 اليونسكو: ارتفاع كبير في عدد الصحفيين القتلى عام 2022 | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.01.2023

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اليونسكو: ارتفاع كبير في عدد الصحفيين القتلى عام 2022

شهد عام 2022 ارتفاعا حادا في عدد الصحفيين القتلى في أنحاء العالم، وبحسب منظمة اليونسكو فإن منطقة الكاريبي وأوكرانيا شهدتا أكبر عدد للصحفيين القتلى، كما يتعرض الصحفيون لأشكال متعدّدة من العنف، بحسب المنظمة الأممية.

الصورة من المكسيك احتجاجا على قتل الصحفيين أو حبسهم أو خطفهم (24 أغسطس/ آب 2022

شهدت المكسيك في 2022 مقتل أكبر عدد من الصحفيين، حيث قتل فيها ما يزيد عن نصف عدد الصحفيين القتلى في العالم كله.

بعد عدة سنوات من التراجع المتتالي، ارتفع عدد الصحفيين الذين تم قتلهم في 2022 حول العالم إلى 86 بينما كان العدد هو 55 في عام 2021، حيث قُتل العام الماضي صحفي كلّ أربعة أيام، بحسب ما ذكرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو). 

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واستنكرت المنظمة الأممية التي تتخذ من باريس مقرّاً "تحوّلاً في الاتجاه الإيجابي" في السنوات الأخيرة، عندما انخفضت هذه الجرائم إلى 58 في المتوسط بين عامي 2019 و2021، مقابل 99 في العام 2018.

وتعد أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أكثر المناطق خطورة على الصحفيين، وفقًا لتقرير اليونسكو الذي تم تقديمه في باريس اليوم الاثنين (16 يناير/ كانون الثاني 2023)، فقد قتل في هذه المنطقة 44 صحفيا وإعلاميا، أي أكثر من نصف الصحفيين القتلى في العالم.

وشهدت المكسيك العدد الأكبر من قتل الصحفيين، حيث قُتل 19 صحفيًا. وفي أوكرنيا قُتل عشرة صحفيين عام 2022.، ما يجلعها في المرتبة الثانية بعد المكسيك، وتليها هايتي، التي شهدت مقتل تسعة صحفيين.

أوكرانيا: حياة الصحفيين في خطر

وقالت مدير عام اليونسكو أودري أوزولاي اليوم "ينبغي على السلطات مضاعفة جهودها لوضع حد لهذه الجرائم وضمان إدانة الجناة، لأن عدم المبالاة يعد عاملا رئيسيا في هذا المناخ المتسم بالعنف".

وأضافت أوزولاي أن عدد العاملين في مجال الإعلام الذين قتلوا كان قد انخفض بالفعل من عام 2018 إلى عام 2021 وارتفع بصورة جوهرية مجددا الآن.

وقالت اليونسكو إن الصحفيين لم يتم قتلهم أثناء أدائهم لعملهم فحسب وإنما في أوقات فراغهم ايضا، فعلى سبيل المثال أثناء سفرهم أو في منازلهم. وقالت المؤسسة إنّ هذا الاتجاه "يشير إلى عدم وجود أماكن آمنة للصحافيين حتى في أوقات فراغهم". 
 وأضافت أنّه بالإضافة إلى القتل، يمكن أن يواجه الصحافيون "أشكالاً متعدّدة من العنف"، بما في ذلك "الاختفاء القسري والاختطاف والاحتجاز التعسّفي والمضايقات القانونية والعنف الرقمي، خصوصاً ضدّ النساء".

 ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

  • Palästina | Journalistin Shireen Abu Akleh durch Schüsse getötet

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    شيرين أبو عاقلة

    صحافية مخضرمة عملت في قناة الجزيرة القطرية. قُتلت خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية. وجهت اتهامات للجيش الإسرائيلي باستهدافها، في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنها ربما أصيبت بنيران فلسطينية عشوائية. كانت شيرين أبو عاقلة (51 عاماً)، وهي فلسطينية تحمل الجنسية الأمريكية، ترتدي سترة الصحافة التي تميز عملها بوضوح أثناء التغطية في مدينة جنين.

