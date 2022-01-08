امبراطورية النساء - أقلية الموسو في الصين

يلعب الآباء فقط دورًا ثانويًا بين أفراد أقلية الموسو العرقية والذين استقروا بين سيتشوان ويونان. على الرغم من أنهم ينجبون أطفالا، إلا أن الآباء والأمهات لا يعيشون تحت سقف واحد. لا يرى الرجل شريكته إلا في الفراش ليلا ويعود إلى منزله في الصباح. تواجه ناكا البالغة من العمر 18 عامًا قرارًا صعبًا: هل هي مستعدة لأن تصبح رئيسة الأسرة التالية؟ أم أنها سترحل بعيدا وترقص في فرقة فولكلورية بالطريقة التي تحلم بها؟ تعيش الشابة وفقا للعادات القديمة مع أعمامها وخالاتها في عائلة الأم. وفقًا للتقاليد، كان على ناكا أن تقضي حياتها بأكملها هناك. فوالدها، الذي يعيش مع والدته ولكن ليس كجزء من الأسرة، بل مثل جميع الأزواج من الموسو، لا يرى والدا ناكا بعضهما إلا أثناء الليل. ربة الأسرة هي ارشيما خالة ناكا. يجب أن تخلفها ابنة الأخت بالتأكيد هذا ما تأمله الخالة مع جميع أفراد الأسرة. فناكا هي آخر فتاة متبقية من جيلها في القرية. لكن هل ناكا مستعدة لتحمل هذه المسؤولية؟ أم أنها ستغادر القرية كي تعيش في المنطقة السياحية على بعد بضع كيلومترات حول بحيرة لوغو؟