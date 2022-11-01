 انتخابات إسرائيل.. هل يعود نتايناهو للسلطة بأصوات اليمين المتطرف؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 01.11.2022

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سياسة واقتصاد

انتخابات إسرائيل.. هل يعود نتايناهو للسلطة بأصوات اليمين المتطرف؟

في خامس انتخابات تشريعية تشهدها إسرائيل خلال أربع سنوات، يتوقع مراقبون أن تلعب أحزاب اليمين المتطرف، دورا محوريا في رسم الخارطة السياسية. وقد تساهم في هزيمة الليبراليين بقيادة لابيد وعودة نتانياهو إلى السلطة.

أنصار نتانياهو في منطقة معال أدومبم 27.10.2022

يطمح بنيامين نتانياهو في العودة إلى السلطة عبر بوابة اليمين المتطرف الذي ازدادت شعبيته خلال السنوات الأخيرة

خلال الحملات الانتخابات الإسرائيلية، تجوب "حافلة بيبي"، في إشارة إلى رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتانياهو، الشوارع حيث يقف نتانياهو داخلها خلف زجاج مضاد للرصاص ليخاطب الناخبين. وفي مركز تجاري في بلدة نتانيا الساحلية، يوقع نتانياهو على كتابه الذي صدر مؤخرا ويحمل اسم "بيبي.. قصتي".

مختارات

ويتنافس نتانياهو البالغ من العمر 72 عاما ويعد الشخصية السياسية الأكثر استقطابا فيإسرائيل، في الانتخابات العامة التي بدأت اليوم الثلاثاء (الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر)آملا  بالفوز والعودة إلى الحكم على رأس الحكومة القادمة.

وعلى غرار الانتخابات السابقة، تعد جولة التصويت الحالية بمثابة استفتاء على مدى قدرة نتانياهو الذي يتزعم حزب الليكود المحافظ، على العودة إلى السلطة.

يشار إلى أن نتانياهو يحاكم في الوقت الحالي على خلفية ثلاث قضايا فساد، ويتنافس مع رئيس حكومة تصريف الأعمال يائير لابيد، المؤسس وزعيم حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل) الوسطي.

وفي ذلك، يقول تال شنايدر، المراسل السياسي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الانتخابات الحالية "تتعلق بحالة عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل وهي ذات المشكلة التي نواجهها منذ عامين".

وقبل انطلاق الانتخابات، أشارت استطلاعات الرأي إلى صعود أحزاب اليمين المتطرف التي قد يعتمد عليها نتانياهو لترجيح كفته والعودة إلى الحكم وتشكيل حكومة ائتلافية.

من جانبه، يقول ماوز روزنتال، كبير المحاضرين في كلية لودر للحكم والدبلوماسية والإستراتيجية، إن الانتخابات الحالية "تدور حول الليبرالية في مواجهة القومية، إذ يمثل لابيد المعسكر الليبرالي فيما يمثل نتانياهو المعسكر القومي".

نتانياهو في إحدى المكتبات وهو يروج لكتابه الجديد بيبي قصتي 24.10.2022

يحاول نتانياهو الحصول على أصوات الناخبين والعودة إلى السلطة بكل الوسائل الممكنة بما في ذلك التوقيع على كتابه الجديد "بيبي.. قصتي"

انهيار الحكومة بعد عام

والدعوة لإجراء الانتخابات الحالية التي تعد الخامسة في أربع سنوات، جاءت في يونيو/ حزيران الماضي عقب انهيار الحكومة الائتلافية التي كانت تتألف من ثمانية أحزاب ذات أيديولوجيات مختلفة تمثل اليمين والوسط واليسار بالإضافة إلى حزب عربي.

وكانت الحكومة قد خسرت أغلبيتها الضئيلة بعد عام واحد من تشكيلها، فيما كان القاسم المشترك بين الأحزاب المنضوية تحت لواء الحكومة هو الرغبة في الإطاحة بنتانياهو. لكن على خلاف ذلك لم تكن هناك قواسم سياسية مشتركة كثيرة بين هذه الأحزاب.

ويُنظر إلى لابيد باعتباره مهندس الحكومة الائتلافيةالتي انهارت مؤخرا. وخلال إحدى الفعاليات الانتخابية في كيبوتس آفيك بشمال إسرائيل، جاء أنصار لابيد والناخبون من البلدات والمدن المجاورة لطرح تساؤلاتهم عليه حيال غلاء المعيشة ودور الدين وغيرها من القضايا التي تهم حياتهم اليومية، فيما يكاد الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وقضايا المناخ غائبة عن هذه الانتخابات. وقد أعرب أنصار لابيد عن آملهم في استمراره على رأس الحكومة.