  • الصحافية اليمنية رشا عبد الله

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    رشا عبد الله

    لقيت الصحافية اليمنية رشا عبد الله مصرعها في تفجير استهدف سيارتها في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد والواقعة تحت سيطرة "المجلس الانتقالي الجنوبي". كانت الصحافية الراحلة حاملاً ما أدى لمقتل جنينها أيضاً في التفجير الذي تم بواسطة عبوة ناسفة ألصقت بسيارتها وتم تفجيرها عن بعد، فيما أصيب زوجها الصحافي محمود العتمي بجروح بالغة نُقل على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة.

  • الصحافي السعودي جمال خاشقجي

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    جمال خاشقجي

    صحافي سعودي بارز كان يكتب لصحيفة "واشنطن بوست" منتقدا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2018 قُتل خاشقجي في عملية وحشية داخل قنصلية بلاده في اسطنبول. شوهت الجريمة صورة السعودية وسمعتها بشكل كبير. بدأت تركيا محاكمة غيابية في تموز/ يوليو 2020 بحق 26 سعوديا يشتبه في تورطهم بالجريمة، لكنها نقلت ملف القضية في 7 نيسان/ أبريل إلى السعودية، ما أثار استياء منظّمات حقوقية.

  • الصحافية العراقية أطوار بهجت

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    أطوار بهجت

    كانت الصحافية العراقية الراحلة تعمل لحساب قناة العربية وكانت في طريقها لتغطية واقعة تفجير مرقد الإمام العسكري في فبراير/شباط 2006، لكنها أوقفت على حاجز عسكري قرب سامراء من قبل ما كان يعرف بـ "فرق الموت العراقية". أكد فيديو نشرته وسائل إعلام دولية تعرضها لتعذيب هائل وانتشرت أنباء عن تعرضها للاغتصاب قبل أن تذبح بوحشية. في 2009 أعلنت السلطات العراقية القبض على قاتلها والذي اعترف أيضاً بقتل زميليها.

  • وقفة احتجاجية في ذكرى وفاة الصحافي الحسيني أبو ضيف في القاهرة 11.12.2014

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    الحسيني أبو ضيف

    صحافي مصري شاب أصيب بعيار ناري في رأسه أواخر عام 2012 خلال تغطيته إحدى المظاهرات التي عرفت في وقتها باسم "أحداث الاتحادية"، وأعلنت وفاته في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2012. تبادل الأمن المصري وجماعة الإخوان الاتهامات بالمسؤولية عن مقتله. لاحقاً اعتقل شخص قيل إنه من مناصري جماعة الإخوان ووجهت إليه تهمة قتل الحسيني وحكم عليه في 2020 بالسجن المشدد 20 عاماً، ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات.

  • المصور الصحفي اللبناني سمير كساب

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    فريق سكاي نيوز عربية في سوريا

    في أكتوبر/ تشرين الأول 2013 أفادت قناة سكاي نيوز عربية، أنها فقدت الاتصال مع أفراد طاقهما في سوريا والمكون من ثلاثة أشخاص هم الصحافي الموريتاني إسحاق مختار، والمصور اللبناني سمير كساب (يظهر في الصورة)، وسائق سوري لم يُعلن عن اسمه بناءً على طلب أسرته. تقول "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن 711 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام قتلوا خلال النزاع في سوريا.

  • الصحافي اللبناني سمير قصير

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    سمير قصير

    في الثاني من يونيو/حزيران 2005 اغتيل الصحافي اللبناني المعروف سمير قصير (45 عاماً) بعد تفجير سيارته في بيروت. ورغم مرور سنوات على اغتياله لم يكشف بعد عن قتلة سمير قصير، لكن أصابع الاتهام وجهت للنظام السوري، الذي كان قصير من أشد منتقديه.

  • الصحافي اللبناني جبران تويني

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    جبران تويني

    بعد أسابيع من اغتيال الصحافي سمير قصير، اغتيل الصحافي اللبناني الآخر جبران تويني في 12 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2006. كان تويني يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة النهار الإعلامية. عرف تويني بمعارضته للتدخل السوري في لبنان.

  • صورة لجنازة علي حسن الجابر وهو مغطى بالعلمين القطري والليبي.

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    علي حسن جابر

    كان رئيساً لقسم التصوير في قناة الجزيرة، اغتيل عن عمر يناهز 55 عاماً في 12 من مارس/ آذار 2011 وذلك في كمين استهدف طاقم قناة الجزيرة جنوب غرب مدينة بنغازي الليبية. الصورة لجنازة علي حسن الجابر وهو مغطى بالعلمين القطري والليبي.


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