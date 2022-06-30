 انتحار طبيبة نمساوية بعد تهديدات بالقتل من معارضي لقاحات كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.07.2022

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أخبار

انتحار طبيبة نمساوية بعد تهديدات بالقتل من معارضي لقاحات كورونا

أعلن المدعي العام النمساوي انتحار طبيبة بعدما أُجبرت على غلق عيادتها، بعد تهديدات بالقتل من جانب معارضين لإجراءات احتواء جائحة كورونا.

إجراءات احتواء كورونا في النمسا اتسمت بالصرامة في عز الموجة الرابعة

إجراءات احتواء كورونا في النمسا اتسمت بالصرامة في عز الموجة الرابعة

قال مكتب المدعي العام في النمسا، اليوم الجمعة (29 تموز/يوليو)، إن طبيبة في النمسا أُجبرت على غلق عيادتها بعد تهديدات بالقتل من جانب معارضين لإجراءات احتواء جائحة كورونا، قد انتحرت.

مختارات

أوصى وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما بالحصول على جرعة تعزيزية ضد كورونا للمرة الرابعة، من أجل الاستمتاع بالصيف. جاء ذلك عقب توصية مماثلة من الاتحاد الأوروبي ولكن لمن هم فوق الستين.

وتركت رسائل انتحار، لكن مكتب المدعي العام لم يقدم معلومات أخرى. وقال إنه ليس من المزمع تشريح الجثة.

واتسم رد فعل وزير الصحة النمساوي يوهانس راوخ بالحزن على أنباء وفاة الطبيبة، قائلا على تويتر إن "التهديدات بالقتل ضدها وموظفيها كانت حقيقة وحشية. الكراهية ضد الناس لا تغتفر. هذه الكراهية يجب أن تتوقف أخيرا".

الطبيبة التي كانت تعمل في ولاية النمسا العليا، أغلقت مؤخرا عيادتها، في خطوة عزتها إلى شهور من تلقيها رسائل تهديد من معارضي اللقاحات وتدابير اتخذتها الحكومة لاحتواء الجائحة.

وقبل أيام، ذكرت الحكومة النمساوية أنها تعتزم إلغاء متطلبات الحجر الصحي الذاتي لمصابي فيروس كورونا برغم مواجهة البلاد لموجة من الإصابات. وطبقا للقواعد الجديدة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من آب/ أغسطس، سيكون ممكنا لأي شخص لا يشعر بأعراض مرضية، مغادرة المنزل، حتى وإن كان لديه نتيجة اختبار إيجابية، إلا أنه سيظل خاضعا لبعض القيود.

وتتضمن القيود ارتداء كمامات نوع "إف إف بي 2" ما لم يكن المصاب في مكان مفتوح ويضمن تباعدا اجتماعيا لمترين عن الآخرين. كما سيحظر عليهم زيارة المستشفيات ودور رعاية كبار السن والمنشآت الخاصة بالمعاقين والمنتجعات الصحية.

خ.س/ف.ي (د ب أ)

  • Rigolettos Barley Sugar, eine Scottish Terrier Hündin, liegt mit ihrem Kuscheltier in einem Hundebett und formt dabei das Symbol Ying und Yang.

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    احترام مسافة الأمان

    إذا أصيب أحد الأشخاص بفيروس كورونا، فعليه أخذ مسافة من كلبه أو قطته التي تعيش معه في البيت. باحثون من مدينة أوتريخت الهولندية أخذوا عينات دم ومسحات من أنف قطط وكلاب أصيب أصحابها بفيروس كورونا خلال الـ200 يوم الماضية، وجاءت النتائج كالآتي: في 17.4 بالمئة من الحالات تم العثور على الفيروس و4.2 في المائة من الحيوانات ظهرت عليها أعراض المرض.

  • Sir Darnley’s Ambitious Angus, ein Scottish Terrie, liegt mit einer Schlafhaube/ Nachthaube auf dem Kopf im Bett

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    حتى الحيوانات تمرض جراء الإصابة بكورونا

    أظهرت الدراسة أن ربع الحيوانات التي أصيبت بالعدوى ظهرت عليها أعراض المرض رغم أن مساره لم يكن خطيرا. ورغم ذلك يؤكد الباحثون أن الحيوانات لا تلعب دورا مهما في نقل العدوى، كما هو الحال بشأن انتقالها من شخص إلى آخر.

  • Eine Katze sitzt auf einem Autodach in Lissabon Portugal

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    هل تنشر القطط فيروس كورونا؟

    معلومة أن القطط يمكن أن تصاب بفيروس كورونا معروفة منذ مارس/آذار 2020. آنذاك، أظهر معهد البحوث البيطرية في هاربين بالصين لأول مرة أن فيروس كورونا الجديد يمكن أن ينتشر بين القطط، حيث أكد الطبيب البيطري هوالان تشن في ذلك الوقت أن القطط يمكنها أيضًا نقل الفيروس فيما بينها، لكن ذلك لا يتم بسهولة كبيرة.

