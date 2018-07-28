 امرأة مجهولة تتسبب في إخلاء صالة سفر وفوضى بمطار ميونخ | أخبار | DW | 28.07.2018

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أخبار

امرأة مجهولة تتسبب في إخلاء صالة سفر وفوضى بمطار ميونخ

وقع اضطراب في حركة السفر بإحدى صالات مطار ميونخ بسبب إنذار على إثر عبور سيدة لبوابة بالصالة دون تفتشيها، حسب ما نقلت وسائل إعلام بافارية. وبعد إغلاق الصالة مؤقتاً أعلنت الشرطة عن إعادة تشغيل الصالة من جديد.

Terminal 2 am Flughafen München gesperrt (picture-alliance/dpa/M. Balk)

عادت حركة المسافرين في مطار ميونخ بجنوب ألمانيا إلى طبيعتها سريعاً صباح السبت (28 يوليو/ تموز 2018) في أول أيام العطلة المدرسية الصيفية، بعد قيام الشرطة بإخلاء صالة 2 وتفتيشها هي وملحقاتها بحثاً عن أشياء، بعدما تمكنت امرأة، مجهولة حتى الآن، من عبور بوابة أمنية بالصالة دون تفتيش، حسبما أفادت مواقع ألمانية.

وقالت الشرطة الاتحادية في ولاية بافاريا على موقع تويتر: "كل المناطق الأمنية في مطار ميونيخ صارت الآن متاحة من جديد (للركاب)".

وكانت الشرطة الاتحادية قد طلبت من المسافرين من صالة 1 بالمطار التوجه أبكر إلى المطار، مما تسبب في حدوث اضطراب بين المسافرين داخل المطار وحدوث تكدس شديد على الطريق السريع المؤدي إليه. واشتكى عدد من المسافرين عبر "تويتر" من البلبلة بسبب عدم وضوح التواصل بينهم وبين السلطات الأمنية.

وكتب موقع صحيفة "ميركور" نقلاً عن قناة "بي آر24" البافارية أن مسافرة تم إيقافها عند إحدى بوابات التفتيش بسبب وجود عبوات سوائل في أمتعتها موضوعة بطريقة غير مرتبة. وطلب رجل أمن منها وضع هذه العبوات في كيس بلاستيكي شفاف، كما تقتضي تعليمات الأمن، فتركت البوابة وذهبت لإحضار كيس بلاستيك. لكن المرأة ذات الأربعين عاماً عادت مرة أخرى ودخلت من بوابة لا تخضع للتفتيش دون أن يشعر بها أحد، وعندما لاحظ رجال الأمن بعدها بمدة دخول المرأة تم إطلاق إنذار. ولم تصدر الشرطة حتى الآن بياناً تفصيلياً بالواقعة.

ص.ش/ ي.أ (DW)

  • Streik des Sicherheitspersonals am Flughafen Hamburg ARCHIV (picture-alliance/dpa)

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  • Flugzeug von Condor (picture-alliance/dpa)

    المطارات الألمانية تحلق بأرقام قياسية جديدة!

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  • Spanien Kanarische Inseln La Gomera (picture alliance/robertharding/A. Tovy)

    المطارات الألمانية تحلق بأرقام قياسية جديدة!

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  • Türkei Tourismus Stadt Kusadasi (picture-alliance/dpa/K. Rose)

    المطارات الألمانية تحلق بأرقام قياسية جديدة!

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  • Egypt Air Kairo Flughafen (picture-alliance/dpa/K.Elfiqi)

    المطارات الألمانية تحلق بأرقام قياسية جديدة!

    بلغت الزيادة في عدد الركاب المسافرين على رحلات طويلة 0.5 في المائة خلال العام الماضي 2016، وزاد الطلب على الرحلات المتجهة إلى آسيا والأمريكتين الشمالية والجنوبية. بالمقابل انخفض الطلب على مصر بنسبة هائلة بلغت 33.1 في المائة. كما انخفض الطلب على تونس أيضاً، إذ بلغ حوالي 28 في المائة فقط.

    الكاتب: غالية داغستاني


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