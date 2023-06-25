اليونان.. المحافظون يحققون فوزا كاسحا في الانتخابات التشريعية

رحّب رئيس الوزراء اليوناني السابق كيرياكوس ميتسوتاكيس بـ"تفويض قوي" منحه إياه المقترعون في الانتخابات التشريعية اليوم الأحد (25 يونيو/ حزيران 2023) التي حقّق فيها حزبه اليميني فوزاً كاسحاً بحصده أكثر من 40 بالمائة من الأصوات، وفق ما أظهرت النتائج الأولية، ما يضمن له رئاسة الحكومة لولاية ثانية.

وقال ميتسوتاكيس (55 عاماً) خريج جامعة هارفرد الأمريكية المرموقة والمستشار السابق في شركة ماكينزي الأمريكية للاستشارات، في تصريح متلفز "أعطانا الشعب غالبية آمنة. هناك إصلاحات كبرى ستطبّق سريعاً".

وأدلى الزعيم المحافظ بتصريحه بعدما بيّنت نتائج فرز أكثر من 80 بالمائة من صناديق الاقتراع نيل حزبه "الديموقراطية الجديدة" 40,5 بالمئة من الأصوات مقابل 17,8 بالمئة لأقرب منافسيه حزب سيريزا اليساري بزعامة أليكسيس تسيبراس.

وكان ميتسوتاكيس فاز في الانتخابات التي أجريت في 21 أيار/ مايو، لكنّه لم يحصد غالبية كافية تتيح له تشكيل الحكومة الجديدة من دون بناء تحالفات، ما دفعه للاحتكام مجدّداً إلى صناديق الاقتراع ودعوة 9,8 ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم مرة ثانية.

وأجريت عملية الاقتراع اليوم الأحد وفق نظام انتخابي مختلف نصّ على نيل الحزب الفائز في هذا الاقتراع مكافأة تصل إلى خمسين مقعداً إضافياً.

وفي استحقاق أيار/مايو، حاز حزب الديموقراطية الجديدة الحاكم منذ أربع سنوات 40,8 بالمائة من الأصوات، متقدمًا علىحزب سيريزا اليساري الذي حاز 20 بالمائة من الأصوات. وحلّ ثالثا حزب باسوك كينال الاشتراكي محقّقاً 11,5 بالمائة من الأصوات.

ع.ج/ ع.ج.م (ا ف ب، د ب أ)