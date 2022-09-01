اليونسكو: أكثر من 240 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اليوم الخميس (الأول من أيلول/ سبتمبر 2022) أن 244 مليون طفلغير ملتحقين بمدارس في العالم، وهو عدد في تراجع متواصل منذ أكثر من عشرين عاما غير أنه لا يزال مقلقا.
وأفادت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي في بيان "لا يمكن لأحد أن يقبل بهذا الوضع. التربية حق ويجب أن نبذل كل ما في وسعنا لنتثبت من احترام هذا الحق لكل طفل".
ومن أصل الـ244 مليون طفل غير الملتحقين بمدارس والذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و18 سنة، يعيش 98 مليون طفل يشكلون 40 بالمائة من العدد الإجمالي في إفريقيا جنوب الصحراء ولا سيما في نيجيريا (20,2 مليون طفل) وإثيوبيا (10,5) وجمهورية الكونغو الديموقراطية (5,9) وكينيا (1,8)، بحسب أرقام اليونسكو.
وبعدما كانت نسبة الفتيات أعلى من الفتيان بين الأطفال غير الملتحقين بمدارس عام 2000 (+2,5% في المدارس الابتدائية و+3,9 في المدارس التكميلية والثانوية)، لفتت اليونسكو إلى أن التباين "تراجع إلى الصفر" حتى لو أنه "لا تزال هناك فوارق محلية".
وعلى سبيل المقارنة، ذكّرت اليونسكو بأنأكثر من 400 مليون طفل لم يكونوا ملتحقين بالمدارس عام 2000، مشيدة بـ"التقدم" الذي تم إحرازه على هذا الصعيد خلال العقدين الأخيرين حتى لو أن وتيرة هذا التقدم "تباطأت بشكل كبير في السنوات الأخيرة".
ع.ج/ أ.ح (أ ف ب)
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في يومهم العالمي.. ماذا يعلم الأطفال عن حقوقهم؟
حق المعاملة باحترام
"على الأطفال يعلموا أن لهم الحق باللعب وأن يكونوا ما يريدون، أو يُعاملون باحترام. معاملتهم باحترام هي أهم حقوقهم". تاليتا فيرناندا، 9 أعوام، مدينة اسو لويس/ البرازيل.
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في يومهم العالمي.. ماذا يعلم الأطفال عن حقوقهم؟
المساواة في الحقوق بين الأطفال
"هناك حقوق معينة للأطفال كحق التعلم الذي لا يجب الالتفاف عليه. وكذلك حق الحصول على وقت فراغ. للأطفال حق الحصول على العناية وألا يتعرضوا للضرب. اعتقد أن هذا الأمر يتم اهماله في بلدان العالم الثالث إلا أن الأطفال يملكون حقوقاً حول العالم". بيكا، 11 عاماً ، مدينة بون/ ألمانيا
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في يومهم العالمي.. ماذا يعلم الأطفال عن حقوقهم؟
حق التمتع بهوية
"لكل طفل الحق في الحصول على اسم وحق الرعاية من قبل والديه. أكثر حق يعجبني هو حق التعبير عن رأيي. هذا الحق أطالب به دائماً". خليب، 13 عاماً، كييف/ أوكرانيا
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في يومهم العالمي.. ماذا يعلم الأطفال عن حقوقهم؟
طفل بحقوق كثيرة...
"لي الحق بالذهاب إلى الكنيسة والصلاة هناك. لي الحق باللعب مع أصدقائي. لي الحق بالدفاع عن نفسي في المدرسة. لي الحق بالحياة. لي الحق بالحصول على سقف أنام تحته، لي الحق بتناول الطعام. لي الحق بالتعليم. لي الحق بزيارة أسرتي". نيال امواه، 10 أعوام أكرا/ غانا.
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في يومهم العالمي.. ماذا يعلم الأطفال عن حقوقهم؟
الحق بأن تكون طفلاً..
"تعلمت أن لنا الحق بالتمتع بتعليم على أعلى المستوى والنوعية، وألا نُجبر على العمل مثل الكبار. لنا الحق في اللعب مع الأطفال الآخرين، من دون تمييز بيننا لأسباب عنصرية أو لاختلافات جنسية أو بسبب اختلاف بلون البشرة. للطفل حق، في أن يكون طفلاً". بريندا ماريا، 12 عاماً، تيرسينا/ البرازيل
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في يومهم العالمي.. ماذا يعلم الأطفال عن حقوقهم؟
الحق في التعليم
"للأطفال حق التمتع بالتعليم وبتناول الطعام وشرب مياه نقية والحب من الآخرين والحماية. بالنسبة لي، الحق في التعليم هو الأهم، لأنني أريد أن أصبح سيدة متعلمة وأحصل على وظيفة جيدة". ساكينا، 8 أعوام، بون/ ألمانيا
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في يومهم العالمي.. ماذا يعلم الأطفال عن حقوقهم؟
"أعرف حقوقي"
"أعلم حقي كطفل. أهم حق بالنسبة لي هو حق التعبير عن رأيي. وأخذ الراحة واللعب. فلا طاقة للكبير أو الصغير أن يكون منتجاً لفترة طويلة. أما بالنسبة لحق التعبير، فإنه حق الطفل بالتعبير عن نفسه يجب احترامه من قبل المجتمع الذي يعيش فيه، حتى وإن أختلف رأيه عن رأي الآخرين". بوهدان، 14 عاماً كييف/ أوكرانيا
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في يومهم العالمي.. ماذا يعلم الأطفال عن حقوقهم؟
"الكبار أقوى بكثير"
"للأطفال حقوقهم. اعتقد أن من أهم حقوق الأطفال هي حق الطعام والشراب، بالإضافة إلى الحق بالتعليم، والأمن، والحصول على أسرة، وعدم استغلالهم وإجبارهم على العمل. هناك أوضاع في بلدان معينة لا توجد فيها هذه الحقوق. أجد ذلك سيئاً جداً. فالأطفال لا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم، بينما الكبار أقوياء أكثر". فيديريكا، 12 عاماً، كولونيا/ ألمانيا.
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في يومهم العالمي.. ماذا يعلم الأطفال عن حقوقهم؟
نشاط سياسي
"أهم حق بالنسبة لي هو الحق بالحصول على تعليم. يجب توفير الأمكانيات لكل طفل بالتعليم. حتى البنات. بالنسبة لي التغيرات المناخية مهمة جداً. شاهدوا ما تفعله غريتا تونبيرغ، أن يمارس الصغار نشاطاً سياسياً، أمر مهم بالنسبة لي". تاديو، 16 عاماً، بون / ألمانيا.