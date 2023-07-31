اليونسكو توصي بوضع البندقية على قائمة التراث العالمي المهددة بالانقراض

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اليونسكو توصي بإضافة البندقية وبحيراتها إلى قائمة التراث العالمي المعرض للخطر حيث أن إيطاليا لا تفعل ما يكفي لحماية المدينة من تأثير تغير المناخ والسياحة الجماعية.
تشير بندقية الكلاشينكوف على العلم الوطني لموزمبيق إلى تاريخ مأساوي. تضررت البلاد كثيرا بسبب الحكم الاستعماري البرتغالي وبعد ذلك بسبب الحرب الأهلية. أما اليوم فتعيق جماعات إرهابية إسلاموية انتعاش هذا البلد الإفريقي.
من أوروبا إلى العالم العربي وأمريكا، تجتاح موجات من الحر الشديد العالم، وسط درجات حرارة قياسية وتحذيرات من حرائق. وأكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الأسبوع الأول من يوليو 2023 كان الأكثر سخونة على الإطلاق.
منذ قرون يبحث لصوص الآثارعن أشياء ثمينة في مدينة بومبي الساحلية القديمة. الآن يتفقد "كلب آلي" الأنفاق التي حفرها هؤلاء من أجل نقل وتهريب القطع الأثرية المسروقة. فهل تنجح هذه التقنية في الحفاظ على الموقع الأثري؟
حلل باحثون من إيطاليا والنمسا عينات من براز بشري قديم عمره 2700 عام، عثروا عليه بداخل أحد مناجم الملح شمال غرب النمسا. نتائج التحليل كشفت عن معلومات جديدة حول النظام الغذائي للبشر في عصور ما قبل التاريخ.
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