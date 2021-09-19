اليونان: صندوق دعم لمواجهة كورونا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
ما هي التطورات التي سيشهدها العالم بسبب كورونا؟ خصوصاً في القطاع الاقتصادي. الاتحاد الأوروبي سيقدم لأعضائه 750 مليار يورو كمساعدة لتجاوز أزمة كورونا، خصوصاً للدول الفقيرة في جنوب القارة مثل اليونان التي تأمل الآن في ازدهار رقمي.
يعتبر الاتحاد الأوروبي تركيا بلداً آمناً للمهاجرين، رغم هروب مواطنين أتراك من نظام أردوغان. الخطر يداهم حتى اللاجئين في تركيا أيضا، ولاجئون أتراك في اليونان يخشون من استخدامهم كورقة.
لا تزال الخلافات محتدمة بين زعماء الاتحاد الأوروبي حول منهج التعامل مع أزمة المهاجرين والتي تتزايد يوماً بعد يوم. وفي الوقت الذي طلبت فيه عدة دول تمويلاً أوروبياً لبناء أسوار رفضت المفوضية الأوروبية الأمر.
قُتل أربعة صحفيين خلال السنوات الأربع الماضية، وتعرض 900 إعلامي للهجوم فقط العام الماضي. كل هذا حدث داخل دول الاتحاد الأوروبي، التي تعتبر من أكثر الأماكن أماناً وحماية للصحفيين في العالم، لكن هذا "ليس سوى غيض من فيض".
حمّلت اليونان تركيا مسؤولية غرق قارب في بحر إيجه أدى إلى مصرع أربعة أشخاص بينهم طفلان، مشددة على وجوب أن تمنع أنقرة المهربين من تعريض حياة الناس للخطر في البحر.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول