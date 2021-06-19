 اليويفا يرفض إضاءة ملعب ميونيخ بألوان قوس قزح في مباراة اليورو | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 22.06.2021

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رياضة

اليويفا يرفض إضاءة ملعب ميونيخ بألوان قوس قزح في مباراة اليورو

بينما تشتد المنافسة بين ألمانيا والمجر في انتزاع بطاقة التأهل عن "مجموعة الموت" ضمن منافسات كأس أمم أوروبا، يدور الجدل حول إضاءة ملعب ميونيخ بألوان قوس قزح.

يويفا يمنع إضاءة قوس قزح

يويفا يمنع إضاءة قوس قزح

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الثلاثاء (22 يونيو/ حزيران 2021)، رفضه لإضاءة استاد "أليانس أرينا" بمدينة ميونيخ الألمانية بألوان قوس قزح على هامش مباراة المنتخبين الألماني والمجري المقررة غدا الأربعاء في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

ورفض اليويفا الاقتراح المقدم من مجلس مدينة ميونيخ، معلّلاً موقفه بأنه "سيمثل رسالة سياسية تعتبر ردّاً على قانون ساري في المجر". ويتعلق الأمر بالنص التشريعي الذي وافق عليه البرلمان المجري يوم الثلاثاء الماضي الذي ينص على تقييد حقوق المعلومات للشباب فيما يتعلق بالمثلية الجنسية والتحول الجنسي.

ويحمل القانون أهمية كبيرة بالنسبة لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليميني المحافظ.

وجرى تقديم مقترح مجلس مدينة ميونيخ كإشارة إلى تعزيز ودعم التنوع، حيث أنه عادة ما يجرى استخدام ألوان قوس قزح من جانب جماعات المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا.

  • كيليان مبابي

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    كيليان مبابي (فرنسا)

    ينحدر كيليان مبابي من أصول إفريقية فوالده من الكاميرون أما ووالدته من الجزائر. كان عمره 19 عاما عندما توج مع منتخب الديوك بمونديال كأس العالم 2018 في روسيا. يعد مبابي واحدا من أبرز لاعبي المنتخب الفرنسي المشارك في يورو 2020 والذين ينحدرون من أصول إفريقية إلى جانب بول بوغبا (غينيا) ونغولو كانتي وموسى سيسوكو (مالي) وعثمان ديمبيلي (كوت ديفوار) وكريم بنزيمة (الجزائر).

  • روميلو لوكاكو

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    روميلو لوكاكو (بلجيكا)

    أصبح "القاطرة البشرية" روميلو لوكاكو الذي ولد لأبوين أصلهما من الكونغو الديمقراطية، هداف منتخب بلجيكا. قاد لوكاكو منتخب الشياطين الحمر للفوز بالمركز الثالث في كأس العالم 2018. وليس لوكاكو اللاعب الوحيد من أصول إفريقية يلعب في منتخب بلجكيا المشارك في يورو 2020 إذ يضم المهاجمين ميشي باتشواي وكريستيان بينتيكي وهما مثل لوكاكو ينحدران من الكونغو الديمقراطية بالإضافة إلى جيريمي دوكو الذي ينحدر من غانا.

  • أنطونيو روديغر

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    أنطونيو روديغر (ألمانيا)

    يفخر مدافع منتخب ألمانيا أنطونيو روديغر بأصوله الإفريقية إذ قال في السابق "عائلتي كلها قدمت من إفريقيا". فر والداه من الحرب الأهلية بسيراليون في تسعينيات القرن الماضي ليستقر بهما الحال في برلين. ويضم منتخب المانشافت المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول إفريقية كلاعب بايرن ليروى ساني وسيرج غنابري وجمال موسيالا. ينحدر والد ساني من السنغال فيما ينحدر والدا غنابري من كوت ديفوار وموسيالا من نجيريا

  • ديفيد ألابا

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ديفيد ألابا (النمسا)

    كان من الممكن أن يلعب المدافع القوي ديفيد ألابا في صفوف منتخب نيجيريا، لكن ألابا قرر في نهاية المطاف اللعب مع منتخب النمسا مسقط رأسه. وقد لعب المدافع النمساوي مع نادي بايرن لأكثر من 13 عاما قبل أن يتركه إلى ريال مدريد. وتضم قائمة منتخب النمسا المشارك في يورو 2020 فالنتينو لازارو الذي يلعب في الدوري الألماني وينحدر والده من أنغولا وأيضا رفيقه في البوندسليغا كريم أونيسييو الذي ولد لأب من نيجيريا.

