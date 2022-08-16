انتبه لوضعية جسمك أثناء تناول حبوب الدواء!

أنجز باحثون في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية دراسة لمعرفة كيف تؤثر وضعية جسم الإنسان على فعالية بلع حبوب الدواء.
ويبدأ تأثير حبوب الدواء عندما تنتقل المكونات الفعالة من المعدة إلى الأمعاء.
فقط عند هبوط الحبوب إلى المعدة تذوب بسرعة ليتم نقل العنصر النشط بسرعة أكبر إلى الاثني عشر في الجهاز الهضمي. ولاحظ الباحثون الأمريكيون أن بداية المفعول يستغرق عند الجلوس أو الوقوف بشكل طبيعي حوالي 23 دقيقة، حسبما نقل موقع صحفية "بيلد" الألمانية.
أما إذا استلقى الشخص على الجانب الأيمن من جسده عند بلع حبوب الدواء، فلن يستغرق الأمر سوى عشر دقائق. بينما يستغرق بداية مفعول الحبوب أثناء الاستلقاء على الجانب الأيسر حوالي مائة دقيقة، يضيف الباحثون في ملخص للدراسة نشر في الموقع الالتكروني لجامعة جونز هوبكنز.
ع.ع /ص.ش
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