وفي ذلك، قالت داليا غراو ( 78 عاما) إنها تدعم لابيد لأنها "تريد الهدوء"، مضيفة "يمثل حزب يش عتيد الهدوء وقد وفرت لنا الحكومة ذلك حيث كنا ننعم بالهدوء".

صورة رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد على لافتة خلال حملته الانتخابية في كيبوتس أفيك 24.10.2022

تنامي نفوذ اليمين المتطرف لا يصب في صالح يائير لابيد والمعسكر الليبرالي في إسرائيل لكن المشاركة العربية الواسعة قد تفيده!

الناخبون العرب

ويرى خبراء أنه من الصعب التكهن بنتيجة هذه الانتخابات، لكن آخر الاستطلاعات التي نشرتها التلفزيون الإسرائيلي أشارت إلى أن كتلة الأحزاب اليمينية والدينية المتطرفة بزعامة نتانياهو قد تحصل على 60 مقعدا من أصل 120 مقعدا في الكنيست فيما رجح الاستطلاع أن يكون حزب الليكود الأقوى مع توقعات بحصوله على 31 مقعدا. ورغم ذلك يبدو أن حزب ليكود قد فقد بعض أنصاره لصالح حليفه كتلة "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف.

في المقابل، كشفت الاستطلاعات عن تراجع الكتلة التي يتزعمها لابيد رغم توقعات بحصول حزبه على نحو 24 مقعدا. فيما تشير التوقعات ذاتها إلى عدم قدرة بعض الأحزاب الصغيرة في الحصول على نسبة 3.25 بالمائة  اللازمة لدخول الكنيست. ويرى خبراء أن هذا الأمر لن يصب في صالح لابيد.

وقبل بدء الانتخابات، كان التركيز منصبا على التوقعات بشأن نسبة التصويت وخاصة بين المواطنين العرب في إسرائيل والذين يشكلون قرابة 20 بالمائة من الناخبين. ويقول المراقبون إن أي ارتفاع في نسبة التصويت بينهم قد يصب في صالح كتلة لابيد التي تمثل أحزاب اليمين واليسار، فيما سيعزز تراجع الإقبال فرص عودة نتانياهو إلى الحكم مرة أخرى.

بين الأمل واليأس... العرب في إسرائيل ينقسمون أمام التصويت لإنتخابات الكنيست

صعود اليمين المتطرف

ويشير الخبراء إلى أن صعود أحزاب اليمين المتطرف قد يمثل نقطة هامة ومحورية في الانتخابات، وهو ما قد يدفع نتانياهو إلى الانخراط في تحالف مع كتلة "الصهيونية الدينية". وكان يُنظر إلى الرجل الثاني في هذه الكتلة وهو ايتمار بن غفير، زعيم حزب "عوتسما يهوديت"، باعتباره شخصية هامشية داخل تيار اليمين المتطرف. بيد أن بن غفير، وهو محامي (46 عاما) يحظى بشعبية في هذه الأيام فيما تشير استطلاعات الرأي إلى أن كتلة "الصهيونية الدينية" قد تحصل على 14 مقعدا وبالتالي ستكون ثالث أكبر مجموعة في الكنيست.

وفي هذا السياق، يقول روزنتال، كبير المحاضرين في كلية لودر للحكم والدبلوماسية والإستراتيجية، إن أحزاب "اليمين المتطرف ربما تمتلك تأثيرا حقيقيا للمرة الأولى خلال هذه الانتخابات"، مضيفا أن إسرائيل قد تحولت خلال السنوات الماضية صوب اليمين. ويتساءل روزنتال "لكن ما هو الجديد الذي يحمله هذا الحزب؟ إننا نتحدث عن شخصيات قومية مناهضة لليبراليين، إنهم أشخاص تعهدوا بتقليص سلطة المحاكم مع التزامهم القوي بقيم الديانة اليهودية."

وخلال فعالية انتخابية في تل أبيت لزعيم حزب "عوتسما يهوديت" بن غفير، انقسم الشارع الذي جرى عقد الفعالية فيه إلى مجموعتين: الأولى تمثل أنصاره والأخرى تمثل المعارضه، ما تطلب تدخل الشرطة للفصل بين الطرفين على وقع تصاعد تراشق الكلمات.

