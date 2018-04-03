اليونان: إلقاء القبض على 71 مهاجرا بوثائق مزورة

على جزيرة كريت ألقت الشرطة اليونانية، وخلال أسبوع واحد، القبض على 71 مهاجراً. ويحمل هؤلاء المهاجرين جوازات سفر وهويات مزورة ويرغبون بالسفر إلى دول أوروبية أخرى. ويحدو الأمل هؤلاء الناس في ألا تلفت جوازاتهم المزورة النظر إليها في المطارات الصغيرة في الجزر اليونانية.
وقالت الشرطة اليونانية أن أشخاصاً من دول مختلفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يرغبون بالقدوم إلى ألمانيا وفرنسا والنمسا والدول الإسكندنافية. وحسب الشرطة، فإن الوثائق المزورة تكلف ما يترواح بين 1500 إلى 3000 يورو، وذكر رجال الشرطة أن المهربين صنعوا من هذه التجارة صفقات جيدة بعد إغلاق طريق البلقان أمام الهجرة غير الشرعية.
ويشار إلى أنه ومنذ بدء الموسم السياحي، والسلطات اليونانية تضبط بصورة شبه يومية، مهاجرين يحملون وثائق مزورة.
د.ص/خ.س ( د ب أ)
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أفضل جوازات سفر يتمتع حاملوها بحرية التنقل دون تأشيرة
في المركز العاشر، ضمن قائمة جوازات السفر التي تسمح لحاملها بدخول أكبر عدد من دول العالم، حلت كل من بولندا وسلوفاكيا. حيث يستطيع مواطنو هاتين الدولتين السفر دون تأشيرة إلى 137 دولة.
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أفضل جوازات سفر يتمتع حاملوها بحرية التنقل دون تأشيرة
يمكن لحاملي جوازات سفر أستراليا والمجر والتشيك دخول 138 دولة دون تأشيرة، لتأتي جوازات سفر هذه الدول في المركز التاسع.
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أفضل جوازات سفر يتمتع حاملوها بحرية التنقل دون تأشيرة
وفي المرتبة الثامنة يأتي جواز السفر النيوزيلندي، الذي يسمح لحامله بدخول 139 دولة دون قيود. هذه الإحصائية أعدتها مجموعة "ارتون كابيتال" الكندية، التي قدمت تقريرا شاملا عن حرية السفر حول العالم.
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أفضل جوازات سفر يتمتع حاملوها بحرية التنقل دون تأشيرة
ثم يأتي في المركز السابع كل من جواز السفر الكندي والنمساوي واليوناني والماليزي. هذه الجوازات تسمح لحاملها بدخول 140 دولة، بدون إجراءات التأشيرة المعقدة.
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أفضل جوازات سفر يتمتع حاملوها بحرية التنقل دون تأشيرة
تشترك خمس دول في المركز السادس وهي: إسبانيا وايرلندا والنرويج وبلجيكا والبرتغال. يمكن بهذه الجوازات دخول 141 دولة بكل حرية.
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أفضل جوازات سفر يتمتع حاملوها بحرية التنقل دون تأشيرة
تحتل سويسرا المركز الخامس. الدول الأكثر حيادية في العالم تضمن لحامل جوازها دخول 142 دولة من غير إذن مسبق.
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أفضل جوازات سفر يتمتع حاملوها بحرية التنقل دون تأشيرة
تشترك هولندا والدنمارك وسنغافورة وفنلندا ولوكسمبورغ واليابان في المركز الرابع. وتسمح هذه الجوازات لحامليها بدخول 143 دولة دون الحاجة لطلب تأشيرة دخول.
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أفضل جوازات سفر يتمتع حاملوها بحرية التنقل دون تأشيرة
المرتبة الثالثة حل بها جواز السفر الإيطالي والسويدي، اللذان يسمحان بدخول 144 دولة، من غير الحاجة لتأشيرة.
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أفضل جوازات سفر يتمتع حاملوها بحرية التنقل دون تأشيرة
تتقاسم فرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية المركز الثاني في القائمة. 145 دولة حول العالم تستقبل حاملي تلك الجوازات دون فيزا.
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أفضل جوازات سفر يتمتع حاملوها بحرية التنقل دون تأشيرة
وفي المرتبة الأولى تأتي الولايات المتحدة وبريطانيا. مواطنو هذين البلدين يدخلون 147 دولة في العالم دون تأشيرة دخول.
الكاتب: ابتسام فوزي