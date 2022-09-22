 امات جديدة لمصارف في لبنان.. ما الحل؟ | مسائية DW | DW | 04.10.2022

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مسائية DW

امات جديدة لمصارف في لبنان.. ما الحل؟

في الجزء الثاني.. اقتحامات جديدة لمصارف لبنانية تعمق أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخ لبنان..فهل من حلول واقعية؟ وهل يمكن لحكومة تصريف أعمال إخراج البلاد من الأزمة؟

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