نصار االزعيم السياسي المتطرف ايتمار بن غفير زعيم حزب غوتسما يهوديب يرفعون صورته في تل أبيب

الزعيم السياسي المتطرف ايتمار بن غفير رئيس حزب "غوتسما يهوديب" خفف من لهجته وتصريحاته العنصرية مؤخرا

بدوره، قال الشاب الإسرائيلي إيلي ياش إنه يدعم بن غفير، مضيفا "قبل أن ألتحق بالجيش كنت مع الطرف الآخر، لكن أعتقد الآن أن بن غفير يعد شخصا حقيقيا على خلاف النواب الآخرين في الكنيست. أرى أنه بمثابة سياسي يبذل قصارى جهده في خدمة البلاد على خلاف السياسيين المزيفين الآخرين".

ودخل بن غفير الكنيست لأول مرة عام 2021 فيما صدرت عنه تصريحات متطرفة وعنصرية وتقديمه للمحاكمة أكثر من مرة وإدانته في قضيتين سابقا.

ورغم سعيه إلى التخفيف من حدة تصريحاته خلال حملته  الانتخابية، إلا أن بن غفير اعتاد على الدفاع عن طرد من يصفهم بـ "الإرهابيين العرب" وذويهم وأيضا طرد المواطنين "غير موالين" لإسرائيل.

وقد ظهر بن غفير مؤخرا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لدعم أنصاره اليهود الذين يعيشون هناك، ولوح بمسدس أمام مؤيديه منتقدا الشرطة التي يقول عليها إطلاق النار على الفلسطينيين الذين يقومون برشق الحجارة. كما يدعو حزبه إلى ضم مناطق الضفة الغربية بأكملها.

وفي ضوء التنافس الكبير بين الأحزاب، فإن الانتخابات الإسرائيلية قد تشير إلى المنحى والمسار الذي سوف تسلكه إسرائيل في المستقبل. وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية في الساعة العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي بعد إغلاق صناديق الاقتراع.

تانيا كريمر/  م ع

  • Gründung des Staates Israel 1948 Premierminister Ben-Gurion (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "انتصار الأمل"

    في الـ 14 من أيار/مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. ومما قاله بن غوريون آنذاك: "لم يفقد الشعب اليهودي الأمل مطلقاً. ولم تنقطع صلواته للحرية وللعودة إلى وطنه. واليوم عاد اليهود إلى وطنهم الأصلي. وصار لهم دولة خاصة بهم".

  • Archivbild vom israelischen Flagge vor den Vereinigten Nationen 1948 (Getty Images/AFP)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار دبلوماسي

    بعد ذلك مباشرة تم في نيويورك رفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة. وبالنسبة للإسرائيليين شكل ذلك خطوة إضافية نحو الأمن والحرية. وأخيراً أصبح لهم دولة معترف بها دولياً.

  • Timeline 2er Weltkrieg Auschwitz wird befreit (picture-alliance/dpa/akg-images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الساعة المظلمة

    يمكن قراءة أهمية تأسيس دولة إسرائيل على خلفية الهولوكوست. فالنازيون قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية ستة ملايين يهودي. الصورة لمعتقلين في معسكر أوسشفيتس.

  • Israel Unabhängigkeitskrieg1948 flüchtende Palästinenser (picture-alliance/CPA Media)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "النكبة" ـ الكارثة

    يحيي الفلسطينيون يوم تأسيس دولة إسرائيل كيوم "نكبة" بالنسبة لهم؛ إذ توجب على نحو 700.000 فلسطيني مغادرة أراضيهم. وعليه فإن تأسيس دولة إسرائيل هو بداية ما يسمى "صراع الشرق الأوسط" الذي لم يتم حله حتى بعد مرور 70 عاماً عليه.

  • Bildergalerie Ausstellung Ihr glücklichen Augen (Photo House Pri-Or, Tel Aviv)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    العمل من أجل المستقبل

    الطريق السريع رقم 2 تربط بين مدينتي تل أبيب ونتانيا وتوثق كذلك لإرادة انبعاث الدولة الفتية. وتم تدشين الطريق في 1950 من قبل وزيرة العمل الإسرائيلية غولدا مايير التي فرضت على البلاد بعد توليها رئاسة الحكومة نهج تحديث اقتصادي واجتماعي صارم.

  • Kinder im Kibbuz ca. 1950 (G. Pickow/Three Lions/Hulton Archive/Getty Images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كيبوتس

    الكيبوتسات هي تجمعات سكنية تعاونية تم إشادتها في كل أنحاء إسرائيل، ولاسيما في السنوات الأولى بعد تأسيس الدولة. وفيها طبق اليهود العلمانيون وأيضاً من ذوي التوجهات الاشتراكية تصوراتهم حول المجتمع.

