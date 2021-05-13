"اليونيفيل" تحضّ لبنان وإسرائيل على "ضبط النفس" بعد قصف متبادل

دعت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) إلى تجنّب التصعيد، ووصفت الوضع الراهن بأنه "خطير للغاية". وقالت في بيان اليوم الخميس (6 أبريل/نيسان 2023) إن "الوضع الحالي خطير للغاية. واليونيفيل تحث على ضبط النفس وتجنّب المزيد من التصعيد".

وكانت إسرائيل قد قصفت اليوم أطراف بلدتين في جنوب لبنان بالمدفعية الثقيلة، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، رداً على استهدافها بقذائف أطلقها مجهولون من المنطقة ذاتها.

وذكرت الوكالة أن المدفعية الإسرائيلية "قصفت بعدد من القذائف الثقيلة (...) أطراف بلدتي القليلة والمعلية في قضاء صور"، بعدما شهدت المنطقة "إطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا" باتجاه إسرائيل.

الجيش الإسرائيلي يوضح

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ ما لا يقلّ عن 34 صاروخاً أطلقت الخميس من لبنان باتّجاه الدولة العبرية، 25 منها اعترضتها دفاعاته الجوية وخمسة على الأقلّ سقطت في الأراضي الإسرائيلية. وأكّد الجيش في بيان أنّ الأمكنة التي سقطت فيها الصواريخ الأربعة المتبقّية لا تزال "قيد الفحص".

ولم تعلن أيّ جهة على الفور مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. لكن ثلاثة مصادر أمنية قالت لرويترز إن الفصائل الفلسطينية المتمركزة في لبنان - وليس جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران - تقف وراء الهجمات الصاروخية.

وحزب الله جماعة مسلحة قوية تسيطر على الأمن في جنوب لبنان حيث توجد عدة مخيمات تستضيف لاجئين فلسطينيين وفصائل مسلحة. يشار إلى أنّ ألمانيا ودول غربية أخرى تصنف حزب الله اللبناني الشيعي كـ"منظمة إرهابية".

وكان المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للاعلام العربي أفيخاي أدرعي أعلن في وقت سابق اليوم رصد اطلاق قذيفة صاروخية من لبنان اتجاه اسرائيل.

وقال أدرعي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" إنه "تم اعتراضها ( القذيفة) بنجاح من قبل الدفاعات الجوية"، فيما قال مكتب رئيس الوزراء إنه يتم إطلاع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بانتظام على الأحداث الأمنية وسيجري تقييمًا للوضع مع رؤساء جهاز الأمن.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أعلنت إصابة شخص بشظايا صاروخية جراء القصف في شمالي البلاد. وأشارت الهيئة إلى استمرار دوي صفارات الإنذار في منطقة الجليل الغربي، لافتة إلى أن التقديرات تشير تم إطلاق 15 صاروخًا من لبنان باتجاه إسرائيل.

قالت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) إن الوضع على الحدود "خطير للغاية".

تصعيد خطير

وشهدت الأيام الأخيرة تصاعداً للأحداث في أعقاب اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى واعتقال المئات ممن تحصنوا بداخله والذين وصفتهم بأنهم "مثيرو شغب". كما ردت فصائل فلسطينية بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

ولبنان واسرائيل في حالة حرب رسمياً. وشهد لبنان صيف 2006 حرباً دامية بدأت بإقدام عناصر من حزب الله على خطف جنديين إسرائيليين. وقتل خلال الحرب 1200 شخص في لبنان معظمهم مدنيون و160 اسرائيلياً معظمهم جنود.

ع.ح. /أ.ح. (أ ف ب ، د ب أ ، رويترز)