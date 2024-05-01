يهيمن في أوروبا خوف شديد على التيارات الديمقراطية والمنظرين للحريات المدنية. والسبب استطلاعات الرأي التي تتوقع نجاحا تاريخيا لأحزاب اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي.
من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيدة
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ضيوف الحلقة:
ناصر جبارة، كاتب صحفي مختص بالشؤون الأوروبية //
لؤي غبرة، صحفي وباحث في القضايا الأوروبية //
هالة الساحلي، صحفية وخبيرة بالشؤون الأوروبية - بروكسل
بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!