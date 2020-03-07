 اليونان- دوريات مدنية تساعد الشرطة في تعقب اللاجئين! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 09.03.2020

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سياسة واقتصاد

اليونان- دوريات مدنية تساعد الشرطة في تعقب اللاجئين!

القلق يسود القرى على طول الحدود اليونانية التركية. مدنيون مسلحون من سكان القرى يقومون بدوريات للبحث عن اللاجئين واعتقالهم وتسليمهم للشرطة. مراسل دويتشه فيله (DW) رافق إحدى الدوريات الليلية للحرس الوطني وأعد هذا التقرير.

جنود يونانيون على الحدود التركية اليونانية في منطقة إيفروس بتارخ 02.03.2020

سكان القرى الحدودية يساعدون الشرطة والجيش في تعقب المهاجرين والقبض عليهم

الساعة تشير إلى ما بعد الحادية عشرة ليلا. في قرية صغيرة  محاذية للحدود اليوناية التركية، الوضع هادئ جدا والطقس بارد رغم أن الربيع على الأبواب. وأمام المقهى الوحيد الذي مايزال مفتوحا يتجمع بضعة رجال باللباس العسكري، يبدو التعب والتوتر عليهم.

مختارات

"ما الذي سنجده هذا المساء"، يسأل أحدهم. "آمل أن يبقى الوضع هادئا"، يقول آخر ويشير إلى أن واحدا منهم تعرض مؤخرا للهجوم بسكين. "اتركونا ننصرف"، يقول شخص آخر ويصعد جميعهم سياراتهم الجيب. الرجال تتراوح أعمارهم بين 40 و 50 سنة يقومون بدوريات، وهم ينتمون "لكتيبة الحرس الوطني" المحلية وهي شكل من أشكال الدفاع المدني التي يتم تنظيمها وتدريبها وإدارتها رسيما من قبل الجيش اليوناني.

"حاليا نقوم بدوريات ونبحث عن لاجئين ومهاجرين عبروا الحدود اليونانية بطريقة غير شرعية"، يقول لنا ديميتريس (اسم مستعار). "وإذا ما عثرنا على البعض، فإننا نعتقلهم ونخبر فورا الشرطة التي تقوم بالباقي". وهل يتم استخدام أسلحة؟ "عادة نحمل أسلحة. لكن بما أننا حاليا لا نملك تفويضا رسميا من الجيش، فإننا نقوم بالدوريات بدون سلاح"، يقول ديميتريس الذي يعترف لاحقا بأنه في حالة الضرورة يتم حمل السلاح.

لاجئون ينتظرون على الحدود التركية اليونانية بتاريخ 05.03.2020

لاجئون يترقبون فرصة عبور الحدود اليونانية لدخول المجال الأوروبي

مدنيون بتجهيزات عسكرية

وفي الأثناء وصلت الدورية إلى محطتها الأولى. مبنى خال يبعد بضع الكيلومترات عن القرية. وسيارات الجيب توجه أضواءها إلى البيت المهمل وتضيئ الظلام. لكن داخل البيت لا يوجد أحد، كما تبين سريعا. وتشير مخلفات الأطعمة المعلبة والخشب المحروق إلى أن عددا من الناس أقاموا في الأيام الأخيرة هنا. والبيت الخالي منذ سنوات يُعتبر محطة للاجئين والمهاجرين الذين يعبرون الحدود رغم الوجود المكثف للشرطة والجيش. "كيف يعرفون بوجود هذا النوع من البيوت؟" أسأل أحدهم، فيجيب: "هناك طرق ومسارات محددة مثبتة على هواتفهم المحمولة. وهذا دليل إضافي على أن كل شيء ينظمه اردوغان"، يقول يورغوس. "ألا يقف مهرب محترف وراء هذه العملية؟"، أسأل، لكن لا أحد يجيب ويخيم السكوت.

مدنيون يدعمون الجيش

الحرس الوطني هم جزء رسمي من الجيش اليوناني وهو موجود في شكله الحالي منذ عام 1982 في الكثير من المناطق الحدودية سواء في البر اليوناني أو على الجزر. ومهمة أفراده الأساسية تتمثل في المساهمة في الدفاع عن البلاد ودعم القوات المسلحة في إتمام مهامها. وللتدخل في حالة الضرورة يتم تدريب الحرس الوطني أسبوعيا من قبل الجيش، وغالبا ما تكون التدريبات على الرماية.

الأسلحة والمعدات يوفرها الجيش للحرس ويحتفظ أفراد الحرس الوطني بأسلحتهم لديهم في البيت. ويتم معاينة الأسلحة والذخيرة بانتظام من قبل الجنود. ويقول ديميتريس: "نحن مدنيون مجهزون بمعدات عسكرية يضعها الجيش في كل وقت رهن التصرف".

وهذا ليس فقط في حالة التهديد بنشوب حرب كما حصل عام 1996 أثناء أزمة إيميا، وهي التسمية اليونانية لجزيرتين صغيرتين غير مأهولتين في شرق بحر إيجه كانتا محل خلاف إقليمي بين اليونان وتركيا.

مهاجرون يقفون قرب السياج الحدودي بين اليونان وتركيا يغطيهم دخان قنابل مسيلة للدموع

استخدام قنابل مسيلة للدموع لإبعاد المهاجرين عن السياج الحدودي بينن تركيا واليونان

"نحن نحمي ممتلكاتنا"

حاليا لا يوجد بالنسبة إلى الحرس الوطني تفويض رسمي في منطقة إيفروس الشمالية حيث هناك منذ أسبوع صدامات بين لاجئين ومهاجرين. وهذا يعني بأن الجيش لم يطلب إلى حد الآن الحصول على دعم من المدنيين على الحدود اليونانية التركية. وبما أن مساعدتهم غير ضرورية الآن، تقرر القيام بدوريات أولا داخل القرى لحمايتها. "هذا هو الأساس"، يقول ديميتريس ويضيف "ما يهمني هو حماية ممتلكاتي، ولذلك أنا أشارك معهم".

وخلال توقف ثانٍ بالقرب من كنسية صغيرة يتكرر هذا التبرير. ويتم ترديد أن اللاجئين والمهاجرين غالبا ما يخلفون وراءهم الفوضى والدمار ويتسببون كذلك في حرائق. "يجب علينا حماية ممتلكاتنا. لكننا نقوم بذلك من منطلق الفخر الوطني أيضا"، يضيف غيورغ (اسم مستعار).

وفي الأثناء تشير الساعة إلى ما بعد الثانية ليلا. أفراد الدورية يعودون إلى القرية، بعد التأكد من أن الوضع هادئ، حيث لا وجود للاجئين ولم يحدث شيء. وهناك شعور لدى أفراد الحرس الوطني أن القرية محمية إلى حد الآن.

كونستانتينوس سيميونيديس/ م.أ.م

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/O. Kose)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    عبور في حضن أب لاجئ

    أب يعبر من تركيا إلى اليونان، ويبدو محتضنا فلذة كبده، في مشهد مؤثر ويختزل الوضع الإنساني المرير الذي يعانيه آلاف اللاجئين الهاربين نحو المجهول بين حدود تركيا واليونان.

  • Türkei Edirne Ausschreitungen an Grenzübergang zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    السياج الحدودي يحول دون عبور اللاجئين

    يستمر تدفق المهاجرين منذ أيام إلى الحدود اليونانية-التركية في ظل أجواء شديدة البرودة. الكثير منهم لا يحملون سوى أمتعة خفيفة و القليل من الزاد. و رغم انهم جاءوا متمنين حدوداً مفتوحة، وجدوا فى إنتظارهم أسلاكاً شائكة وغازاً مسيلاً للدموع.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    الأعداد في تزايد مستمر

    رغم الأعداد المهولة تظل الحدود مغلقة في وجوههم. ففي المعبر الحدودي بازاركول يحتشد وفقاً لمنظمة الهجرة العالمية قرابة ثلاثة عشر ألف مهاجر، بينهم عائلات و أطفال. و كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو غرد عبر حسابه الرسمى على تويتر بأن قرابة ثمانية وسبعين الفاً في طريقهم إلى مدينة أدرنة الواقعة على الحدود التركية مع اليونان و بلغاريا.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (Reuters/H. Aldemir)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    قنابل الغاز في مواجهة النازحين

