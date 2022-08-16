 انتبه لوضعية جسمك أثناء تناول حبوب الدواء! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 22.08.2022

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صحة

انتبه لوضعية جسمك أثناء تناول حبوب الدواء!

ينصح باحثون الأشخاص الذين يتناولون حبوب الدواء بالاستلقاء على الجانب الأيمن قبل بلعها. ويبررون ذلك بالحصول على تأثير أسرع فعالية. كيف ذلك؟

صورة رمزية لتعاطي حبوب دواء

بحسب الدراسة، تتوقف سرعة فعالية حبوب الدواء على وضعية الشخص أثناء تناوله لها، سؤاء جلوسا أو قعودا أو متضجعا على الجانب الأيمن أو الأيسر.

أنجز باحثون في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية دراسة لمعرفة كيف تؤثر وضعية جسم الإنسان على فعالية بلع حبوب الدواء.

مختارات

ويبدأ تأثير حبوب الدواء عندما تنتقل المكونات الفعالة من المعدة إلى الأمعاء.

فقط عند هبوط الحبوب إلى المعدة تذوب بسرعة ليتم نقل العنصر النشط بسرعة أكبر إلى الاثني عشر في الجهاز الهضمي. ولاحظ الباحثون الأمريكيون أن بداية المفعول يستغرق عند  الجلوس أو الوقوف بشكل طبيعي حوالي 23 دقيقة، حسبما نقل موقع صحفية "بيلد" الألمانية.

أما إذا استلقى الشخص على الجانب الأيمن من جسده عند بلع حبوب الدواء، فلن يستغرق الأمر سوى عشر دقائق. بينما يستغرق  بداية مفعول الحبوب أثناء الاستلقاء على الجانب الأيسر حوالي مائة دقيقة، يضيف الباحثون في ملخص للدراسة نشر في الموقع  الالتكروني لجامعة جونز هوبكنز.

ع.ع /ص.ش

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