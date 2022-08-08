 انتبه.. هذه العادات الغذائية تساهم في إبطاء التمثيل الغذائي! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 09.08.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

انتبه.. هذه العادات الغذائية تساهم في إبطاء التمثيل الغذائي!

ينصح خبراء التغذية باستمرار بالاهتمام بوجبة الفطور لأهميتها في المحافظة على التوازن الصحي للجسم. فيما يحذرون من عادات خاطئة من شأنها المساهمة في إبطاء عملية التمثيل الغذائي. فما هي هذه العادات؟

Buntes Frühstück mit Cappuccino

خبراء التغذية ينصحون دائما بتناول وجبة الفطور لأهميتها في عملية التمثيل الغذائي.

عملية التمثيل الغذائي ترتبط دائما بفقدان أو القدرة على إدارة الوزن. إذ يبدأ الجسم بالعمل مع أول قضمة تتناولها أو رشفة مشروب في بداية اليوم، ومن ثم يحول هذه المواد إلى طاقة. ولكن من الضروري جدا معرفة كيفية المحافظة على التمثيل الغذائي في مستوى صحي لتكون النتائج مرضية بعيدا عن الشعور بالتعب والإرهاق.

مختارات

يتناول الكثيرون الفاكهة خلال وجبة الفطور. ومن بين الفواكه المفضلة لإشباع جوع الصباح؛ الموز. لكن هل تناول الموز على معدة فارغة أمر صحي؟

إذا كنت ترغب بخسارة الوزن دون فقدان عناصر غذائية ضرورية لاستمرار وظائف الجسم، ما عليك سوى أن تجعل البيض وجبة أساسية في نظامك الغذائي وخصوصاً ضمن وجبة الفطور. فما هي الأسباب التي تجعل البيض من أهم الأطعمة؟

إذا كنت من عشاق الخبز والمعجنات وترغب بإنقاص وزنك والمحافظة على صحتك دون التخلي عن تناول الخبز فعليك بالتعرف على "Cloud Bread" خبز السحابة أو الغيمة الخالي من الدقيق والكربوهيدرات والذي يمكنك تحضيره بنفسك بمكونات بسيطة.

يعاني ملايين الأشخاص في العالم من الاكتئاب لأسباب مختلفة. ويرى خبراء التغذية أن الأكل الصحي خصوصاً في وجبة الفطور من شأنه المساعدة على التخلص من الاكتئاب. فما هي المواد الغذائية اللازمة التي يجب أن تضمنها وجبة الفطور؟

هل أول ما يتبادر إلى ذهنك بعد الاستيقاظ من النوم بعد ليلة غير هادئة هو شرب فنجان قهوة، قبل تناول وجبة الفطور؟ إذا كان الأمر كذلك، فيجب عليك إعادة النظر في هذه العادة التي أظهرت دراسة حديثة أن لها تداعيات سلبية.

خبراء التغذية ينصحون دائما بتناول وجبة الفطور لأهميتها في عملية التمثيل الغذائي. وقد أشار بعض الأخصائيين إلى بعض العادات االشائعة الخاطئة المتعلقة بوجبة الفطور والتي قد تؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي منها:

إهمال وجبة الفطور: تقول خبيرة التغذية أيمي غودسون، بينما يعتقد الكثير من الناس أن تخطي وجبة الإفطار يساهم في إنقاص الوزن، لكن ذلك غير صحيح كليّا". وتضيف قائلة إن عملية التمثيل الغذائي شبيهة بالنار، لكي تبدأ في الاحتراق، عليك أن تشعلها. ولإبقائها مشتعلة يجب أن تضيف كميات صغيرة من الخشب كل ساعتين. وينطبق الشيء نفسه على عملية التمثيل الغذائي. إبدأ في الصباح مع نسبة عالية من الكربوهيدرات والبروتينات الغنية بالألياف، ثم أضف وجبات صغيرة وخفيفة طوال اليوم للحفاظ على النار مشتعلة، بحسب ما نقله موقع (ايت ذس نات ذات) عن خبيرة التغذية غودسون.

