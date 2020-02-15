انتحار صيني في السعودية بعد الحجر عليه بسبب كورونا

نقلت صحيفة "سبق" السعودية الإلكترونية، اليوم السبت (15 فبراير/شباط 2020)، عن مصادر لم تسمها أن "مقيماً صينياً في العقد الثالث من عمره، قد ألقى بنفسه من الدور الثالث بأحد المستشفيات الحكومية بجدة، ولقي مصرعه".

وأشارت المصادر إلى" أن الصيني- الذي لم تكشف عن هويته- تم عزله بالمستشفى بعد الاشتباه بأن يكون مصاباً بفيروس "كورونا"، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادث، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل. ومن المتوقع أن تعلن وزارة الصحة السعودية تفاصيل الحادث.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت في وقت اليوم عدم ظهور أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين مؤخرا وأدى إلى فاة المئات وإصابة الآلاف.

وكانت السلطات السعودية قد قررت تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى الصين، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ف.ي/أ.ح (د.ب.ا)