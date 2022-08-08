انتبه.. هذه العادات الغذائية تساهم في إبطاء التمثيل الغذائي!

عملية التمثيل الغذائي ترتبط دائما بفقدان أو القدرة على إدارة الوزن. إذ يبدأ الجسم بالعمل مع أول قضمة تتناولها أو رشفة مشروب في بداية اليوم، ومن ثم يحول هذه المواد إلى طاقة. ولكن من الضروري جدا معرفة كيفية المحافظة على التمثيل الغذائي في مستوى صحي لتكون النتائج مرضية بعيدا عن الشعور بالتعب والإرهاق.

خبراء التغذية ينصحون دائما بتناول وجبة الفطور لأهميتها في عملية التمثيل الغذائي. وقد أشار بعض الأخصائيين إلى بعض العادات االشائعة الخاطئة المتعلقة بوجبة الفطور والتي قد تؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي منها:

إهمال وجبة الفطور: تقول خبيرة التغذية أيمي غودسون، بينما يعتقد الكثير من الناس أن تخطي وجبة الإفطار يساهم في إنقاص الوزن، لكن ذلك غير صحيح كليّا". وتضيف قائلة إن عملية التمثيل الغذائي شبيهة بالنار، لكي تبدأ في الاحتراق، عليك أن تشعلها. ولإبقائها مشتعلة يجب أن تضيف كميات صغيرة من الخشب كل ساعتين. وينطبق الشيء نفسه على عملية التمثيل الغذائي. إبدأ في الصباح مع نسبة عالية من الكربوهيدرات والبروتينات الغنية بالألياف، ثم أضف وجبات صغيرة وخفيفة طوال اليوم للحفاظ على النار مشتعلة، بحسب ما نقله موقع (ايت ذس نات ذات) عن خبيرة التغذية غودسون.

تناول السكر المضاف: فقد أثبت الدراسات أن تناولالسكر المضاف في الصباح وخصوصا في المشروبات يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم فجأة وانخفاضه بسرعة، مما يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي وبالتالي زيادة الوزن إلى جانب مشاكل صحية أخرى. وتنصح الدكتورة ليزا يونغ بالابتعاد عن المأكولات والمشروبات التي تحتوي على السكر المضاف، والحصول على فطور صحي غنّي بالبروتين والكربوهيدرات الصحية مثل العجة إلى جانب الخضار والطماطم والأفوكادو وخبز الحبوب الكاملة. بحسب ما نشرته مجلة ( ناشونال لايبراري اوف ميديسن) الأمريكية.

تناول الكربوهيدرات فقط: تحذر غودسون من تناول الكربوهيدرات التي غالبا ما تؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم وانخفاضه بسرعة - مثل السكر المضاف- مما يعرضك إلى تراجع مخزون الطاقة وبالتالي الشعور بالإرهاق والتوق إلى السكريات والجوع لبقية اليوم.

عدم شرب كمية كافية من المياه: تصرف خاطئ جدا لأن الجسم عندما يصاب بالجفاف تصبح عملية التمثيل الغذائي بطيئة. لهذا السبب تأكد من الحصول على كمية كافية من المياه أو العصير الطبيعي مع وجبة الفطور.

ر.ض