 اليونسكو توصي بوضع البندقية على قائمة التراث العالمي المهددة بالانقراض | DW الأخبار | DW | 01.08.2023

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DW الأخبار

اليونسكو توصي بوضع البندقية على قائمة التراث العالمي المهددة بالانقراض

اليونسكو توصي بإضافة البندقية وبحيراتها إلى قائمة التراث العالمي المعرض للخطر حيث أن إيطاليا لا تفعل ما يكفي لحماية المدينة من تأثير تغير المناخ والسياحة الجماعية.

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