  • بريل إيمبولو

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    بريل إيمبولو (سويسرا)

    ولد المهاجم بريل إيمبولو في الكاميرون وعندما كان في عامه السادس قررت والدته الهجرة إلى سويسرا معه وشقيقه الثاني فيما بقى الأب في إفريقيا. ويضم منتخب سويسرا المشارك في يورو 2020 لاعبين من الدوري الألماني ينحدرون من أصول إفريقية بينهم دينيس زكريا (الأب من الكونغو الديمقراطية والأم من السودان) وكيفن مبابو (الأم من الكونغو الديمقراطية).

  • ممفيس ديباي

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ممفيس ديباي (هولندا)

    والد ممفيس ديباي من غانا وقد ترك العائلة عندما كان ديباي طفلا صغيرا ولهذا يرجع السبب وراء أنه يكتب اسمه الأول ممفيس غالبا على القميص الذي يرتديه. وإلى جوار ديباي يلعب أيضا ناثان آكي الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من كوت ديفوار.

  • ويليام كارفالو

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ويليام كارفالو (البرتغال)

    توج المدافع ويليام كارفالو مع منتخب البرتغال ببطولة يورو 2016، لكنه في يورو 2020 يتطلع لتكرار الفوز. ولد كارفالو في عاصمة أنغولا لواندا لكنه انتقل إلى البرتغال عندما كان طفلا. ويضم منتخب البرتغال المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول أفريقية مثل دانيلو بيريرا الذي ولد في غينيا بيساو.

  • ألكسندر إسحاق

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ألكسندر إسحاق (السويد)

    ينحدر مهاجم منتخب السويد ألكسندر إسحاق لأبوين من إريتريا. فتى ريال سوسيداد الذهبي كان قد لعب لعامين في صفوف بوروسيا دورتموند. وتضم قائمة المنتخب السويدي المشارك في يورو 2020 مهاجم ماينز الألماني روبن كوايسون الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من غانا وأيضا كين سيما الذي ولد لأبوين من الكونغو الديمقراطية.

  • غلين كامارا

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    غلين كامارا (فنلندا)

    فاز خط وسط منتخب فنلندا للتوه بلقب الدوري الاسكتلندي مع نادي رينجرز. ولد كامارا في مدينة تامبيري الفنلندية لأبوين من سيراليون. تعلم مهارات كرة القدم في أكاديمية أرسنال للشباب.

  • بوكايو ساكا

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    بوكايو ساكا (انجلترا)

    هاجر والدا بوكايو ساكا البالغ من العمر 19 عاما من نيجيريا إلى انجلترا لذا تم استدعاؤه في السابق لينضم إلى منتخب النسور إلا انه اختار اللعب في صفوف المنتخب الإنجليزي. ويعد قرار ضمه إلى المنتخب الإنجليزي المشارك في يورو 2020 أمرا مفاجئا إلى حد ما، لكن لاعب نادي الأرسنال قد يكون حاسما في مباريات المنتخب الإنجليزي. الكاتب: شتيفان نيتسلر/ م.ع


وذكر اليويفا أنه يعترف بأن "التمييز بمختلف أشكاله... يشكل إحدى أكبر المشكلات التي تواجهها اللعبة في الوقت الحالي"، وأن هذا السلوك شوه الرياضة، لكنه في الوقت ذاته أعتبر أن "اليويفا، طبقا للوائحه الأساسية، هو منظمة محايدة سياسيا وعقائديا". وتابع أنه "نظرا للسياق السياسي لهذا الطلب المحدد، والذي يمثل رسالة تستهدف قرارا اتخذه البرلمان المجري، كان لزاما على اليويفا أن يرفض هذا الطلب".

وتجدر الإشارة إلى أن فرق البوندسليغا عبّرت عن دعمها لميونيخ، إذ أعلن ملعب هرتا فراكفورت وملعب اف.سي كولونيا، إضاءة ملعبيهما بألوان قوس قزح خلال مباراة الغد.

كذلك يمكن لمانويل نوير حارس مرمى وقائد المنتخب الألماني مواصلة ارتداء شارة قيادة تحمل ألوان قوس قزح، حيث أوقف اليويفا مراجعة هذه المسألة.

وجدير بالذكر أن اليويفا كان قد سمح للاعبين والمسؤولين بالجثو على ركبة واحدة قبل المباريات، وذلك تعبيرا عن الاحتجاج على العنصرية.

و.ب/ م.س (د ب أ)

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