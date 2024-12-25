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سياسةالشرق الأوسط

اليونان ترفض الاتفاق البحري المقترح بين تركيا وسوريا

٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤

رفضت اليونان في بيان لها، اعتزام تركيا إبرام اتفاق بحري مع سوريا، ووصفت الحكومة السورية بأنها "سلطة انتقالية" غير قادرة على توقيع اتفاقيات صحيحة من الناحية القانونية.

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الرئيس التركي طيب رجب أردوغان في صورة لجانب سفينة التنقيب التركية "عبد الحميد حان"
أرشيف: الرئيس التركي طيب رجب أردوغان في صورة لجانب سفينة التنقيب التركية "عبد الحميد حان"صورة من: Turkish presidency/dpa/picture alliance

أوردت صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية (26 ديسمبر/ كانون الأول 2024) أن الحكومة اليونانية أصدرت بيانا ترفض فيه مساعي تركيالإبرام اتفاق بحري مع سوريا، بعد إعلان وزير النقل التركي، عبد القادر أورال أوغلو، أمس الثلاثاء، اعتزام بلاده بدء مباحثات مع سوريا لترسيم الحدود البحرية. وقالت مصادر دبلوماسية يونانية، "إن الوضع في سوريا انتقالي، ولا يضفي الشرعية على مثل هذه الاتفاقات"، مضيفة "نراقب التطورات عن كثب، وإننا على اتصال دائم مع قبرص والدول المجاورة والاتحاد الأوروبي".

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وحذر مسؤولون يونانيون من أن الاتفاق قد يقوض الحقوق السيادية لبلادهم، ويشكل سابقة تتحدى الحقوق البحرية لجزر مثل كريت وقبرص. وكان وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، قال أمس إن بلاده تعتزم بدء مفاوضات مع سوريالترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، موضحا أن أي اتفاق في المستقبل سيكون متوافقا مع القانون الدولي. ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن أورال أوغلو قوله للصحفيين في العاصمة أنقرة، إن مثل هذه الصفقة ستسمح للبلدين "بزيادة منطقة نفوذهما" في استكشاف الطاقة. جدير بالذكر أن اتفاقا بحريا مماثلا تم توقيعه بين تركيا وليبيا في عام 2019، كان قد أدى إلى تصعيد التوترات بين الحكومة في أنقرة واليونان، بشأن استكشاف الطاقة في البحر المتوسط.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)

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