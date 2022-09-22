امات جديدة لمصارف في لبنان.. ما الحل؟

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في الجزء الثاني.. اقتحامات جديدة لمصارف لبنانية تعمق أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخ لبنان..فهل من حلول واقعية؟ وهل يمكن لحكومة تصريف أعمال إخراج البلاد من الأزمة؟
أفادت جمعية تعنى بحقوق المودعين في المصارف اللبنانية أن امرأة ورجلاً قاما اليوم بمداهمة مصرفين لاستراد أموالهما التي يفرض النظام المصرفي قيوداً على سحبها على وقع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في "بلاد الأرز".
تتوالى في لبنان عمليات اقتحام الزبائن للبنوك للحصول على أموالهم المودعة، في ظل تقييد البنوك اللبنانية معظم المودعين من الحصول على مدخراتهم. ومصادر تتحدث عن أن البنوك اللبنانية ستغلق أبوابها لثلاثة أيام بسبب مخاوف أمنية.
تواصل مسلسل اقتحام المصارف واحتجاز الرهائن بقوة السلاح في لبنان، حيث أقدم لبنانيون غاضبون على اقتحام عدد من المصارف في فترة وجيزة، مطالبين بسحب ودائعهم بالقوة. لكن لماذا يسطو اللبنانيون على أموالهم؟
فرضت قوات الأمن اللبنانية طوقاً مشدداً حول أحد المصارف في بيروت بعد أن اقتحم مسلح البنك واحتجز موظفين وعملاء مطالباً بالحصول على وديعته المجمدة. ورابطة المودعين تحمل السلطات مسؤولية أي عنف ضد المصارف.
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