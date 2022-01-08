 امبراطورية النساء - أقلية الموسو في الصين | وثائقي | DW | 23.01.2022

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وثائقي

امبراطورية النساء - أقلية الموسو في الصين

تقع قرية ليزايو عند سفح جبال الهيمالايا وتعد إحدى القرى القليلة التي لا يزال تقليد الموسو ساري فيها. كانت عائلات هذه الأقلية في جنوب غرب الصين تحت قيادة النساء لعدة قرون.

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يلعب الآباء فقط دورًا ثانويًا بين أفراد أقلية الموسو العرقية والذين استقروا بين سيتشوان ويونان. على الرغم من أنهم ينجبون أطفالا، إلا أن الآباء والأمهات لا يعيشون تحت سقف واحد. لا يرى الرجل شريكته إلا في الفراش ليلا ويعود إلى منزله في الصباح. تواجه ناكا البالغة من العمر 18 عامًا قرارًا صعبًا: هل هي مستعدة لأن تصبح رئيسة الأسرة التالية؟ أم أنها سترحل بعيدا وترقص في فرقة فولكلورية بالطريقة التي تحلم بها؟ تعيش الشابة وفقا للعادات القديمة مع أعمامها وخالاتها في عائلة الأم. وفقًا للتقاليد، كان على ناكا أن تقضي حياتها بأكملها هناك. فوالدها، الذي يعيش مع والدته ولكن ليس كجزء من الأسرة، بل مثل جميع الأزواج من الموسو، لا يرى والدا ناكا بعضهما إلا أثناء الليل. ربة الأسرة هي ارشيما خالة ناكا. يجب أن تخلفها ابنة الأخت بالتأكيد هذا ما تأمله الخالة مع جميع أفراد الأسرة. فناكا هي آخر فتاة متبقية من جيلها في القرية. لكن هل ناكا مستعدة لتحمل هذه المسؤولية؟ أم أنها ستغادر القرية كي تعيش في المنطقة السياحية على بعد بضع كيلومترات حول بحيرة لوغو؟

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Sendedatum: 23.01.2022 Bei der chinesischen Volksgruppe der Mosuo sind Frauen die Familienoberhäupter Lizajui am Fuße des Himalayas zählt zu den letzten Dörfern, in denen die Tradition der Mosuo gilt. Bei dieser südwestchinesischen Minderheit werden die Familien seit Jahrhunderten von Frauen angeführt, den Dape. Die Väter spielen bei der Volksgruppe der Mosuo, die zwischen Sichuan und Yunnan angesiedelt sind, nur eine untergeordnete Rolle. Sie zeugen zwar Kinder, leben aber nicht unter demselben Dach. Ehemänner gibt es nicht. via Cordula Mücke Mi, 05.01.2022 12:54

امبراطورية النساء - أقلية الموسو في الصين 05.01.2022

تقع قرية ليزايو عند سفح جبال الهيمالايا وتعد إحدى القرى القليلة التي لا يزال تقليد الموسو ساري فيها. كانت عائلات هذه الأقلية في جنوب غرب الصين تحت قيادة النساء لعدة قرون.