 اليونان: إلقاء القبض على 71 مهاجرا بوثائق مزورة | أخبار | DW | 04.09.2018

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أخبار

اليونان: إلقاء القبض على 71 مهاجرا بوثائق مزورة

من جديد ألقت الشرطة اليونانية القبض على العديد من المهاجرين. والسبب هو محاولتهم الوصول إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي باستخدام وثائق مزورة.

Griechisch-türkische Grenze (picture-alliance/AP Photo/T. Stavrakis)

على جزيرة كريت ألقت الشرطة اليونانية، وخلال أسبوع واحد، القبض على 71 مهاجراً. ويحمل هؤلاء المهاجرين جوازات سفر وهويات مزورة ويرغبون بالسفر إلى دول أوروبية أخرى. ويحدو الأمل هؤلاء الناس في ألا تلفت جوازاتهم المزورة النظر إليها في المطارات الصغيرة في الجزر اليونانية.

مختارات

تقرير صحافي ألماني يستند إلى تقرير سري للشرطة الاتحادية الألمانية، ويكشف أن "داعش" استولى على نحو 11 ألف جواز سفر سوري فارغ، يمكن ملؤها بتفاصيل شخصية. برلين قلِقَت ومعها أوروبا، فأين مكامن الخطورة في هكذا ملف؟ (13.09.2017)

الجمعة الدامية في باريس لفتت أنظار العالم إلى مشبوهين محتملين اندسوا بين اللاجئين الوافدين على أوروبا بطرق غير قانونية. صفحات متخصصة في فيسبوك تتاجر بالوثائق المزورة علناً. رحلة في أسرار عالم اللجوء والإرهاب. (18.11.2015)

وقالت الشرطة اليونانية أن أشخاصاً من دول مختلفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يرغبون بالقدوم إلى ألمانيا وفرنسا والنمسا والدول الإسكندنافية. وحسب الشرطة، فإن الوثائق المزورة تكلف ما يترواح بين 1500 إلى 3000 يورو، وذكر رجال الشرطة أن المهربين صنعوا من هذه التجارة صفقات جيدة بعد إغلاق طريق البلقان أمام الهجرة غير الشرعية.

ويشار إلى أنه ومنذ بدء الموسم السياحي، والسلطات اليونانية تضبط بصورة شبه يومية، مهاجرين يحملون وثائق مزورة.

د.ص/خ.س ( د ب أ)

  • Flagge Polen

    أفضل جوازات سفر يتمتع حاملوها بحرية التنقل دون تأشيرة

    في المركز العاشر، ضمن قائمة جوازات السفر التي تسمح لحاملها بدخول أكبر عدد من دول العالم، حلت كل من بولندا وسلوفاكيا. حيث يستطيع مواطنو هاتين الدولتين السفر دون تأشيرة إلى 137 دولة.

  • Sydney Panorama

    أفضل جوازات سفر يتمتع حاملوها بحرية التنقل دون تأشيرة

    يمكن لحاملي جوازات سفر أستراليا والمجر والتشيك دخول 138 دولة دون تأشيرة، لتأتي جوازات سفر هذه الدول في المركز التاسع.

  • Reisepass Neuseeland

    أفضل جوازات سفر يتمتع حاملوها بحرية التنقل دون تأشيرة

    وفي المرتبة الثامنة يأتي جواز السفر النيوزيلندي، الذي يسمح لحامله بدخول 139 دولة دون قيود. هذه الإحصائية أعدتها مجموعة "ارتون كابيتال" الكندية، التي قدمت تقريرا شاملا عن حرية السفر حول العالم.

  • Zwei Kanadische Flaggen im Wind in Vancouver

    أفضل جوازات سفر يتمتع حاملوها بحرية التنقل دون تأشيرة

    ثم يأتي في المركز السابع كل من جواز السفر الكندي والنمساوي واليوناني والماليزي. هذه الجوازات تسمح لحاملها بدخول 140 دولة، بدون إجراءات التأشيرة المعقدة.

  • Symbolbild Spanien NSA Spionage

    أفضل جوازات سفر يتمتع حاملوها بحرية التنقل دون تأشيرة

    تشترك خمس دول في المركز السادس وهي: إسبانيا وايرلندا والنرويج وبلجيكا والبرتغال. يمكن بهذه الجوازات دخول 141 دولة بكل حرية.

  • Symbolbild Schweiz EU Grenze

    أفضل جوازات سفر يتمتع حاملوها بحرية التنقل دون تأشيرة

    تحتل سويسرا المركز الخامس. الدول الأكثر حيادية في العالم تضمن لحامل جوازها دخول 142 دولة من غير إذن مسبق.

  • MH17 Eindhoven Flughafen 23.07.2014

    أفضل جوازات سفر يتمتع حاملوها بحرية التنقل دون تأشيرة

    تشترك هولندا والدنمارك وسنغافورة وفنلندا ولوكسمبورغ واليابان في المركز الرابع. وتسمح هذه الجوازات لحامليها بدخول 143 دولة دون الحاجة لطلب تأشيرة دخول.

  • Parlament Rom Italien

    أفضل جوازات سفر يتمتع حاملوها بحرية التنقل دون تأشيرة

    المرتبة الثالثة حل بها جواز السفر الإيطالي والسويدي، اللذان يسمحان بدخول 144 دولة، من غير الحاجة لتأشيرة.

  • Bildergalerie Der Eiffelturm in Zahlen

    أفضل جوازات سفر يتمتع حاملوها بحرية التنقل دون تأشيرة

    تتقاسم فرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية المركز الثاني في القائمة. 145 دولة حول العالم تستقبل حاملي تلك الجوازات دون فيزا.

  • London Towerbridge

    أفضل جوازات سفر يتمتع حاملوها بحرية التنقل دون تأشيرة

    وفي المرتبة الأولى تأتي الولايات المتحدة وبريطانيا. مواطنو هذين البلدين يدخلون 147 دولة في العالم دون تأشيرة دخول.

    الكاتب: ابتسام فوزي


مختارات

أفضل جوازات سفر يتمتع حاملوها بحرية التنقل دون تأشيرة

تضمن بعض جوازات السفر لحامليها حرية دخول دول كثيرة دون تأشيرة. فيما يعاني حاملو جوازات دول أخرى من معاناة كبيرة، ويضطرون لتقديم طلب التأشيرة. فيما يلي قائمة بأفضل الجوازات على مستوى العالم من حيث حرية السفر. (23.04.2015)  

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