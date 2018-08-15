امرأة تضع صبيا رغم أنها في غيبوبة منذ عشر سنوات

قالت وسائل إعلام أمريكية إن امرأة ترقد في غيبوبة في مركز هاسيندا للرعاية الصحية جاءتها آلام المخاض في 29 ديسمبر كانون الأول ووضعت صبيا. وأضافت التقارير أنه لم يكن أحد على علم بأن المرأة حامل ولا حتى طاقم الرعاية الصحية الذي لم يفهم في بادئ الأمر سبب أنينها.

وقال الشرطي تومي تومسون لرويترز عندما سئل عن التقارير الإعلامية "هذا الموضوع قيد التحقيق من قبل شرطة فينكس". وحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإن الشرطة تحقق في احتمال وقوع حادقة اغتصاب. ويجرى الآن البحث عن معلومات تخص الرجال الذين زاروا غرفة المرأة.

ولم ترد معلومات عن تحديد ما إذا كان قد طُلب من العاملين إجراء اختبار تحليل للحمض النووي "دي إن إيه" لتحديد المشتبه به المحتمل، أو ما إذا كان المركز الصحي تتخذ أي إجراءات وقائية لحماية المرضى من حدوث موقف مماثل.

وحسب قناة "سي بي أس" الأمريكية فإنه كان أمرا يشبه المعجزة بعد أن ولدت المرأة الرضيع في صحة جيدة، رغم أنها كانت غائبة عن الوعي تماما.

ويصف مركز هاسيندا للرعاية الصحية نفسه على أنه مقدم الرعاية الصحية المتخصص الرائد في أريزونا للرضع والأطفال والمراهقين والشباب الذين يعانون من أمراض مزمنة بالإضافة إلى ذوي الإعاقة الذهنية والذين يعانون من عجز في النمو.

س.ع/ع.ج.م (رويترز/ د ب أ)