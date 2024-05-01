  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة إلى ألمانياالتغيرات المناخية
سياسةأوروبا

انتخابات البرلمان الأوروبي

٣٠ مايو ٢٠٢٤

يهيمن في أوروبا خوف شديد على التيارات الديمقراطية والمنظرين للحريات المدنية. والسبب استطلاعات الرأي التي تتوقع نجاحا تاريخيا لأحزاب اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي. من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيدة

https://p.dw.com/p/4gS5E

ضيوف الحلقة:
ناصر جبارة، كاتب صحفي مختص بالشؤون الأوروبية // 
لؤي غبرة، صحفي وباحث في القضايا  الأوروبية // 
هالة الساحلي، صحفية وخبيرة بالشؤون الأوروبية - بروكسل

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من سياسة من أرجاء العالم

المزيد من سياسة من أرجاء العالم

external

الهجوم الإيراني على إسرائيل.. هل يغير الشرق الأوسط؟

الشرق الأوسط عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل.. قلق ودعوات دولية إلى خفض التصعيد.. أي سيناريوهات يطرحها التصعيد الجديد؟
سياسة١٦ أبريل ٢٠٢٤37:39 دقيقة
Dokus KW 40

أزمة المناخ العالمية - ما العمل لمواجهة الفيضانات؟

تزداد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة في كل العالم. يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر والأمطار الغزيرة إلى حصول فيضانات مدمرة. يتفق أغلب الباحثين على أنها نتيجة للتغير المناخي. ولكن ماذا يمكن للإنسان فعله ليحمي نفسه منها؟
سياسة١٦ ديسمبر ٢٠٢١28:31 دقيقة
تخطي إلى الجزء التالي عن هذا البرنامج

عن هذا البرنامج

DW „To the Point“ Sendungslogo arabisch

بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية

آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!

الانتقال إلى برنامج بتوقيت برلين