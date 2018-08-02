 اليونان يضبط سفينة سورية محملة بالمخدرات.. أين كانت تتجه؟ | عالم المنوعات | DW | 14.12.2018

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منوعات

اليونان يضبط سفينة سورية محملة بالمخدرات.. أين كانت تتجه؟

أعلنت السلطات اليونانية ضبط سفينة سورية انطلقت من ميناء اللاذقية كانت محملة بالحشيش ومخدر الكبتاغون المعروف أيضا بـ"مخدرات المجاهدين". فإلى أين كانت تتجه هذه السفينة؟

Griechenland - Küstenwache (picture-alliance/dpa)

شرطة السواحل اليونانية (صورة من الأرشيف)

صادرت شرطة السواحل اليونانية أكثر من ستة أطنان من الحشيش وثلاثة ملايين حبة من مخدر الكبتاغون كانت محملة على متن سفينة سورية. وتصل قيمة المخدرات إلى أكثر من 100 مليون يورو، حسب ما ذكرت السلطات اليونانية اليوم الجمعة (14 كانون الأول/ديسمبر 2018).

وتمكنت قوات السواحل اليونانية من العثور على هذه المخدرات على ظهر السفينة "نوكا" بعد توصلها بمعلومات عن حمولتها من السلطات الفرنسية. وتم إيقاف السفينة في ميناء بجزيرة كريت. وبعد الفحص الدقيق للسفينة عثرت قوات السواحل على ثماني حاويات مليئة بالمخدرات أخفيت بين حمولة من القهوة والتوابل ونشارة الخشب.

مختارات

"لا متعة دون حشيش" إحدى العبارات التي كتبت على لافتات آلاف من المتظاهرين، الذين قدموا إلى العاصمة الألمانية من كل أنحاء البلاد للمطالبة بتقنين القنب أو الحشيش في ألمانيا. (11.08.2018)

في واقعة هي الأكبر من نوعها، أحبط الأمن اللبناني محاولة تهريب نحو طنين من الحبوب المخدرة، قالت السلطات إن أميرا سعوديا حاول تهريبها على متن طائرة خاصة كانت متجهة من مطار بيروت إلى الرياض. السلطات كشفت ايضا عن إسم الأمير. (26.10.2015)

وغالبا ما يستخدم مقاتلون في الصراع السوري منشطات الكبتاغون. وأطلقت وسائل إعلام يونانية تسمية "مخدرات المجاهدين" على هذه الحبوب. ووفقا للشرطة اليونانية كانت السفينة قد بدأت رحلتها من ميناء اللاذقية السوري.

ويحمل عشرة من طاقم السفينة البالغ عددهم أحد عشر شخصا الجنسية السورية، ومعهم شخص هندي. ونفى الجميع التهم الموجهة إليهم وعلمهم بالبضاعة المحملة على ظهر السفينة، حسب ما ذكرت الشرطة اليونانية. فيما ذكر موقع "دي بريسه" الألماني أن وجهة السفينة كانت مدينة بنغازي الليبية.

ومادة الكبتاغون (أو فينيثايلين) هي مادة كيميائية منشطة وكانت تستخدم لعلاج "فرط النشاط والحركة"، والعقار هو أساسا منبه قوي ويزيد من أداء الجسم ويقلل من القلق ويقلل من الشهية والنوم.

وأضيف هذا العقار إلى قائمة العقاقير الخطرة عام 1986 من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ويصنف الكبتاغون كعقار مخدر في العديد من البلدان.

ز.أ.ب/ع.ش

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