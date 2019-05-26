 انتخابات أوروبا: خسائر فادحة لشريكي الائتلاف الحاكم في ألمانيا | أخبار | DW | 26.05.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

انتخابات أوروبا: خسائر فادحة لشريكي الائتلاف الحاكم في ألمانيا

قد يكون حزب الخضر الألماني مفاجأة الانتخابات الأوروبية على المستوى الاتحادي. في المقابل، وحسب توقعات التلفزة الألمانية، تعرض حزبا الائتلاف الحاكم في برلين لخسائر كبيرة، في حين حلّ "البديل" الشعبوي في المرتبة الرابعة.

Deutschland | Europawahlen | Reaktion SPD Mitglieder (Reuters/F. Bensch)

تشير التوقعات إلى أن أحزاب الائتلاف الكبير في ألمانيا سجلت خسائر فادحة في انتخابات البرلمان الأوروبي. وحسب توقعات القناتين الألمانيتين الأولى والثانية (ARD) و(ZDF)، التي نُشِرَتْ مساء اليوم الأحد (26 أيار/ مايو 2019) فإن تحالف المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي حصل في هذه الانتخابات على المركز الأول أي ما نسبته 28 في المائة من الأصوات. وهذا يعني أنه خسر حوالي ثمانية في المائة مقارنة بالانتخابات الماضية عام 2014.

أما الشريك الثاني في الائتلاف الحاكم في برلين، أي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فقد تعرض لخسارة تاريخية وفق هذه التوقعات إذ حصل على 15,5 في المائة من الأصوات وبذلك يكون قد خسر حوالي 12 في المائة من أصوات مؤيديه.

أمَّا المفاجأة فحققها حزب الخضر المعارض، الذي حلّ ثانياً خلف التحالف المسيحي، ومتقدما للمرة الأولى على الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ووفق هذه التوقعات فقد حصل حزب الخضر على حوالي 22 في المائة من الأصوات. وإذا صحت هذه الأرقام فسيكون حزب الخضر الرابح الأكبر في الانتخابات الأوروبية على مستوى ألمانيا.

وكتب حزب الخضر على موقعه في تويتر: "شكراً لهذه النتيجة المدوية ولكل صوت ولكل الساعات، التي لا تحصى ولا تعد، والتي عمل فيها المساعدات والمساعدون في الانتخابات من أجل (هذه النتيجة).

وحسب توقعات القناتين الأولى والثانية سيحصل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي على 10,5 في المائة من الأصوات، أي بزيادة أكثر من ثلاثة في المائة مقارنة بالانتخابات السابقة. بيد أن النتيجة تبقى أقل مما حصل عليه الحزب اليميني الشعبوي في آخر انتخابات تشريعية في ألمانيا.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ)

SPERRFRIST 18.00!!! PROGNOSE 18.00 EU Wahl 2019 - Deutschland ARA

مختارات

الأوروبيون يصوتون في 21 بلداً وتقدم متوقع للمشككين في الاتحاد

يتجه الناخبون في 21 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 751 نائباً في برلمان أوروبي جديد، حيث ترتفع إلى أقصى حد رهانات الجماعات اليمينية بعد وضعت نصب عينها التشكيك في جدوى الوحدة الأوروبية. (26.05.2019)  

الانتخابات الأوروبية: أحزاب شعبوية تروج لـ "خطاب الكراهية"

ذكر تقرير حول الانتخابات الأوروبية أن مئات من الحسابات على فيسبوك وتويتر وأكثر من 100 قناة على يوتيوب تروج لخطاب الكراهية وتنشر معلومات كاذبة ورسائل متطرفة. وحسب التقرير فإن أحزابا شعبوية تلعب دورا محوريا في هذا الأمر. (25.05.2019)  

الانتخابات الأوروبية: صعود لليمين ونهاية تكتلات تقليدية

مع دخول ثلاث دول جديدة المعترك الانتخابي الأوروبي، الذي سينتهي الأحد، يعود القلق مجدداً من صعود اليمين الشعبوي. ورغم المفاجآت التي حملتها نتائج بعض الدول، إلا أن انتخابات هذه الدورة ستشهد نهاية تكتلات سياسية تقليدية. (25.05.2019)  

60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

فيما يلي المحطات الكبرى في ستين عاماً من تأسيس الكتلة الأوروبية وترسيخ بنائها، من خطة لتحقيق التكامل في انتاج الفحم إلى اتحاد عابر للقوميات وانتهاء ببريكسيت، مروراً بأحداث منطقة اليورو وأزمة اللاجئين. (26.05.2019)  

مواضيع ذات صلة

Europawahl 2019 l Werbetafel für die EU-Wahlen in Brüssel

الأوروبيون يصوتون في 21 بلداً وتقدم متوقع للمشككين في الاتحاد 26.05.2019

يتجه الناخبون في 21 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 751 نائباً في برلمان أوروبي جديد، حيث ترتفع إلى أقصى حد رهانات الجماعات اليمينية بعد وضعت نصب عينها التشكيك في جدوى الوحدة الأوروبية.

Frankreich Marine Le Pen Rassemblement National Europawahl Wahlkampf

توقعات: اليمين الشعبوي بزعامة لوبن يتقدم على حزب ماكرون 26.05.2019

إذا صحت توقعات مراكز البحث في فرنسا فإن اليمين الشعبوي بزعامة مارين لوبن يتفوق على حزب الرئيس إيمانويل ماكرون في الانتخابات الأوروبية. أما في باقي الدول فقد تفاوتت النتائج، إذ تصدر المحافظون في النمسا على حساب الشعبويين.

Europa Wahlen l Europa-Wahlkampf der Union in Münster

زعيمة حزب ميركل: اليمينيون الشعبويون يبيعون مصالح أوروبا 21.05.2019

على خلفية أزمة الائتلاف الحاكم في النمسا، حذرت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني أنيغريت كرامب-كارنباور من تنامي قوة اليمينيين الشعبويين، وأكدت أنهم يبيعون مصالح أوروبا.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  