 اليونان.. حرائق الغابات تؤجج المشاعر المناهضة للمهاجرين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.08.2023

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اليونان.. حرائق الغابات تؤجج المشاعر المناهضة للمهاجرين

أثارت ادعاءات لا أساس لها أن طالبي اللجوء يقفون وراء عدد من حرائق الغابات التي اجتاحت اليونان هذا الأسبوع، موجة تعليقات معادية للمهاجرين عبر الإنترنت.

اليونان - حرائق الغابات

يزداد التوتر في اليونان، مع اتهام مهاجرين بإشعال الحرائق

تتواصل جهود عناصر الإطفاء في اليونان لمكافحة حرائق الغابات الكبرى المشتعلة لليوم السابع على التوالي، في ظلّ وضع صعب خصوصًا في شمال البلاد وتحسّن ملحوظ على مداخل أثينا، فيما ارتفعت حصيلة القتلى إلى 21 شخصا.

مختارات

مع استمرار حرائق الغابات في اليونان، أعلنت السلطات مصرع طيّارين اثنين خلال مكافحة النيران والعثور على جثة ثالثة. هذا في حين ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري احتواء الحرائق بعد أن أوقعت عشرات القتلى وأجبرت سكان على الفرار.

وسط موجة حر مستمرة في جنوب غرب القارة، عانت أوروبا من طقس شديد التقلب في مطلع الأسبوع، بسبب الأمطار الغزيرة التي جلبت فيضانات وعمليات إجلاء في عدة دول، في حين استمرت الحرائق في اجتياح مناطق في إسبانيا والبرتغال.

في غضون ذلك، يزداد التوتر في البلاد، بعدما ذكر سكان أنه تم ضبط 13 باكستانيا وسوريا متلبسين وهم يحاولون إشعال نار خارج مدينة ألكساندروبولي في منطقة إيفروس المحاذية لتركيا.

ونشر أحد السكان الثلاثاء الماضي تسجيلا بالبث الحي على فيسبوك يظهر المهاجرين مكدّسين داخل مقطورة، متباهيا بأنه قبض عليهم لمحاولتهم "إحراقنا". وعلّق مستخدم آخر على البث قائلا "لا تعرضهم.. احرقهم".

وقبض على الرجل، إلى جانب اثنين آخرَين يشتبه بتورطهما، فيما شددت السلطات على أنها لن تتسامح مع "الاقتصاص". ووُجّهت اتهامات لثلاثة معتقلين بالتحريض على أعمال العنف العنصرية.

أما المهاجرون، فاتُّهموا بالدخول بشكل غير قانوني ومحاولة إشعال حريق. لكن مصدرا حكومية أفاد صحيفة "كاثيميريني" بأن الأدلة ضدّهم تبدو أنها مرتبطة بإشعالهم النار من أجل الشواء. وترافق هذا الخطاب مع حملة تضليل إعلامية.

وذكرت منصة إخبارية في إيفروس أن 20 مهاجرا أوقفوا خارج ألكساندروبولي بعدما تبادلوا إطلاق النار مع الشرطة، وهو أمر نفته السلطات لاحقا. كما نشرت محطة "أوبن" التلفزيونية الوطنية الأربعاء تصحيحا بعدما ذكرت خطأ أن مهاجرَين ضبطا أثناء إضرامهما النار في منطقة رودوبي المجاورة.

واجتاح  حريق هائل اندلع السبت شمال اليونان، ما أدى إلى تنفيذ أكثر من 14 ألف عملية إجلاء، بما في ذلك في مستشفى محلي. وأفاد رئيس بلدية ألكساندروبولي يانيس زامبوكيس أنه اندلع بسبب البرق. وبحلول الخميس، اندمجت الحرائق المستعرة على عدة جبهات لتشكّل خطا يمتد على مسافة 15 كيلومترا فوق مساحة 60 ألف هكتار من الأراضي الزراعية والغابات. تقع المنطقة على بعد بضعة كيلومترات فقط من الحدود التركية. ويعبر المهاجرون بمساعدة مهرّبين إلى المنطقة بشكل دائم.

وفي عام 2020، حاول عشرات آلاف المهاجرين الوصول إلى هذه المنطقة النائية في شمال شرق البلاد حيث وقعت صدامات مع قوات الأمن اليونانية تواصلت لأيام. ومن المقرر استكمال العمل على تمديد حاجز فولاذي بطول 37,5 كلم لسد الطريق بحلول نهاية العام.

وبعد اندلاع أول الحرائق السبت قرب ألكساندروبولي، انتشرت صور وتسجيلات مصوّرة على وسائل التواصل الاجتماعي قيل إنها لأجهزة بدائية تشعل الحرائق صنعها مهاجرون يعبرون الحدود مع تركيا. لتزداد المشاعر المناهضة للمهاجرين في المناطق الحدودية اليونانية حيث يتّهم السكان طالبي اللجوء بالسرقة ويشيرون إلى أن القيادة المتهورة للمهرّبين تشكّل خطرا كبيرا على السلامة المرورية. وقال خريستوس باسخالاكيس، الذي يقطن إيفروس، لفرانس برس "أنا مقتنع تماما بأن مهاجرين تسببوا بالحرائق". وأضاف "إنهم يحرقوننا ويسرقون منا ويقتلوننا في حوادث مرورية".

بدوره، أفاد فاجيليس راليس (70 عاما) من داديا، وهي قرية قريبة من  حديقة وطنية رئيسية  احترقت العام الماضي "لا شك لدي في أن مهاجرين أشعلوا حريق الغابات.. أحرقوها العام الماضي وعادوا هذا العام لإتمام المهمة. ربما يتلقون المال مقابل القيام بذلك. يريدون تدميرنا". وعثر يوم الخميس على جثتين في منتزه داديا الوطني.

وأثارت القضية جدلا سياسيا هذا الأسبوع بعدما ضم زعيم حزب "الحل اليوناني" القومي كرياكوس فيلوبولوس صوته إلى من يهاجمون المهاجرين وأشاد بالرجل الذي يشتبه بأنه أوقف بسبب اعتقاله لهم. كما دعا النائب من الحزب ذاته باري باباداكي السكان إلى "اتّخاذ إجراءات" نظرا إلى أن المهاجرين "يعرقلون" الطيارين العاملين على إخماد الحرائق. وقال في منشور على فيسبوك "نحن في حالة حرب".

وخلال الانتخابات الوطنية في حزيران/يونيو، حقق حزب فيلوبولوس وحزبان آخران من اليمين المتشدد أفضل نتائج لهم في شمال اليونان. وفي منطقة إيفروس، نال حزب "الحل اليوناني" نحو تسعة في المئة من الأصوات. ويعتقد أن 19 من الأشخاص العشرين الذين قضوا في حرائق هذا الأسبوع كانوا من المهاجرين.

وعُثر على 18 شخصا، بينهم طفلان الثلاثاء، قرب قرية تقع على بعد 38 كلم عن الحدود التركية. كما عُثر على مهاجر آخر ميتا في منطقة ليفكيمي القريبة من الحدود التركية قبل يوم على ذلك. وتوقع قائد حرس الحدود في إيفروس، فالانديس غيالاماس، لفرانس برس أن يتم العثور على جثث مزيد من المهاجرين مع ازدياد عمليات العبور من تركيا في الأيام الأخيرة.

وتم توقيف 140 شخصا بتهمة إشعال الحرائق عمدا منذ بدأت السبت، ووجهت اتهامات لـ37 منهم. وترتبط 62 قضية بحرائق اشتعلت من غير قصد، بينما تتعلّق القضايا الـ11 الباقية بأعمال متعمّدة. ودعت منظمة العفو الدولية اليونان الأربعاء إلى "إجلاء جميع العالقين في منطقة إيفروس وأولئك غير القادرين على التحرّك بأمان بسبب الحرائق بشكل عاجل، وضمان قدرة اللاجئين والمهاجرين الذين دخلوا اليونان بشكل غير منظّم على طلب اللجوء بحيث لا تتم إعادتهم قسرا وبشكل غير مشروع عند الحدود".

ف.ي/ع.ش (د.ب.ا، ا.ف.ب)

  • Ein Mann trägt ein Mädchen auf seinem Schoß. Sie fliehen mit anderen Urlaubern vor den Waldbränden auf Rhodos

    أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات

    المغادرة على عجل

    يحمي أب نفسه وابنته من حرائق الغابات التي اندلعت في رودوس منذ أيام. تم إجلاء حوالي 30 ألف شخص، وتم نقل أكثر من 2000 منهم، بمن فيهم العديد من السياح، بواسطة سفن من الشواطئ. وكان على بعضهم السير على الأقدام، لأن بعض الطرق قد انقطعت وأغلقت جزئيًا بسبب النيران.

  • Griechenland I Waldbrände

    أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات

    الهروب من النيران

    تطلبت عمليات إجلاء الآلاف من الناس تضحيات كبيرة من السياح وجهودًا هائلة من رجال الإطفاء. وصرح محافظ رودوس جورجيوس هادجيماركوس للقناة اليونانية "سكاي تي في" بأن بعض الطرق لم تعد متاحة بسبب النيران، ويجب إيواء السياح وبعض السكان المحليين مؤقتًا في صالات الرياضة ومباني المدارس وقاعات المؤتمرات في الفنادق.

  • Griechenland | Waldbrände auf Rhodos

    أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات

    سحب الدخان تغطي السماء

    الحريق الكبير في جزيرة رودوس مستمر منذ عدة أيام، وقد اندلع في جبل في وسط الجزيرة. ويشارك في مكافحة الحريق خمس طائرات هليكوبتر وحوالي 200 رجل إطفاء. لا تزال نهاية للحريق غير معروفة حتى الآن. وقال المتحدث باسم رجال الإطفاء فاسيليس فارثاكوجيانيس لقناة "سكاي تي في": إنه ليس حريقًا سينتهي غدًا أو بعد غد.