  • Sechstagekrieg - israelische Panzer in den Golanhöhen - Syrien (Imago/Keystone)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الدولة الحصينة

    استمرت التوترات مع الجيران العرب. وفي 1967 أدت تلك التوترات إلى "حرب الأيام الستة" التي انتصرت فيها إسرائيل على مصر والأردن وسوريا ولبنان، التي كانت مدعومة أيضا من وحدات سعودية ويمنية أقل. وفي الوقت نفسه بسطت إسرائيل سيطرتها على القدس الشرقية والضفة الغربية ـ وكان ذلك بداية توترات وحروباً إضافية في المنطقة.

  • Olympia Attentat von München 1972 (dapd)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار وموت

    في الألعاب الأولمبية في 1972 بميونيخ أحرز السباح اليهودي الأمريكي مارك شبيتس سبعة أرقام قياسية عالمية. وفي منتصف الدورة الأولمبية اقتحم إرهابيون فلسطينيون القرية الأولمبية واحتجزوا الرياضيين الإسرائيليين كرهائن. وانتهت محاولة تحريرهم من قبل الشرطة الألمانية بكارثة: إذ قتل الإرهابيون الرياضيين الإسرائيلين المحتجزين.

  • Symbolbild Israel Siedlungen im Westjordanland (picture-alliance/newscom/D. Hill)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    مستوطنات في أرض العدو

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية عامل تسخين دائم للنزاع مع الفلسطينيين. وتتهم سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية إسرائيل بمنع قيام دولة فلسطينية مستقبلية من خلال بناء مزيد من المستوطنات. وحتى الأمم المتحدة تشجب بناء المستوطنات، إلا أن إسرائيل إلى يومنا هذا لا تعبأ بذلك.

  • Gazastreifen Erste Intifada 1987 (picture-alliance/AFP/E. Baitel)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    غضب وكراهية وحجارة

    في شتاء 1987 احتج الفلسطينيون ضد الحكم الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. وتفجرت الاحتجاجات في مدينة غزة وانتقلت بسرعة إلى القدس الشرقية والضفة الغربية. واستمرت تلك الانتفاضة على مدار سنوات وانتهت بتوقيع اتفاقيات أوسلو في 1993.

  • USA Weißes Haus Unterzeichnung von Oslo 1 Präsident Bill Clinton (M) Israels Premierminister Yitzhak Rabin und PLO Vorsitzender Jassir Arafat (picture-alliance/CPA Media )

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    وأخيراً السلام؟

    بوساطة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون باشر رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في 1993 محادثات سلام. وانتهت هذه المفاوضات بتوقيع "اتفاقية أوسلو" وبالاعتراف المتبادل.

  • Israel 1995 - Premierminister Peres (Getty Images/AFP/J. Delay)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كرسي فارغ

    اغتال طالب حقوق متطرف إسحاق رابين في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1995. نسف الاغتيال عملية السلام وكشف الانقسام السياسي داخل المجتمع الإسرائيلي؛ فقد زادت الفجوة بين اليهود المعتدلين والمتطرفين، وكذلك بين العلمانيين والأصوليين. الصورة تظهر رئيس الوزراء السابق شيمون بيريس بجانب الكرسي الفارغ لسلفه.

  • Altbundespräsident Johannes Rau gestorben Johannes Rau (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    محاولة قول ما لا يمكن قوله

    الإبادة الجماعية بحق اليهود تؤثر إلى يومنا هذا على العلاقات الألمانية الإسرائيلية. وفي شباط/فبراير 2000 كان الرئيس الألماني الأسبق يوهانس راو أول رئيس ألماني يلقي كلمة باللغة الألمانية أمام الكنسيت. طلب راو العفو من أجل صالح الأبناء والأحفاد.

  • Israel Mauerbau 2002 (picture-alliance/dpa/dpaweb/S. Nackstrand)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الجدار الإسرائيلي

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية وراء تسخين المواجهة مع الفلسطينيين. وفي عام 2002 شيدت إسرائيل جداراً يبلغ طوله 107 كيلومتراً في الضفة الغربية. ورغم أن الجدار قلل من أعمال العنف، إلا أنه لم يحل المشاكل السياسية للنزاع المستمر منذ 70 عاماً بين الشعبين.

  • Israel Besuch Außenminister Maas in Yad Vashem (picture-alliance/dpa/I. Yefimovich)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انحناء أمام الموتى

    وزير الخارجية الألماني الجديد هايكو ماس يسير بخطى ثابتة على تقليد التقارب الألماني الإسرائيلي. وقادته رحلته الخارجية الأولى كوزير للخارجية إلى إسرائيل. وفي آذار/مارس 2018 وضع ماس إكليلاً من الورود على النصب التذكاري ياد فاشيم إجلالاً لضحايا الهولوكوست.