    يخيم التوتر على الوضع في المنطقة الحدودية في ظل تصاعد الإشتباكات بين المهاجرين وشرطة الحدود اليونانية في الأيام الماضية، حيث حاولت عناصر الأمن السيطرة على الوضع باستخدام الغاز المسيل للدموع و رذاذ الفلفل، فكان رد بعض المهاجرين إلقاء الحجارة باتجاه أفراد الشرطة.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مخاطر على نهر ايفروس الحدودي

    حاولت أم سورية و ابنتها عبور نهر ايفروس الحدودي بين اليونان وتركيا، ولكن قبل وصولهما للشواطئ اليونانية امتلأ قاربهما بالمياه، مما أدى إلى غرق القارب وعلقهما على جزيرة صغيرة. و رغم أن المتطوعين استطاعوا إنقاذهما، إلا أن هناك الكثيرين غيرهما ممن يحاولون أن يسلكوا هذا الطريق للوصول إلى أوروبا.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    إحباط محاولات العبور عن طريق نهر ايفروس

    احبطت سلطات خفرالسواحل اليونانية حوالى أربعة الاف محاولة عبورغير شرعية الى شواطئها عن طريق نهر ايفروس. و قال ناطق بأسم الحكومة اليونانية فى أثينا ان هذه الإجراءات هي حماية للحدود اليونانية و الأوروبية. سلك هذا الطريق الألاف من المهاجرين في السنوات الماضية، وغرق منهم في النهر الكثيرون. و لكن رغم خطورته مازال المهاجرون يحاولون عبوره للوصول الى الاراضي اليونانية.

  • Türkisch-griechische Grenze - Ursula Von der Leyen (picture-aliance/dpa/AP/Greek Prime Minister's Office/D. Papamitsos)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    رئيسة المفوضية الأوروبية تزور المنطقة الحدودية

    في لفتة تضامنية مع اليونان زارت رئيسة المفوضية الأوروبية ارسولا فون دير لاين منطقة اوريستيادا الواقعة على حدود اليونان وتركيا لمتابعة الوضع عن كثب. و قالت فون دير لاين إن أوروبا تشارك القلق اليوناني، حيث شددت على أن هذه الحدود ليست فقط حدوداً يونانية، بل ايضاً أوروبية.

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/A. Messinis)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مفاجأة غير سارة للاجئين!

    تسود حالة من التوتر بين سكان جزيرة ليسبوس اليونانية ترقباً لوصول الآلاف من المهاجرين. في الصورة: عدد من سكان الجزيرة وهم يقفون في وجه لاجئين وصولوا على متن قاربهم، في محاولة لتوجيه رسالة بإغلاق الطريق أمام المجموعات القادمة. كما أفاد صحافيون في الجزيرة أنهم يتعرضون للتهديد من قبل السكان. و يستمر الوضع في التأزم في ظل ترقب لوصول المزيد من اللاجئين في الأيام المقبلة. إعداد بينيكه ميريام/ سلمى حامد


مختارات

مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

آلاف اللاجئين يتزاحمون على الحدود اليونانية-التركية بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سماح بلاده للمهاجرين بالعبور تجاه أوروبا. مأساة اللاجئين على أبواب أوروبا، في صور. (03.03.2020)  

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BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei

مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول 03.03.2020

آلاف اللاجئين يتزاحمون على الحدود اليونانية-التركية بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سماح بلاده للمهاجرين بالعبور تجاه أوروبا. مأساة اللاجئين على أبواب أوروبا، في صور.

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زيهوفر مشددا وبالعربي: الحدود "ليست مفتوحة" أمام اللاجئين القادمين من تركيا 04.03.2020

مع اشتداد أزمة اللاجئين العالقين بين الحدود اليونانية التركية، وزير الداخلية الألماني يغرد بأربع لغات منها العربية مشددا أن حدود أوروبا ستظل مقفلة أمام المهاجرين القادمين من تركيا.

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