  • Ein Helikopter löscht mit einer Wasserladung einen Waldbrand im Gebiet von Agia Sotiras

    أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات

    الماء لغابات متفحمة

    ليس فقط في رودوس تجتاح الحرائق الغابات. موجة الحر الشديد مع درجات حرارة تتجاوز 44 درجة مئوية، أدت إلى نشوب حرائق غابات في جميع أنحاء اليونان. والمنطقة الأكثر تأثرًا هي منطقة أجيا سوتيراس في بلدية تاناجرا بالقرب من أثينا، حيث تقوم هذه المروحية بإلقاء حمولتها من الماء لإطفاء الحريق. وسبق أن دُمرت المنطقة في حرائق كبيرة عام 2007.

  • Griechenland Waldbrand nahe Athen

    أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات

    قافلة محبي الخيول

    ليس البشر فقط يفرون من نيران الحرائق، بل يجب إخلاء الحيوانات أيضًا. في 17 من يوليو/ تموز تعرضت مزرعة لتربية الخيول في كاليفيا بالقرب من أثينا للحريق. وتقود الموظفات الخيول في قافلة خارج منطقة الخطر وتحمين أنفسهن بأقنعة للوجه من السحب السامة.

  • Waldbrände in der Provinz Hatay in der Türkei

    أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات

    الزلزال المدمر ثم الحرائق

    ليس فقط في اليونان بل في جميع أنحاء أوروبا تؤدي موجة الحر الشديد هذا الصيف إلى اندلاع حرائق الغابات، حتى في تركيا. حيث ذكرت وكالة الأناضول التركية أن عدد حرائق الغابات في 18 يوليو/ تموز بلغ 19 حريقًا في جميع أنحاء البلاد. وقد تأثرت بذلك منطقة هاتاي أيضا، والتي كانت قد تعرضت لزلزال مدمر في فبراير/ شباط من هذا العام.

  • Männer beobachten Waldbrand auf La Palma

    أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات

    سحب الرماد تغطي السماء

    حتى جزيرة لا بالما الإسبانية تعاني من وضع حرج للغاية. فقط قبل عام تقريباً في 19 سبتمبر/ أيلول 2022 ثار بركان هناك. ابتلعت تدفقات الحمم 4000 مبنى و350 هكتارًا من الحقول. والآن تتصاعد سحب الرماد مرة أخرى ـ هذه المرة تشتعل الغابة. ودُمر ما يقرب من 3000 هكتار من الأراضي. ومع ذلك تمت السيطرة في الأثناء على الحرائق.

  • Feuerwehrmänner stehen auf einem Truck in der Nähe von Fort St. John in British Columbia in Kanada und beobachten Waldbrände

    أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات

    دق ناقوس الخطر في كندا

    تشتعل الغابات أيضًا خارج أوروبا. في كندا اندلعت حرائق الغابات في آن واحد في جميع المقاطعات في الفترة ما بين مارس/ آذار ويوليو/ تموز. وحتى 22 يوليو اندلع 4498 حريقًا مدمرًا في مساحة تقدر بحوالي 113 ألف كيلومتر مربع. وتم إجلاء نحو 155 ألف شخص حتى 8 يوليو، وهي أكبر عملية إجلاء تم تسجيلها في كندا.

  • Smog über Philadelphia, USA, verursacht durch Rauchschwaden der Waldbrände in Kanada

    أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات

    ضباب الدخان يجتاز الحدود

    انتقلت سحب دخان حرائق الغابات في كندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ففي مدينة فيلادلفيا غطت غيوم الدخان السماء لعدة أيام (صورة). وفي نيويورك غطى الدخان الكثيف تمثال الحرية. وتجاوزت السحب الداكنة المحيط الأطلسي ووصلت إلى البرتغال. وآثار تلك السحب الدخانية وصلت حتى المانيا، وخاصة في ولاية زارلاند.

  • Deutschland Waldbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Mecklenburg-Vorpommern Lübtheen

    أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات

    الجحيم في موقع تدريب للجيش

    تندلع النيران من حين لآخر في ألمانيا أيضًا. وقد شب حريق في منتصف يونيو/ حزيران في غابة بمنطقة لوبتهين في ولاية ميكلنبورغ-فوربومرن، التي كانت موقعا لتدريب القوات العسكرية. وبفضل تحسين التدابير الوقائية تم إطفاء الحريق بسرعة هذه المرة، بالمقارنة مع عام 2019 عندما شب أكبر حريق غابات في تاريخ البلاد. بلغت المساحة المدمرة من الغابات هذه المرة 100 هكتار، وقبل أربع سنوات بلغت المساحة المدمرة 1000 هكتار.


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