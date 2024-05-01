2024/5/30 ٣٠ مايو ٢٠٢٤

يهيمن في أوروبا خوف شديد على التيارات الديمقراطية والمنظرين للحريات المدنية. والسبب استطلاعات الرأي التي تتوقع نجاحا تاريخيا لأحزاب اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي. من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيدة