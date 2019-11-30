اليونان- نقل مئات المهاجرين إلى البر الرئيسي من مخيمات مكتظة

ذكرت الإذاعة اليونانية أنه جرى نقل أكثر من 350 مهاجراً إلى البر الرئيسي لليونان اليوم السبت (30 نوفمبر/تشرين الثاني 2019)، لتخفيف الضغط عن المنشآت المكتظة في جزيرتي ليسبوس وخيوس.

ونقلت الإذاعة اليونانية عن سلطات الموانئ أن نحو 370 مهاجراً نُقلوا إلى مدينة بيرايوس الساحلية. وبحسب مصادر حكومية، جرى نقل عشرة آلاف مهاجر إلى البر الرئيسي لليونان منذ تموز/ يوليو الماضي، ومن المتوقع نقل عشرة آلاف آخرين في الشهرين المقبلين.

ويقول مسؤولو خفر السواحل اليونانيون إن وضع حد لتدفق المهاجرين لايلوح في الأفق حالياً. وجرى انتشال 42 مهاجراً صباح اليوم وحده قبالة جزيرة خيوس، وألقت السلطات المعنية القبض على شخص يشتبه بأنه هو المهرب. وبدأ المهاجرون رحلتهم من ميناء تشيشمي التركي.

وبحسب أحدث البيانات من وزارة حماية المواطنين في أثينا، ينتظر 39272 مهاجراً حالياً في مراكز التسجيل في جزر ليسبوس وخيوس وساموس وليروس وكوس والمناطق المحيطة بها. وكان هذا العدد يبلغ 14 ألف فقط في نيسان/أبريل الماضي.

ودعت أثينا مراراً الحكومة التركية إلى وقف تدفق اللاجئين. وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، غادر 52719 مهاجرا تركياً حتى 24 تشرين الثاني/نوفمبر إلى الجزر اليونانية، بزيادة 20 ألف مهاجر عن إجمالي العدد للعام السابق عليه بأكمله.

ع.ح./ع.ش. (د ب أ)