اليونان: عشرة وفيات جراء الفيضانات.. وعمليات الإغاثة مستمرة

قال وزير الدفاع المدني اليوناني فاسيليس كيكيلياس، الجمعة (الثامن من سبتمبر/ أيلول): "للأسف، أسفرت الفيضانات عن مصرع عشرة أشخاص ولا يزال أربعة في عداد المفقودين". وجميع الضحايا سقطوا بسبب الأمطار الغزيرة التي تساقطت من الثلاثاء إلى الخميس على سهل ثيساليا الكبير في وسط البلاد على بعد 330 كيلومترا شمال أثينا.

وأوضح عناصر الإطفاء أنّ مروحيات وقوارب نجاة تستخدم في إطار "عملية ضخمة" للوصول إلى القرى المحاصرة بسبب فيضان الأنهار. واجتاحت السيول الشوارع، وغمرت المياه منازل في أماكن مثل قرية بالاماس، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

وأكد عناصر الدفاع المدني أن أربعة أشخاص على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين، خصوصاً في مقاطعة مغنيسيا وبالقرب من مدينة كارديتسا. ويخشى السكان من ارتفاع عدد الضحايا. وقال خريستودولوس ماكريس (53 عاماً) وهو مزارع تمكن من مغادرة قريته بالاماس الخميس على متن جراره، ولجأ إلى مبنى بلدية قرية إيتيا المجاورة "من شبه المؤكد أنه سيتم العثور على ضحايا آخرين".

وقالت مينا مبراكراتسي لفرانس برس الجمعة من على متن قارب نجاة بعد إجلائها من منزلها الذي غمرته المياه الخميس "كنا على وشك الموت، ولم يكن لدينا ماء للشرب ولا كهرباء".

فيضانات هائلة في كارديتسا

وضربت العاصفة التي أطلق عليها اسم "دانيال" ووصفها الخبراء بأنها "ظاهرة نادرة من حيث كمية التساقطات خلال 24 ساعة"، مقاطعة مغنيسيا على بعد 300 كيلومتر شمال أثينا، ولا سيما عاصمتها مدينة فولوس الساحلية وقرى جبل بيليون قبل أن تصل الأربعاء إلى مناطق في محيط كارديتسا وتريكالا في ثيساليا.

وأعلن عناصر الإطفاء الخميس إجلاء نحو 200 سائح في جبل بيليون على متن قوارب في الأيام الأخيرة. وفي فاركادونا على بعد 330 كيلومترا شمال غرب العاصمة اليونانية، وصل منسوب المياه إلى أكثر من متر وغمرت المياه منازل كثيرة، وما زالت عمليات الإجلاء مستمرة على متن قوارب، بحسب صحافي في وكالة فرانس برس.

وتأتي هذه الأحوال الجوية السيئة في أعقاب حرائق مدمرة هذا الصيف في اليونان خلفت 26 قتيلاً على الأقل. وأعلنت المفوضية الأوروبية التي فعّلتآلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي لمساعدة اليونان في تموز/يوليو وآب/أغسطس أنه "إذا كانت هناك حاجة إلى مساعدة إضافية... فسنبذل كل ما في وسعنا".

وأعلنت وزارة الخارجية السويسرية أنّ المروحيات الثلاث التي أُرسلت لمكافحة الحرائق ستبقى في اليونان للمساعدة في جهود الإغاثة في مناطق الفيضانات. ومعارتفاع حرارة الأرض، تزداد كمية البخار في الغلاف الجوي (حوالي 7 بالمئة لكل درجة إضافية) ما يرفع مخاطر هطول الأمطار الغزيرة التي تؤدي إلى جانب عوامل أخرى مثل التوسّع الحضري إلى فيضانات. وفي تركيا وبلغاريا المتاخمتين لليونان، تسببت الأمطار الغزيرة في الأيام الأخيرة بمصرع 12 شخصًا.

ع.ش/ف.ي (أ ف ب)