اليونان توقف لاجئين سوريين انتحلوا صفة فريق رياضي للوصول إلى النمسا

في ثالث حادثة من نوعها خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، أوقفت السلطات اليونانية تسعة سوريين حاولوا السفر إلى النمسا منتحلين شخصيات فريق كرة طائرة وبحوزتهم جوازات سفر رومانية مزورة. ورغم أن الأشخاص التسعة ارتدوا ملابس رياضية موحدة وقالوا إنهم بصدد حضور "مباراة رياضية مهمة" في النمسا، إلا أن عملية تزوير الوثائق لم تكن جيدة بالقدر الكافي، فاكتشف موظفو مطار أثينا الأمر وألقوا القبض على الرجال التسعة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها مجموعة من اللاجئين الهروب إلى النمسا منتحلين شخصية فرق رياضية وبحوزتهم وثائق مزورة، كما نقل موقع "كرونه " النمساوي عن مسؤول من الشرطة اليونانية. وأضاف المسؤول أنه يتوقع وصول المزيد من اللاجئين إلى اليونان بمجرد بدء موسم العطلات.

ويبدو أن حيلة التنكر في ملابس فرق رياضية، تلقى رواجا كبيرا لدى عصابات التهريب في السنوات الأخيرة، ففي العام الماضي تم إيقاف 12 سوريا ارتدوا ملابس لاعبي كرة يد وبحوزتهم جوازات سفر مزورة، أثناء محاولتهم السفر جوا إلى النمسا.

وقبل عام من هذه الواقعة تم توقيف عشرة لاجئين سوريين تنكروا أيضا في ملابس لاعبي كرة طائرة وحاولوا مغادرة اليونان.

ا.ف/ص.ش