  • Junge graugetigerte Katze genießt Streicheleinheiten durch Menschen (picture-alliance/imageBroker)

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    لا داعي للقلق

    لا ينبغي على أصحاب القطط والكلاب أن يشعروا بالقلق: فالحيوانات تطور بسرعة أجسامًا مضادة للفيروس، وبذلك لا تظل معدية لفترة طويلة جدًا. يجب على أي شخص مصاب بكورونا أن يقيد حركة القطط مؤقتا، كما يجب على الأشخاص الأصحاء غسل أيديهم جيدًا بعد مداعبة الحيوانات.

  • Frau mit Corona-Mundschutz führt Hausschwein Dior in Rom aus und trift auf einen Spitz (Reuters/A. Lingria)

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    من يعدي من؟

    هل يجب أن يبتعد هذا الخنزير المنزلي عن هذا الكلب عند التقائهما في الفضاء الخارجي؟ قد يحتاج هذا الأمر الآن أيضًا إلى إعادة التقييم. فقد أكد أطباء بيطريون في هاربين، عام 2020، على أن الخنازير لا تصاب بفيروس كورونا. لكن في ذلك الوقت قالوا أيضا إن الكلاب هي الأخرى بعيدة عن الإصابة بالفيروس. فهل هذا التقييم لا يزال قائما؟

  • Porträtaufnahme des Tigers Nadia (Reuters/WCS)

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    عندما يشكل الإنسان خطرا

    كانت أنثى النمر الماليزية ناديا البالغة من العمر أربع سنوات واحدة من أوائل الحيوانات البرية التي أصيبت بعدوى فيروس كورونا عام 2020 في إحدى حدائق الحيوانات بمدينة نيويورك. وقال كبير الأطباء البيطريين في الحديقة لمجلة "ناشيونال جيوغرافيك": "إنها - على حد علمنا - المرة الأولى التي يصاب فيها حيوان بري بفيروس كوفيد 19 بعد تلقيه العدوى من إنسان".

  • Wasserfledermaus Myotis daubentonii (picture-alliance/blickwinkel/AGAMI/T. Douma)

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    هل تم اتهام الخفافيش على غير وجه حق؟

    من ناحية أخرى، هناك شبه اتفاق على أن مصدر الفيروس هي الحيوانات البرية. إذ تعتبر الخفافيش المصدر الأكثر احتمالا لظهور فيروس كورونا المستجد، لكن أطباء بيطريين يفترضون أن يكون هناك نوع آخر لعب دور "الوسيط" لنقل الفيروس بين الخفافيش والبشر في ديسمبر/ كانون الثاني 2019 بمدينة وووهان. الشيء الوحيد الذي يبقى غير واضح هو أي نوع يمكن أن يكون هذا "الوسيط".

  • Marderhund | Nyctereutes procyonoides (picture-alliance/ImageBroker/C. Krutz)

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    كلب الراكون "المشتبه به الرئيسي"

    كلب الراكون هذا معروف بأنه ناقل لفيروس كورونا المستجد. لذلك يشك عالم الفيروسات الألماني كريستيان دروستن بأن يكون المصدر الذي نقل الفيروس للإنسان. وقال دروستن "كلاب الراكون يتم اصطيادها على نطاق واسع في الصين، حيث تتم تربيتها من أجل الاستفادة من فرائها". لذلك يعتبر دروستن، أنه من الواضح أن يكون كلب الراكون هو "المشتبه به الرئيسي" في نقل الفيروس.

  • Symbolfoto Gürteltier in Vietnam (Reuters/Kham)

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    ماذا عن هذا المتهم؟

    يُشتبه في أن البنغول، المعروف أيضًا باسم البنغولين، في أن يكون الوسيط الذي ساهم في نقل الفيروس من الخفافيش إلى الإنسان. وقد تمكن باحثون من هونغ كونغ والصين وأستراليا من اكتشاف فيروس في البنغول الماليزي يشبه بشكل مثير للدهشة فيروس كورونا المستجد، حسب دراسة نُشرت في مجلة "نيتشر" في مارس/آذار 2020. ويتم تداول البنغول بشكل غير قانوني في أسواق الحياة البرية الصينية.

  • Frettchen im Käfig (picture-alliance/Mary Evans Picture Library/J.-M. Labat)

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    الحجر الصحي للقوارض

    قام الطبيب البيطري هوالان تشن بتجارب على القوارض أيضًا. وجاءت النتيجة كما يلي: يمكن لفيروس كورونا المستجد أن ينتقل بينها كما يحدث ذلك لدى القطط. وتتم العدوى عن طريق تطاير القطيرات. وفي نهاية عام 2020، كان لا بد من قتل عشرات الآلاف من العرسيات التي ظهرت في بعض مزارع الفراء المختلفة حول العالم بعدما تبين إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

  • China Wuhan City mit Marktplatz (Getty Images/China Photos)

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    هل من تهديد قادم من الدجاج؟

    هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا عن طريق الدجاج إلى الإنسان؟ هذا الجواب تمت الإجابة عليه بوضح في ووهان: لا داعي للقلق على البشر لأن الدجاج عمليًا محصن ضد فيروس كورونا المستجد، وهذا ينطبق، بالمناسبة، أيضًا على البط وأنواع أخرى من الدواجن. فابيان شميت/ع.ش


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