اليونان تجلي مئات المهاجرين من مخيم بجزيرة ليسبوس إلى البر

باشرت اليونان اليوم الأحد (3 مايو/ أيار 2020) إجلاء مئات المهاجرين من مخيم مكتظ في جزيرة في بحر إيجه إلى البر الرئيسي. وقالت مصادر بالشرطة إن مجموعتين من 142 و 250 مهاجرا "من الأكثر ضعفا" كانوا على متن العبارات في جزيرة ليسبوس بعد مغادرة مخيم موريا الذي ذكرت تقارير أنّ الظروف فيه مزرية.
وفي أبريل/ نيسان حثّت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية السلطات اليونانية على التحرك بسرعة للحيلولة دون وقوع أزمة صحية في مخيمات المهاجرين إذا تفشى فيروس كورونا المستجدّ فيها. وتعاني هذه المخيمات الاكتظاظ والصرف الصحي السيئ ونقص إمدادات المياه النظيفة والرعاية الصحية البدائية.
وعملية النقل من مخيم موريا هي الأولى منذ فرض تدابير الحجر الصحي في 23 مارس/ آذار لوقف انتشار وباء كوفيد-19. وقبل ذلك ببضعة أيام، تم نقل نحو 600 مهاجر إلى البر الرئيسي في اليونان.
ويعيش نحو 37 ألف مهاجر في ظروف بالغة السوء في خمس جزر يونانية في بحر إيجه. وتمت اقامة هذه المخيمات لإيواء 6200 شخص. وتستوعب موريا نحو 19300 مهاجر، أكثر من ستة أضعاف قدرتها.
ومنذ اندلاع جائحة كورونا، كثفت الحكومة اليونانية رقابتها الصحية في مخيمات جزر ليسبوس وكيوس وساموس وليروس وكوس، ووفرت أطقما إضافية وحاويات تصلح لتكون وحدات عزل.
في الوقت نفسه لا يتم السماح للمهاجرين بمغادرة المخيمات إلا في نطاق محدود وبتصريح من الشرطة.
وتعثرت خطط التخفيف من الاكتظاظ إثر رصد حالات إصابة بفيروس كورونا بين المهاجرين في البر الرئيسي. لكن السلطات اليونانية تخطط الآن لنقل نحو ألفي شخص من الجزر.
وقال وزير الهجرة نوتيس ميتاراشي أخيرا إن عشرة آلاف شخص وصلوا إلى البر الرئيسي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. والأحد زار ميتاراشي مركزا طبيا في مخيم موريا لفحص طالبي اللجوء والتأكد من عدم اصابتهم بفيروس كورونا.
وتبين للسلطات إصابة 150 مهاجرا في البر الرئيسي بالفيروس، لكن حتى الآن لم يتم تسجيل حالات إصابة في مخيمات الجزيرة المكتظة.
م.أ.م/ ص.ش ( د ب أ، أ ف ب)
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
إحباط محاولات العبور عن طريق نهر ايفروس
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
رئيسة المفوضية الأوروبية تزور المنطقة الحدودية
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
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تسود حالة من التوتر بين سكان جزيرة ليسبوس اليونانية ترقباً لوصول الآلاف من المهاجرين. في الصورة: عدد من سكان الجزيرة وهم يقفون في وجه لاجئين وصولوا على متن قاربهم، في محاولة لتوجيه رسالة بإغلاق الطريق أمام المجموعات القادمة. كما أفاد صحافيون في الجزيرة أنهم يتعرضون للتهديد من قبل السكان. و يستمر الوضع في التأزم في ظل ترقب لوصول المزيد من اللاجئين في الأيام المقبلة. إعداد بينيكه ميريام/ سلمى حامد