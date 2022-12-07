اليونان تعلن تفكيك "شبكة إرهابية" وافشال مخطط لاستهدف يهود

قالت الشرطة اليونانية اليوم الثلاثاء (28 مارس/آذار 2028) في بيان أنّه "بعد إجراءات منسّقة للشرطة اليونانية وجهاز الاستخبارات الوطني، تم تفكيك شبكة إرهابية كانت تخطّط من الخارج لشنّ ضربات ضدّ أهداف مختارة بعناية على الأراضي اليونانية". وأضافت أنّ الموقوفين "اختارا هدفهما، وبدآ استكشاف المنطقة والتخطيط للهجوم"، مشيرة إلى أنّهما "تلقيا تعليمات نهائية" للتنفيذ.

وذكر بيان الشرطة المخطط كان يستهدف قتل "مدنيين أبرياء" والإضرار بالعلاقات الدولية لليونان، وتقويض "الشعور بالأمان في البلاد".

وقالت الناطقة باسم الشرطة اليونانية كونستانتينا ديموغليدو لوكالة فرانس برس إنّ "العقل المدبّر (لهذه الخلية) هو باكستاني يقيم في بلد خارج أوروبا".

وبحسب مصادر في الشرطة رفضت الكشف عن اسمه فإنّ هذا الباكستاني يقيم في إيران، وتحديداً في طهران.

وقالت ديموغليدو إنّ الرجلين اللذين أوقفا يبلغان من العمر 29 و27 عاماً وهما "باكستانيان كانا يقيمان بشكل غير شرعي في اليونان". وأضافت أنّهما كانا يستهدفان مبنى للطائفة اليهودية في وسط أثينا يرتاده إسرائيليون ويضمّ "كنيساً ومطعماً يهودياً". وهو أحد المطاعم اليهودية القليلة جداً في العاصمة اليونانية التي تضمّ أيضاً منذ 2001 مركزاً للطائفة اليهودية.

وفي إسرائيل، اتّهم مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طهران بالوقوف وراء هذا المخطط، مؤكّداً أنّها "محاولة جديدة من إيران لتشجيع الإرهاب ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في الخارج". وأوضح المكتب في بيان أنّ "التحقيق كشف أنّ البنى التحتية اليونانية كانت تشكّل جزءاً من شبكة إيرانية واسعة تنشط من إيران في اتّجاه دول عدّة".

وقال جهاز المخابرات الإسرائيلي ( الموساد ) في بيان نادر إنه ساعد في التحقيق، وفق لرويترز.

وأحيل المشتبه بهما أمام النيابة العامة في أثينا التي أطلقت ملاحقات جنائية بجريمة "تشكيل جماعة إرهابية والانتماء لها" وهي تهمة تتراوح عقوبتها بين السجن عشر سنوات ومدى الحياة بموجب قانون مكافحة ال‘رهاب اليوناني، كما أفاد مصدر قضائي. وأطلق القضاء اليوناني أيضاً ملاحقات جنائية "ضدّ مجهول" تستهدف الزعيم المفترض لهذه الشبكة المقيم في طهران، بحسب المصدر نفسه.

وأتاح الهاتفان النقّالان للرجلين الموقوفين للمحقّقين ضبط محادثات وأشرطة فيديو ورسوم لأماكن كانت تجتمع فيها هذه الأهداف اليهودية، حسب مصادر الشرطة.

ع.ج.م/ع.أ.ج (أ ف ب، رويترز)