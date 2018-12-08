"اليونيفيل" تؤكد وجود نفق ثان عند حدود لبنان وإسرائيل

أكدت قوات حفظ السلام الدولية بلبنان "يونيفيل" اليوم الثلاثاء (11 ديسمبر/ كانون الأول 2018) وجود نفق ثان قرب الخط الأزرق الذي يفصل بين لبنان وإسرائيل. وقالت في بيان إن قوة اليونيفيل "مستمرة في متابعة هذه القضية بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية".

ومن جانبه كشف الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الثلاثاء عن أن إسرائيل أبلغتهم بأنه لا نوايا عدائية لديها. وقال عون في مؤتمر صحفي مشترك في بيروت مع رئيس النمسا ألكسندر فان دير بلين "إسرائيل أبلغتنا بواسطة واشنطن بأن لا نوايا عدائية لديها، ونحن لا نوايا عدائية لدينا، ولذلك لا خطر على السلام".

وتجيء هذه التصريحات بعد أسبوع من بدء إسرائيل عملية تستهدف أنفاقا تقول إن حزب الله حفرها عبر الحدود لاستخدامها في تنفيذ هجمات داخل إسرائيل بدعم من إيران. ولم يصدر أي تعليق عن حزب الله بعد. وقال الجيش الإسرائيلي إن الأمر متروك لليونيفيل للتعامل مع الأنفاق على الجانب اللبناني من الحدود.

وصدر اليوم الثلاثاء أيضا عن الرئاسة اللبنانية بيان، أكد فيه عون أن لبنان يرفض أي ممارسات يمكن أن تؤدي إلى توتير الوضع على الحدود مع إسرائيل وأنه حريص على الاستقرار في الجنوب. وقال البيان إن عون أبلغ قائد قوات حفظ السلام الدولية أن لبنان "ينتظر نتائج التحقيقات في موضوع الأنفاق والتي تتولاها القيادتان اللبنانية والدولية ليبني على الشيء مقتضاه". وأضاف عون، وهو حليف سياسي لحزب الله، إن لبنان ملتزم بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي أنهى الحرب عام 2002 بين حزب الله وإسرائيل.

ص.ش/ح.ز (أ ف ب، د ب أ، رويترز)