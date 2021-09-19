 اليونان: صندوق دعم لمواجهة كورونا | DW الأخبار | DW | 04.11.2021

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اليونان: صندوق دعم لمواجهة كورونا

ما هي التطورات التي سيشهدها العالم بسبب كورونا؟ خصوصاً في القطاع الاقتصادي. الاتحاد الأوروبي سيقدم لأعضائه 750 مليار يورو كمساعدة لتجاوز أزمة كورونا، خصوصاً للدول الفقيرة في جنوب القارة مثل اليونان التي تأمل الآن في ازدهار رقمي.

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