تناول السكر المضاف: فقد أثبت الدراسات أن تناولالسكر المضاف في الصباح وخصوصا في المشروبات يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم فجأة وانخفاضه بسرعة، مما يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي وبالتالي زيادة الوزن إلى جانب مشاكل صحية أخرى. وتنصح الدكتورة ليزا يونغ بالابتعاد عن المأكولات والمشروبات التي تحتوي على السكر المضاف، والحصول على فطور صحي غنّي بالبروتين والكربوهيدرات الصحية مثل العجة إلى جانب الخضار والطماطم والأفوكادو وخبز الحبوب الكاملة. بحسب ما نشرته مجلة ( ناشونال لايبراري اوف ميديسن) الأمريكية.

تناول الكربوهيدرات فقط: تحذر غودسون من تناول الكربوهيدرات التي غالبا ما تؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم وانخفاضه بسرعة - مثل السكر المضاف- مما يعرضك إلى تراجع مخزون الطاقة وبالتالي الشعور بالإرهاق والتوق إلى السكريات والجوع لبقية اليوم.

عدم شرب كمية كافية من المياه: تصرف خاطئ جدا لأن الجسم عندما يصاب بالجفاف تصبح عملية التمثيل الغذائي بطيئة. لهذا السبب تأكد من الحصول على كمية كافية من المياه أو العصير الطبيعي مع وجبة الفطور.

ر.ض

 

  • كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

    أربعة نماذج من الفطور في ألمانيا

    أظهر استطلاع للرأي، حول مكونات وجبة الفطور لدى الألمان، وجود أربعة نماذج مختلفة من وجبات الفطور. فهناك، من يحبذ فطورا يكون فيه الخبز الحلو عنصرا أساسياً، بينما يميل آخر إلى تناول فطور يغلب الشوفان على باقي مكوناته. كما أظهر الاستطلاع أيضاً أن هناك فئة تفضل الفطور الدسم، وأخرى تستغني عن تناول وجبة الفطور.

  • كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

    مكونات الفطور الحلو

    يتناول مفضلو الخبز الحلو في وجبة الفطور عادة خبز القمح مع الزبدة أو الشوكولاتة المعدة للدهن أو العسل، فيما يشربون فنجانا من القهوة مع حليب مركز.

  • كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

    فطور حلو بأسلوب صحي

    وينصح خبراء التغذية أولئك الذين يفضلون تناول الخبز الحلو في وجبة الفطور، بدهن الخبز بخلطة الجوز الممزوج بالموز بدلا من دهنه بالزبدة والمربى. فخلطة الجوز حلوة ودسمة وطعمها لذيذ، كما أنها تغطي 50 في المائة من حاجة الجسم من فيتامين E.

  • كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

    تناول الشوفان في الفطور

    أما أولئك الذين يفضلون الشوفان في الفطور، فيتناولون إناء من الكورن فليكس الحلو مع الحليب. وهنا ينصح خبراء التغذية بزيادة نسبة الشوفان بشكل تدريجي وإضافة قطع من الفواكه الطازجة بدلا من حبوب الكورن فليكس الحلوة. ويستحسن أن تضاف أيضا بعض القطع من الجوز لاحتوائها على كميات كبيرة من الأحماض الدهنية المفيدة للجسم.

  • كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

    وجبة الفطور الدسمة

    تتكون وجبة الفطور الدسمة في ألمانيا في الغالب من خبز الجاودار والزبدة والسجق القابل للدهن.

  • كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

    فطور دسم بلمسات صحية

    يمكن تعويض خبز الجاودار والزبدة وسجق اللحم بخبز الدقيق الأسمر وسجق الكبد. فسجق الكبد يحتوي على كثير من المغذيات الدقيقة ونسبة قليلة من الدهنيات، كما أن خبز الدقيق الأسمر يطيل مدة الإحساس بالشبع بسبب احتوائه على كثير من الألياف. كما يمكن إضافة قطع صغيرة من الخيار أو الطماطم إلى ذلك.

  • كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

    عدم تناول وجبة الفطور

    لا يتناول كثير من الناس وجبة الفطور نظرا لضيق الوقت أو لانعدام الشهية. ومع مرور الوقت يشعرون بالجوع، مما يضطرهم إلى تناول وجبات خفيفة قد لا تكون صحية.

  • كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

    تعويض الفطور بغذاء صحي

    لا يرى خبراء التغذية في عدم تناول وجبة الفطور أمرا مقلقا، لكنهم ينصحون بتناول طعام صحي لدى الشعور بالجوع، كتناول قطعة من الموز أو شرب فنجان قهوة بالحليب.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية