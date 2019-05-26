انتخابات أوروبا: خسائر فادحة لحزبي الائتلاف الحاكم في ألمانيا

تشير التوقعات إلى أن أحزاب الائتلاف الكبير في ألمانيا سجلت خسائر فادحة في انتخابات البرلمان الأوروبي. وحسب توقعات القناتين الألمانيتين الأولى والثانية (ARD) و(ZDF)، التي نُشِرَتْ مساء اليوم الأحد (26 أيار/ مايو 2019) فإن تحالف المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي حصل في هذه الانتخابات على المركز الأول أي ما نسبته 28 في المائة من الأصوات. وهذا يعني أنه خسر حوالي ثمانية في المائة مقارنة بالانتخابات الماضية عام 2014.

أما الشريك الثاني في الائتلاف الحاكم في برلين، أي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فقد تعرض لخسارة تاريخية وفق هذه التوقعات إذ حصل على 15,5 في المائة من الأصوات وبذلك يكون قد خسر حوالي 12 في المائة من أصوات مؤيديه.

أمَّا المفاجأة فحققها حزب الخضر المعارض، الذي حلّ ثانياً خلف التحالف المسيحي، ومتقدما للمرة الأولى على الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ووفق هذه التوقعات فقد حصل حزب الخضر على حوالي 22 في المائة من الأصوات. وإذا صحت هذه الأرقام فسيكون حزب الخضر الرابح الأكبر في الانتخابات الأوروبية على مستوى ألمانيا.

وكتب حزب الخضر على موقعه في تويتر: "شكراً لهذه النتيجة المدوية ولكل صوت ولكل الساعات، التي لا تحصى ولا تعد، والتي عمل فيها المساعدات والمساعدون في الانتخابات من أجل (هذه النتيجة).

وحسب توقعات القناتين الأولى والثانية سيحصل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي على 10,5 في المائة من الأصوات، أي بزيادة أكثر من ثلاثة في المائة مقارنة بالانتخابات السابقة. بيد أن النتيجة تبقى أقل مما حصل عليه الحزب اليميني الشعبوي في آخر انتخابات تشريعية في ألمانيا.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ)