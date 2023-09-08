 اليونان: عشرة وفيات جراء الفيضانات.. وعمليات الإغاثة مستمرة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.09.2023

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اليونان: عشرة وفيات جراء الفيضانات.. وعمليات الإغاثة مستمرة

يواصل عناصر الإطفاء، بدعم من الجيش في اليونان، عملية إجلاء مئات السكان من قرى عدة حاصرتها الفيضانات في ثيساليا وسط البلاد، حيث ارتفع عدد الضحايا إلى عشرة، بحسب حصيلة جديدة أصدرتها السلطات.

Griechenland Palamas | Sturmtief Daniel | Verwüstungen nach Unwetter

قال وزير الدفاع المدني اليوناني فاسيليس كيكيلياس، الجمعة (الثامن من سبتمبر/ أيلول): "للأسف، أسفرت الفيضانات عن مصرع عشرة أشخاص ولا يزال أربعة في عداد المفقودين". وجميع الضحايا سقطوا بسبب الأمطار الغزيرة التي تساقطت من الثلاثاء إلى الخميس على سهل ثيساليا الكبير في وسط البلاد على بعد 330 كيلومترا شمال أثينا.

مختارات

وأوضح عناصر الإطفاء أنّ مروحيات وقوارب نجاة تستخدم في إطار "عملية ضخمة" للوصول إلى القرى المحاصرة بسبب فيضان الأنهار. واجتاحت السيول الشوارع، وغمرت المياه منازل في أماكن مثل قرية بالاماس، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

وأكد عناصر الدفاع المدني أن أربعة أشخاص على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين، خصوصاً في مقاطعة مغنيسيا وبالقرب من مدينة كارديتسا. ويخشى السكان من ارتفاع عدد الضحايا. وقال خريستودولوس ماكريس (53 عاماً) وهو مزارع تمكن من مغادرة قريته بالاماس الخميس على متن جراره، ولجأ إلى مبنى بلدية قرية إيتيا المجاورة "من شبه المؤكد أنه سيتم العثور على ضحايا آخرين".

 

وقالت مينا مبراكراتسي لفرانس برس الجمعة من على متن قارب نجاة بعد إجلائها من منزلها الذي غمرته المياه الخميس "كنا على وشك الموت، ولم يكن لدينا ماء للشرب ولا كهرباء".

فيضانات هائلة في كارديتسا

فيضانات هائلة في كارديتسا

وضربت العاصفة التي أطلق عليها اسم "دانيال" ووصفها الخبراء بأنها "ظاهرة نادرة من حيث كمية التساقطات خلال 24 ساعة"، مقاطعة مغنيسيا على بعد 300 كيلومتر شمال أثينا، ولا سيما عاصمتها مدينة فولوس الساحلية وقرى جبل بيليون قبل أن تصل الأربعاء إلى مناطق في محيط كارديتسا وتريكالا في ثيساليا.

وأعلن عناصر الإطفاء الخميس إجلاء نحو 200 سائح في جبل بيليون على متن قوارب في الأيام الأخيرة. وفي فاركادونا على بعد 330 كيلومترا شمال غرب العاصمة اليونانية، وصل منسوب المياه إلى أكثر من متر وغمرت المياه منازل كثيرة، وما زالت عمليات الإجلاء مستمرة على متن قوارب، بحسب صحافي في وكالة فرانس برس.

وتأتي هذه الأحوال الجوية السيئة في أعقاب حرائق مدمرة هذا الصيف في اليونان خلفت 26 قتيلاً على الأقل. وأعلنت المفوضية الأوروبية التي فعّلتآلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي لمساعدة اليونان في تموز/يوليو وآب/أغسطس أنه "إذا كانت هناك حاجة إلى مساعدة إضافية... فسنبذل كل ما في وسعنا".

وأعلنت وزارة الخارجية السويسرية أنّ المروحيات الثلاث التي أُرسلت لمكافحة الحرائق ستبقى في اليونان للمساعدة في جهود الإغاثة في مناطق الفيضانات. ومعارتفاع حرارة الأرض، تزداد كمية البخار في الغلاف الجوي (حوالي 7 بالمئة لكل درجة إضافية) ما يرفع مخاطر هطول الأمطار الغزيرة التي تؤدي إلى جانب عوامل أخرى مثل التوسّع الحضري إلى فيضانات. وفي تركيا وبلغاريا المتاخمتين لليونان، تسببت الأمطار الغزيرة في الأيام الأخيرة بمصرع 12 شخصًا.

ع.ش/ف.ي (أ ف ب)

  • Auf dieser Luftaufnahme sieht man riesige schlammfarbene Wassermassen zwischen Häusern mit roten Dächern in der griechischen Stadt Vólos

    أجواء عاصفة وفيضانات مدمرة.. صور مأساوية من اليونان وتركيا

    عاصفة "دانيال" فوق اليونان

    في اليونان، اندلعت حرائق الغابات خلال فصل الصيف، والآن تمتد العاصفة "دانيال" عبر أجزاء من البلاد. وفي مدينة فولوس اليونانية، طوقت الشرطة على المدينة ومنعت الوصول إليها بسبب هطول الأمطار الغزيرة، فيما حذر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس "أن الصيف الخالي من الهموم كما نعرفه لن يكون موجودا".

  • Eine stark zerstörte Straße in der Stadt Vólos in Griechenland

    أجواء عاصفة وفيضانات مدمرة.. صور مأساوية من اليونان وتركيا

    شوارع مدمرة

    في فولوس، وصف الوضع بأنه "مأساوي" فقد جرفت كتل المياه شوارع بأكملها وتحولت إلى أنهار. بالإضافة إلى ذلك، انقطع التيار الكهربائي عن أجزاء من المدينة مرارا، وتأثرت شبكة الهاتف المحمول والإنترنت.

  • Zwei Feuerwehrleute sitzen bei einer Evakuierungsaktion mit einem Mann, einer Frau und einen Hund in einem Schlauchboot

    أجواء عاصفة وفيضانات مدمرة.. صور مأساوية من اليونان وتركيا

    إخلاء سكان المدينة

    وفقا لخبراء الأرصاد الجوية، لم تشهد المدن اليونانية أمطار سابقة بهذه الغزارة، فيما قام رجال الإطفاء بإجلاء الناس والحيوانات على متن قوارب مطاطية من مناطق غمرتها المياه من مدينة لاريسا اليونانية.

  • Mehrere Anwohner in Regenmänteln und Regenschirmen stehen knietief im Wasser und entsorgen auf der Straße Trümmer

    أجواء عاصفة وفيضانات مدمرة.. صور مأساوية من اليونان وتركيا

    إزالة الأنقاض

    يقوم العديد من السكان المحليين بإزالة الأنقاض من الشوارع التي غمرتها المياه. قارنت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية العاصفة "دانيال" بكارثة الفيضانات التي ضربت ألمانيا في صيف عام 2021 واعتبرت أن الفيضانات الحالية في اليونان أكثر سوءا. ويتوقع الخبراء سقوط 500 إلى 1500 لتر من الأمطار لكل متر مربع في وسط اليونان.

  • Ein vom Unwetter zerstörtes Haus liegt im Bezirk Igneada in Kirklareli mitten zwischen umgestürzten Bäumen und Trümmern im Wasser

    أجواء عاصفة وفيضانات مدمرة.. صور مأساوية من اليونان وتركيا

    أجواء عاصفة في غرب تركيا

    كما هطلت أمطار غزيرة في غرب تركيا. ووفقا لمصادر إخبارية محلية فقد لقي خمسة أشخاص حتفهم في المناطق المتضررة.

  • Zwei Männer mit Rettungswesten und Schutzhelmen suchen zwischen entwurzelten Bäumen und Trümmern nach Vermissten

    أجواء عاصفة وفيضانات مدمرة.. صور مأساوية من اليونان وتركيا

    البحث عن مفقودين

    وتبحث فرق الإنقاذ عن المفقودين في منشأة سياحية في منطقة إيغنيادا في كيركلاريلي، وسط الدمار الذي لحق بها.

  • Zwei Männer begleiten einen geretteten, aber sichtlich geschwächten Mann in Istanbul durch die knietiefen Wassermassen

    أجواء عاصفة وفيضانات مدمرة.. صور مأساوية من اليونان وتركيا

    فيضانات في اسطنبول

    تحولت شوارع اسطنبول إلى أنهار جرفت السيارات وغمرت المياه محطات المترو. وتم إنقاذ رجل أحاطته المياه في منطقة كوتشوك شكمجة في اسطنبول.

  • Auf der Straße liegen zerstörte mehrere Autos im Wasser, die durch das Unwetter weggespült wurden. Im Bildvordergrund läuft eine Person in einem gelben Regenmantel vorbei.

    أجواء عاصفة وفيضانات مدمرة.. صور مأساوية من اليونان وتركيا

    المياه جرفت السيارات في فولوس

    حتى الآن، لا توجد نهاية في الأفق. ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار، بيد أن الأجواء بدأت في الاستقرار قليلا ما يبشر بانتهاء الأزمة.


 