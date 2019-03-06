انتبه لهذه للعبارات المضللة قبل أن تقع في شباك وكالات السفر

دائماً ما تحاول شركات ووكالات السفر التفوق على غيرها بكلمات وعبارات تعد بالمرور بمشاهدات وتجارب مثيرة ومناظر خلابة. ولكن الغرض منها هو جعل أنشطة عادية أكثر جاذبية. فإذا رأيت أي من هذه الكلمات أو العبارات في الكتيب السياحي، فلتعلم أنك قد تكون بحاجة لتقليل توقعاتك.
فنون الطهي: فنون الطهي لا تعني المطبخ بالضرورة فغالباً ما تعد شركات السياحة بالتعرف على فنون الطهي في سياق العطلة إضافة إلى زيارة المطاعم. في هذا السياق يقول الباحث في مجال السياحة من جامعة يادة الألمانية للفنون التطبيقية تورستن كيرستغس يقول: "إنها عبارة ساحرة تشير إلى أن الطعام سيكون في قلب الرحلة".
ويضيف كيرستغس بالقول: "وفي النهاية كُل بقدر ما تريد من الأشياء التي لن تستطيع تحمل تكلفتها في الديار". فنون الطهي في النهاية هي حاجة إنسانية أساسية. ويحب المروجون للسياحة استخدام العبارة لأنها تشير إلى أن جودة الطعام ستكون عالية.
اللآلئ ومعابد الذواقة: في معبد الذواقة يتم عبادة الطعام الرفيع. إنها كلمة جيدة ولكنه ربما يكون من المطاعم المكلفة، وبالتالي تفقد الأسعار قبل حجز طاولة. في هذا السياق يقول كيرستغس: "قد تفضل التوجه إلى معبد يقدم طعام يؤكل خارجه إذا أردت أن تشعر بالشبع".
من ناحية أخرى، فإن الكثير من مقاصد العطلات توصف بأنها لآلئ. وقد تبدو لؤلؤة البحر الأدرياتيكي ولؤلؤة البحر المتوسط كأنهما مكاناً واحداً ولكن يطلق على الكثير هذا الاسم. وتشير العبارة إلى أنها "صغيرة ونادرة وأحيانا لا يتم اكتشافها سوى عبر أخذ نظرة عن قرب"، بحسب كيرستغس. ولكن انتبه، اللآلئ ليست رخيصة.
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عشرة أسباب لزيارة ولاية تورينغن الألمانية
"باوهاوس"
في مدينة فايمار، والتي تقع في ولاية تورينغن الألمانية، تأسست في عشرينيات القرن الماضي مدرسة "باوهاوس" الشهيرة للهندسة المعمارية والتصميم على يد المهندس المعماري فالتر غروبيوس. وكانت "باوهاوس" واحدة من أهم مدارس الهندسة في القرن الماضي. وبداية من السادس من (أبريل/نيسان) يمكن للمرء أخذ التعرف عامة عن "باوهاوس" في المتحف الجديد بمدينة فايمار.
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عشرة أسباب لزيارة ولاية تورينغن الألمانية
غوته
في هذا المكان (انظر الصورة) عمل أشهر شعراء ألمانيا فولفانغ فون غوته على كتابة بعض مؤلفاته المشهورة جداً مثل "فاوست". وفي مدينة فايمار، يمكن زيارة مسكن غوته، الذي عاش فيه فترة طويلة حتى موته سنة 1832.
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عشرة أسباب لزيارة ولاية تورينغن الألمانية
شيللر
يمكن أيضاً زيارة منزل الشاعر الألماني الكبير شيللر في مدينة فايمار. وعاش شيللر في هذا المنزل برفقة عائلته ثلاث سنوات، وكان يلتقي بشكل منتظم مع غوته حتى وفاته سنة 1805 عن سن يناهز الـ 45. ومن يريد معرفة الكثير عن هذه الشخصيات، يمكنه زيارة أرشيف غوته وشيللر في المدينة، وقراءة عدة رسائل شخصية لغوته وشيللر.
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عشرة أسباب لزيارة ولاية تورينغن الألمانية
النقانق
في كل مكان تورينغن، يمكن للمرء العثور على هذه التخصص الإقليمي. نقانق تورينغن "Rostbratwurst". أما عن محتويات هذه النقانق فهي لحم الخنزير والملح والفلفل والبردقوش والثوم . ويتم وضع هذه النقانق في خبز صغير مع إضافة خردل تورينغن عليها بالطبع.
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عشرة أسباب لزيارة ولاية تورينغن الألمانية
غابة تورينغن
يمكن المشي مسافات طويلة في غابة تورينغن. وعلى سبيل المثال هناك مسار المشي الأكثر شعبية في ألمانيا "Höhenwanderweg"، والذي يمتد على ارتفاع 1000 متر تقريباً ومسافة تصل إلى حوالي 170 كيلومتراً. أما قطع هذه المسافة فهو يتطلب بالنسبة للمشاة ست مراحل.
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عشرة أسباب لزيارة ولاية تورينغن الألمانية
حديقة هاينيخ الوطنية
ضمت منظمة اليونيسكو حديقة هاينيخ الوطنية إلى قائمة الإرث الطبيعي العالمي. ويمكن أيضا اكتشاف المناطق التي يتعذر الوصول إليها في الحديقة من خلال طريق علوي يُساعد على ذلك. ويبلغ ارتفاع هذا الطريق 24 متراً ويمر عبر قمم الأشجار.
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عشرة أسباب لزيارة ولاية تورينغن الألمانية
قلعة فارتبورغ
في قلعة "فارتبورغ" بمدينة آيزناخ، ترجم مارتن لوثر خلال 11 أسبوعا فقط العهد الجديد من لغته اليونانية الأصلية إلى اللغة الألمانية. واختبأ المصلح البروتستانتي مارتن لوثرمن أعدائه في هذه القلعة ، حيث عرف كيف يستفيد من وقته هناك بشكل كبير. ووضعت ترجمة مارتن لوثر للكتاب المقدس حجر الأساس للغة ألمانية موحدة.
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عشرة أسباب لزيارة ولاية تورينغن الألمانية
الموسيقار باخ
في مدينة آيزناخ الواقعة في ولاية تورينغن، رأى الموسيقار الألماني الشهير يوهان سيبستيان باخ النور سنة 1685. وعاش في تلك المدينة 10 سنوات. وسنويا يتم تنظيم مهرجان الموسيقار باخ بتورينغن، الذي يعد أكبر مهرجان حفلات الموسيقى الكلاسيكية بالولاية. ويمنح هذا المهرجان إمكانية سماع بعض أعمال هذا الموسيقار الألماني الشهير.
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عشرة أسباب لزيارة ولاية تورينغن الألمانية
إرفورت
من يقول تورينيغن، يعني أيضا مدينة إرفورت، ففي هذه المدينة التي تعتبر في نفس الآن عاصمة ولاية تورينغن هناك جسر " Krämerbrücke" الطويل، والمدينة القديمة من العصور الوسطى، فضلاً عن كاتدرائية القديسة ماري والكثير من الأشياء المميزة في هذه المدينة.
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عشرة أسباب لزيارة ولاية تورينغن الألمانية
ألعاب الورق
تم اختراع لعبة ورق "سكات" في ولاية تورينغن. وفي سنة 1813 تم تطوير لعبة الورق هذه في مدينة آلتنبورغ. زيادة على ذلك، تم إنتاج أقدم أوراق اللعب في ألمانيا سنة 1509 في نفس المدينة. إعداد: لينا إلتر/ر.م