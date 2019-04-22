 انتحار أحد المشتبه بتجسسهما لصالح الإمارات في السجن بتركيا | أخبار | DW | 29.04.2019

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أخبار

انتحار أحد المشتبه بتجسسهما لصالح الإمارات في السجن بتركيا

أكدت مصادر قضائية تركية أن رجلا مسجونا في تركيا بشبهة التجسس لمصلحة الإمارات، انتحر في السجن. والرجل هو أحد مشتبه بهما بأنهما كانا يقومان "بتجسس سياسي وعسكري" و"تجسس دولي" ويشتبه بوجود علاقة لهما بقضية خاشقجي.

Türkei Polizei in Istanbul (picture-alliance/chromorange)

الصورة رمزية (أرشيف)

تأكيدا لتقارير إعلامية صرّح مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن رجلا مسجونا في تركيا بشبهة التجسس لمصلحة الإمارات العربية المتحدة، انتحر في السجن.

وكان موقع قناة خبر ترك الإلكتروني قد قالت اليوم الاثنين (29 أبريل/نيسان) إن أحد المشتبه بهما في تجسسهما لصالح الإمارات المحتجزين في تركيا انتحر في السجن.  وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن المشتبه به انتحر بشنق نفسه في سجن سيليفري بالقرب من إسطنبول حيث كان محتجزا.

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وكانت محكمة في إسطنبول قد قررت قبل حوالي عشرة أيام وضعه الرجلين قيد الحبس الاحتياطي. ويشتبه المحققون الأتراك بأن الرجلين كانا يقومان "بتجسس سياسي وعسكري" و"تجسس دولي".

وذكر مسؤول تركي كبير في حينه أن أحد الرجلين وصل إلى تركيا في أكتوبر تشرين الأول 2018 بعد أيام من مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، مضيفا أن الآخر جاء لتخفيف عبء العمل عن زميله. وقال المسؤول "نحقق فيما إذا كان وصول الشخص الأول إلى تركيا مرتبطا بقتل جمال خاشقجي"، مضيفا أنه وضع تحت المراقبة لستة أشهر قبل الاعتقال في إسطنبول. وأردف قائلا "من المحتمل أنه كانت هناك محاولة لجمع معلومات عن عرب، بينهم معارضون سياسيون، يعيشون في تركيا".

وحسب صحيفة "يني شفق" المقربة من السلطات التركية، فإن الرجلين وهما من الجنسية الإماراتية أجريا في الآونة الأخيرة اتصالات كثيرة مع شخص مراقب من الاستخبارات التركية في إطار التحقيق في قضية خاشقجي.

ويسود توتر في العلاقات التركية مع السعودية والإمارات، وهما بلدان يعيشان أزمة كبيرة مع قطر حليفة أنقرة.

ع.ج.م/ج.ج. (أ ف ب، رويترز)

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  • Saudi-Arabien Besuch Recep Erdogan & Salman bin Abdulaziz Al Saud (picture-alliance/Anadolu Agency/K. Ozer)

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  • Erdogan besucht Katar (picture alliance/dpa/abaca/Dha)

    تركيا والعالم العربي.. علاقات تتأرجح بين الصداقة والعداوة

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  • Algerien Afrikareise des türkischen Präsidenten Erdogan (picture-alliance/dpa/AP Images/Pool Presidential Press Service/K. Ozer)

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  • Saudi-Arabien Riad GCC Mohammed Ben Al-Hassan (picture alliance/AA)

    تركيا والعالم العربي.. علاقات تتأرجح بين الصداقة والعداوة

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  • Ägypten - Präsident Abdel Fattah al Sisi (picture-alliance/dpa)

    تركيا والعالم العربي.. علاقات تتأرجح بين الصداقة والعداوة

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  • Bildkombo Haideral-Abadi / Recep Erdogan (picture-alliance/dpa/Getty Images)

    تركيا والعالم العربي.. علاقات تتأرجح بين الصداقة والعداوة

    العراق- مد وجزر

    توترت علاقتهما عام 2016 بعد وصف العراق استمرار وجود القوات التركية في شمال البلاد بالاحتلال، ووصل التوتر حدّ استدعاء السفيرين. لكن البلدين يدركان أن ما يجمعهما أكبر، خاصة تخوفهما من تنامي النفوذ الكردي، ورغبتهما تحقيق شراكة فعلية تستفيد من الحدود المشتركة بينهما. لذلك وقع تقارب جديد مؤخرا، من شأنه استمرار وصول السلع التركية إلى العراق، وتقوية التعاون المائي، واستمرار تصدير النفط العراقي إلى تركيا.

    الكاتب: إسماعيل عزام


 

مختارات

تركيا والعالم العربي.. علاقات تتأرجح بين الصداقة والعداوة

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