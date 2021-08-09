اليونان- حرائق الغابات تستعر قرب أثينا وتصل مناطق سكنية

اندلع حريق غابات أججته رياح عاتية في منطقة بينتيلي الجبلية بالقرب من أثينا صباح اليوم الأربعاء (20 تموز/ يوليو 2022)، مما أدى إلى احتراق منازل ودفع السلطات إلى إصدار أوامر بإخلاء مستشفى وتسع مناطق على الأقل.
وغطت سحب كثيفة من الدخان السماء فوق جبل بينتيلي حيث اندلع الحريق حوالي الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش أمس الثلاثاء، على بعد نحو 27 كيلومترا شمال وسط أثينا.
وارتفعت أعمدة الدخان الكثيف، بلون بني، فوق جميع أنحاء أثينا تقريبا صباح اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تصل درجة حرارة العاصمة اليونانية إلى 31 درجة مئوية. وتم إغلاق أجزاء من الطريق الرئيسي بين المدينة والمطار بسبب انخفاض مستوى الرؤية.
وقالت فرقة الإطفاء إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. لكن هيئة الإذاعة اليونانية الرسمية أفادت بإصابة ثلاثة رجال إطفاء وتسعة من السكان بجروح طفيفة وقد نقلوا إلى المستشفى بسبب صعوبات في التنفس.
وانتشر نحو 485 من رجال الإطفاء و120 عربة إطفاء لمحاولة إخماد النيران التي كانت مشتعلة على عدة جبهات. وألقت أكثر من سبع طائرات هليكوبتر وطائرات أخرى المياه على ألسنة اللهب، لكنها أوقفت عملياتها ليلا لأسباب تتعلق بالسلامة.
وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء يانيس أرتوبيوس في بيان تلفزيوني "كانت ليلة صعبة"، مضيفا أن سرعة الرياح تجاوزت 80 كيلومترا في الساعة. وأضاف "بسبب شدة الرياح وسرعتها، تغير اتجاه النيران باستمرار طوال الليل، مما جعل مكافحتها في منتصف الليل أكثر صعوبة".
يشار إلى أن جهود مكافحة النيران تواجه صعوبات في ظل عدم وجود جبهة واحدة للحريق، بل العديد من الحرائق المستعرة في مناطق الغابات والأحياء في منطقة بنتيلي شمال شرق أثينا، بالقرب من جبل بينتليكوس.
وقالت السلطات المحلية إن النيران أحرقت بعض المنازل في منطقة باليني. ولم تؤكد فرقة الإطفاء هذه المعلومات. وأمرت السلطات بإخلاء تسع مناطق، بما في ذلك باليني وغيراكاس. كما تم اخلاء مستشفى ومرصد أثينا الوطني كإجراء احترازي. وتوقفت حركة المرور على الطرق المؤدي إلى بينتيلي وساعدت الشرطة 600 ساكن على الأقل في إيجاد طريقهم للخروج من المناطق التي تجتاحها الحرائق. ومن المتوقع أن تستمر الرياح القوية حتى مساء اليوم الأربعاء.
ع.ج/ خ.س (رويترز، د ب أ)
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