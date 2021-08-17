 امرأة تتهم بوب ديلان بالاعتداء عليها جنسيا قبل أكثر من نصف قرن | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 17.08.2021

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منوعات

امرأة تتهم بوب ديلان بالاعتداء عليها جنسيا قبل أكثر من نصف قرن

في واقعة مزعومة تعود إلى عام 1965، يواجه المغني بوب ديلان الحائز على نوبل لعام 2016، اتهاما بالاعتداء الجنسي على سيدة كانت قاصرا في ذلك الوقت. الدعوى تأتي بناءً على قانون صادر عن ولاية نيويورك.

المغني والملحن ومؤلف الأغاني بوب ديلان

المغني والملحن ومؤلف الأغاني بوب ديلان

رفعت امرأة دعوى قضائية على المغني والملحن ومؤلف الأغاني بوب ديلان تزعم فيها أنه اعتدى عليها جنسيا بعدما أعطاها مخدرات ومشروبات كحولية عام 1965 عندما كانت تبلغ من العمر 12 عاما.

ونفى متحدث باسم ديلان، الذي يبلغ عمره الآن 80 عاما، تلك المزاعم وقال "هذا الادعاء الذي يجيء بعد 56 عاما غير صحيح وسنتصدى له بقوة".

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في جريمة وحشية بشمال الهند تعرضت فتاة لضرب مبرح أفضى لموتها بسبب "ارتدائها للجينز". وألقت الشرطة القبض على الجد والجدة وواحد من الأعمام فقط، بينما مازال البحث جاريا عن باقي المتهمين، فيما لم يعلم أبيها بالأمر إلا متأحرا.

بعد فضيحة الاعتداءات الجنسية التي ضربت الكنيسة الكاثوليكية، عندما كُشف أن قرابة 4أربعة آلاف طفل تم الاعتداء عليهم جنسيا منذ عام 1946، طلب رئيس أساقفة ميونيخ راينهارد ماركس الإعفاء من مهامه بسبب "الفشل المؤسساتي".

تقدمت امرأة بدعوى قضائية ضد الأمير البريطاني آندرو تتهمه فيها بالاعتداء الجنسي عليها حين كانت قاصرا. وذلك في ثلاث مناسبات مختلفة بدافع من جيفري إبستين المتهم باستغلال عشرات النساء والفتيات جنسيا قبل انتحاره في السجن.

وقالت المرأة التي يُشار إليها بحرفي جيه.سي. في دعوى مدنية رُفعت يوم الجمعة أمام المحكمة العليا في نيويورك إن ديلان اعتدى عليها في شقته في نيويورك طيلة ستة أسابيع "مما ألحق بها ندوبا نفسية وأضرارا معنوية قائمة حتى الآن".

وجاء في الدعوى أن ديلان، الذي كان في منتصف العشرينات آنذاك، "استغل مكانته كموسيقي وقدم لجيه.سي كحوليات ومخدرات واعتدى عليها جنسيا عدة مرات".

وقُدّمت الشكوى قبل يوم من انتهاء المهلة المنصوص عليها في قانون صادر عن ولاية نيويورك يخوّل ضحايا الانتهاكات الجنسية ملاحقة المعتدين، بغضّ النظر عن تاريخ وقوع الأفعال.

وقد استندت مشتكية في قضية إيبستين الأسبوع الماضى إلى هذا القانون لتتقدّم بشكوى ضدّ الأمير أندرو، ثاني أبناء الملكة إليزابيث الثانية، على خلفية مزاعم اعتداء جنسي.

ويعدّ بوب ديلان الحائز جائزة نوبل للآداب سنة 2016 تقديرا "للتعابير الشعرية الجديدة التي استحدثها في الممارسات الغنائية الأميركية" أشهر مؤلف موسيقي ومغنّ. ومن أبرز أعماله، "بلويين إن ذي ويند" و"ذي تايمز ذاي آر تشانغينغ" و"لايك ايه رولينغ ستون".

وبيع أكثر من 125 مليون ألبوم حول العالم من أعمال الفنان البالغ من العر 80 عاما والذي سطع نجمه في نيويورك في مطلع الستينات.

إ.ع (رويترز، أ ف ب)

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