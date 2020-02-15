 انتحار صيني في السعودية بعد الحجر عليه بسبب كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.02.2020

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أخبار

انتحار صيني في السعودية بعد الحجر عليه بسبب كورونا

ذكرت صحيفة سعودية أن مقيما صينيا، في العقد الثالث من عمره، قد ألقى بنفسه من الدور الثالث بأحد المستشفيات الحكومية في جدة، ولقي حتفه. وحسب المصادر فإن الصيني كان قد تم عزله للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

فيروس كورونا يضع العالم في حيرة

تقرير صحفي: مواطن صيني ينتحر في السعودية بعد الحجر الصحي عليه

نقلت صحيفة "سبق" السعودية الإلكترونية، اليوم السبت (15 فبراير/شباط 2020)، عن مصادر لم تسمها أن "مقيماً صينياً في العقد الثالث من عمره، قد ألقى بنفسه من الدور الثالث بأحد المستشفيات الحكومية بجدة، ولقي مصرعه".

مختارات

عمّ غضب كبير في الصين في أعقاب وفاة طبيب عيون بفيروس كورونا، كان هو من أول المحذّرين من انتشار الفيروس، لكنه تعرض لتأنيب من السلطات الصينية بتهمة بث الشائعات. يأتي ذلك فيما يتزايد عدد ضحايا الفيروس في الصين وخارجها. (07.02.2020)

وجهت في السابق اتهامات للصين بأنها تقلل من حجم الدمار الناجم عن الحوادث والكوارث الطبيعية. والآن أعربت واشنطن عن خيبة أملها بخصوص "قلة الشفافية" في التعامل مع كورونا، الذي تفوق أضراره حجم أضرار وباء سارس بكثير. (14.02.2020)

وأشارت المصادر إلى" أن الصيني- الذي لم تكشف عن هويته- تم عزله بالمستشفى بعد الاشتباه بأن يكون مصاباً بفيروس "كورونا"، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادث، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل. ومن المتوقع أن تعلن وزارة الصحة السعودية تفاصيل الحادث.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت في وقت اليوم عدم ظهور أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين مؤخرا وأدى إلى فاة المئات وإصابة الآلاف.

وكانت السلطات السعودية قد قررت تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى الصين، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ف.ي/أ.ح (د.ب.ا)

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الخوف من كورونا يستحوذ على آسيا

 

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