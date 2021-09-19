اليونان: صندوق دعم لمواجهة كورونا

انتهاكات ضد الصحفيين في أوروبا.. الاتحاد الأوروبي يدق ناقوس الخطر

قُتل أربعة صحفيين خلال السنوات الأربع الماضية، وتعرض 900 إعلامي للهجوم فقط العام الماضي. كل هذا حدث داخل دول الاتحاد الأوروبي، التي تعتبر من أكثر الأماكن أماناً وحماية للصحفيين في العالم، لكن هذا "ليس سوى غيض من فيض".