إلى وطنهم الأصلي. وصار لهم دولة خاصة بهم".

  • Archivbild vom israelischen Flagge vor den Vereinigten Nationen 1948 (Getty Images/AFP)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار دبلوماسي

    بعد ذلك مباشرة تم في نيويورك رفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة. وبالنسبة للإسرائيليين شكل ذلك خطوة إضافية نحو الأمن والحرية. وأخيراً أصبح لهم دولة معترف بها دولياً.

  • Timeline 2er Weltkrieg Auschwitz wird befreit (picture-alliance/dpa/akg-images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الساعة المظلمة

    يمكن قراءة أهمية تأسيس دولة إسرائيل على خلفية الهولوكوست. فالنازيون قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية ستة ملايين يهودي. الصورة لمعتقلين في معسكر أوسشفيتس.

  • Israel Unabhängigkeitskrieg1948 flüchtende Palästinenser (picture-alliance/CPA Media)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "النكبة" ـ الكارثة

    يحيي الفلسطينيون يوم تأسيس دولة إسرائيل كيوم "نكبة" بالنسبة لهم؛ إذ توجب على نحو 700.000 فلسطيني مغادرة أراضيهم. وعليه فإن تأسيس دولة إسرائيل هو بداية ما يسمى "صراع الشرق الأوسط" الذي لم يتم حله حتى بعد مرور 70 عاماً عليه.

  • Bildergalerie Ausstellung Ihr glücklichen Augen (Photo House Pri-Or, Tel Aviv)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    العمل من أجل المستقبل

    الطريق السريع رقم 2 تربط بين مدينتي تل أبيب ونتانيا وتوثق كذلك لإرادة انبعاث الدولة الفتية. وتم تدشين الطريق في 1950 من قبل رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مايير التي فرضت على البلاد نهج تحديث اقتصادي واجتماعي صارم.

  • Kinder im Kibbuz ca. 1950 (G. Pickow/Three Lions/Hulton Archive/Getty Images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كيبوتس

    الكيبوتسات هي تجمعات سكنية تعاونية تم إشادتها في كل أنحاء إسرائيل، ولاسيما في السنوات الأولى بعد تأسيس الدولة. وفيها طبق اليهود العلمانيون وأيضاً من ذوي التوجهات الاشتراكية تصوراتهم حول المجتمع.

  • Sechstagekrieg - israelische Panzer in den Golanhöhen - Syrien (Imago/Keystone)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الدولة الحصينة

    استمرت التوترات مع الجيران العرب. وفي 1967 أدت تلك التوترات إلى "حرب الأيام الستة" التي انتصرت فيها إسرائيل على مصر والأردن وسوريا. وفي الوقت نفسه بسطت إسرائيل سيطرتها على القدس الشرقية والضفة الغربية ـ وكان ذلك بداية توترات وحروباً إضافية في المنطقة.

  • Olympia Attentat von München 1972 (dapd)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار وموت

    في الألعاب الأولمبية في 1972 بميونيخ أحرز السباح الإسرائيلي مارك شبيتس سبعة أرقام قياسية عالمية. وفي منتصف الدورة الأولمبية اقتحم إرهابيون فلسطينيون القرية الأولمبية واحتجزوا الرياضيين الإسرائيليين كرهائن. وانتهت محاولة تحريرهم من قبل الشرطة الألمانية بكارثة: الرياضيون تم قتلهم ـ حتى مارك شبيتس.

  • Symbolbild Israel Siedlungen im Westjordanland (picture-alliance/newscom/D. Hill)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    مستوطنات في أرض العدو

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية عامل تسخين دائم للنزاع مع الفلسطينيين. وتتهم سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية إسرائيل بمنع قيام دولة فلسطينية مستقبلية من خلال بناء مزيد من المستوطنات. وحتى الأمم المتحدة تشجب بناء المستوطنات، إلا أن إسرائيل إلى يومنا هذا لا تعبأ بذلك.

  • Gazastreifen Erste Intifada 1987 (picture-alliance/AFP/E. Baitel)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    غضب وكراهية وحجارة

    في شتاء 1987 احتج الفلسطينيون ضد الحكم الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. وتفجرت الاحتجاجات في مدينة غزة وانتقلت بسرعة إلى القدس الشرقية والضفة الغربية. واستمرت تلك الانتفاضة على مدار سنوات وانتهت بتوقيع اتفاقيات أوسلو في 1993.

  • USA Weißes Haus Unterzeichnung von Oslo 1 Präsident Bill Clinton (M) Israels Premierminister Yitzhak Rabin und PLO Vorsitzender Jassir Arafat (picture-alliance/CPA Media )

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    وأخيراً السلام؟

    بوساطة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون باشر رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في 1993 محادثات سلام. وانتهت هذه المفاوضات بتوقيع "اتفاقية أوسلو" وبالاعتراف المتبادل.

  • Israel 1995 - Premierminister Peres (Getty Images/AFP/J. Delay)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كرسي فارغ

    اغتال طالب حقوق متطرف إسحاق رابين في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1995. نسف الاغتيال عملية السلام وكشف الانقسام السياسي داخل المجتمع الإسرائيلي؛ فقد زادت الفجوة بين اليهود المعتدلين والمتطرفين، وكذلك بين العلمانيين والأصوليين. الصورة تظهر رئيس الوزراء السابق شيمون بيريس بجانب الكرسي الفارغ لسلفه.

  • Altbundespräsident Johannes Rau gestorben Johannes Rau (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    محاولة قول ما لا يمكن قوله

    الإبادة الجماعية بحق اليهود تؤثر إلى يومنا هذا على العلاقات الألمانية الإسرائيلية. وفي شباط/فبراير 2000 كان الرئيس الألماني الأسبق يوهانس راو أول رئيس ألماني يلقي كلمة باللغة الألمانية أمام الكنسيت. طلب راو العفو من أجل صالح الأبناء والأحفاد.

  • Israel Mauerbau 2002 (picture-alliance/dpa/dpaweb/S. Nackstrand)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الجدار الإسرائيلي

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية وراء تسخين المواجهة مع الفلسطينيين. وفي عام 2002 شيدت إسرائيل جداراً يبلغ طوله 107 كيلومتراً في الضفة الغربية. ورغم أن الجدار قلل من أعمال العنف، إلا أنه لم يحل المشاكل السياسية للنزاع المستمر منذ 70 عاماً بين الشعبين.

  • Israel Besuch Außenminister Maas in Yad Vashem (picture-alliance/dpa/I. Yefimovich)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انحناء أمام الموتى

    وزير الخارجية الألماني الجديد هايكو ماس يسير بخطى ثابتة على تقليد التقارب الألماني الإسرائيلي. وقادته رحلته الخارجية الأولى كوزير للخارجية إلى إسرائيل. وفي آذار/مارس 2018 وضع ماس إكليلاً من الورود على النصب التذكاري ياد فاشيم إجلالاً لضحايا الهولوكوست.


مختارات

في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

قبل 70 عاماً تأسست دولة إسرائيل. بعد الهولوكوست بات الـ 14 من أيار/مايو 1948 نقطة تحول في تاريخ اليهود ينظرون منها إلى مستقبل واعد. وحسب التقويم العبري يصادف بعد غد الخميس ذكرى التأسيس. أهم المحطات التاريخية في صور! (17.04.2018)  

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