 امبراطورية النساء - أقلية الموسو في الصين | تقارير جديدة | DW | 05.01.2022

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تقارير جديدة

امبراطورية النساء - أقلية الموسو في الصين

تقع قرية ليزايو عند سفح جبال الهيمالايا وتعد إحدى القرى القليلة التي لا يزال تقليد الموسو ساري فيها. كانت عائلات هذه الأقلية في جنوب غرب الصين تحت قيادة النساء لعدة قرون.

Videostills Arte-Dokumentation I Im Reich der Frauen – China die Mosuo

Videostills Arte-Dokumentation I Im Reich der Frauen – China die Mosuo


يلعب الآباء فقط دورًا ثانويًا بين أفراد أقلية الموسو العرقية والذين استقروا بين سيتشوان ويونان. على الرغم من أنهم ينجبون أطفالا، إلا أن الآباء والأمهات لا يعيشون تحت سقف واحد. لا يرى الرجل شريكته إلا في الفراش ليلا ويعود إلى منزله في الصباح.
 

Videostills Arte-Dokumentation I Im Reich der Frauen – China die Mosuo


تواجه ناكا البالغة من العمر 18 عامًا قرارًا صعبًا: هل هي مستعدة لأن تصبح رئيسة الأسرة التالية؟ أم أنها سترحل بعيدا وترقص في فرقة فولكلورية بالطريقة التي تحلم بها؟ تعيش الشابة وفقا للعادات القديمة مع أعمامها وخالاتها في عائلة الأم. وفقًا للتقاليد، كان على ناكا أن تقضي حياتها بأكملها هناك. فوالدها، الذي يعيش مع والدته ولكن ليس كجزء من الأسرة، بل مثل جميع الأزواج من الموسو، لا يرى والدا ناكا بعضهما إلا أثناء الليل.
 

Videostills Arte-Dokumentation I Im Reich der Frauen – China die Mosuo


ربة الأسرة هي ارشيما خالة ناكا. يجب أن تخلفها ابنة الأخت بالتأكيد هذا ما  تأمله الخالة مع جميع أفراد الأسرة. فناكا هي آخر فتاة متبقية من جيلها في القرية. لكن هل ناكا مستعدة لتحمل هذه المسؤولية؟ أم أنها ستغادر القرية كي تعيش في المنطقة السياحية على بعد بضع كيلومترات حول بحيرة لوغو؟

 

مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 24 يناير/كانون الثاني 2022 – 03:15 UTC
الإثنين 24 يناير/كانون الثاني 2022 – 07:15 UTC
الإثنين 24 يناير/كانون الثاني 2022 – 13:15 UTC
الإثنين 24 يناير/كانون الثاني 2022 – 16:15 UTC
الثلاثاء 25 يناير/كانون الثاني 2022 – 01:15 UTC
الثلاثاء 25 يناير/كانون الثاني 2022 – 09:15 UTC
الخميس 27 يناير/كانون الثاني 2022 – 11:15 UTC
الخميس 27 يناير/كانون الثاني 2022 – 15:15 UTC
السبت 29 يناير/كانون الثاني 2022 – 05:15 UTC
السبت 29 يناير/كانون الثاني 2022– 18:15 UTC
الأحد 30 يناير/كانون الثاني 2022 – 19:15 UTC
 

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