 امبراطورية النساء - الهند - قبيلة خاسي | وثائقي | DW | 16.11.2021

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وثائقي

امبراطورية النساء - الهند - قبيلة خاسي

تعتبر قبيلة خاسي الهندية واحدة من الشعوب القليلة في العالم التي يأخذ أطفالها أسماء أمهاتهم. الأب هو الوحيد في الأسرة الذي يحمل اسماً مختلفاً. ولكن ماذا عن العدالة في النظام الأمومي لدى هذه القبيلة؟

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تعمل بانيشا كمعلّمة للدراسات الاجتماعية في المدرسة الابتدائية، وتستعد - كعادتها كل صباح - للذهاب إلى العمل. موضوع درس اليوم يتعلق بالأسماء العائلية، وفيه تشرح بانيشا لطلابها أن قبيلة خاسي هي من الشعوب القليلة في العالم التي يُنْسَبُ فيها الأطفال لأمهاتهم. الأب هو الوحيد في الأسرة الذي يحمل اسماً مختلفاً. صحيح أن بانيشا هي صاحبة الحلّ والعقد في المنزل، لكنّ عبء أسرتها يقع على عاتقها. تقتسم بانيشا منزلها الصغير مع والديها وأختها وأبناء وبنات أختها. عشرة أشخاص يعيشون في كوخ خشبي متواضع. وهي مسؤولة عن الأمور المالية والأسرة والمطبخ وتحرص على إيجاد حياة أسرية متناغمة ومنسجمة. كل يوم تُكَلِّف بانيشا زوجها ببعض المهام، ولكن إذا مَرِضَ والداها أو أحدهما، تكون هي المسؤولة عن الرعايه. تعيش بانيشا حياة مزدحمة ومفعمة بالمسؤوليات. عمل لانسيلوت طيلة حياته في مصنع للأسمنت. وهو الآن متقاعد ويناضل بوصفه نائباً لرئيس إحدى الجمعيات من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. على عكس معظم الرجال الذين يخضعون في صمت للنظام الأمومي، فإنّ لانسيلوت لديه عدد من الحجج المدروسة بعناية التي تثبت في نظره سخافة نظام خاسي، ومنها أن هذا النظام لا يتوافق مع تعاليم المسيحية. لقد تحدَّى لانسيلوت قواعد قبيلة خاسي، حيث تحمل زوجته وابنته سبيرى البالغة من العمر 28 عاماً اسم عائلته. الابنة سبيرى تعمل كمحامية فى عاصمة ولاية شيلونغ، وتتصرف مثل سكان المدن الحديثة، لكنها لا تزال تعيش مع والديها. كما أنَّها عضوة في جمعية والدها وتدعم نضاله من أجل إدخال النظام الأبوي. لقد تخلت عن تقاليد خاسي القديمة، وترى أنّ النظام الأمومي تسبب في العديد من المشاكل بمجتمع هذه القبيلة وظلم كبير بين الرجال والنساء.

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امبراطورية النساء - الهند - قبيلة خاسي 09.11.2021

تعتبر قبيلة خاسي الهندية واحدة من الشعوب القليلة في العالم التي يأخذ أطفالها أسماء أمهاتهم. الأب هو الوحيد في الأسرة الذي يحمل اسماً مختلفاً. ولكن ماذا عن العدالة في النظام الأمومي لدى هذه القبيلة؟