اليونان: إلقاء القبض على 71 مهاجرا بوثائق مزورة

على جزيرة كريت ألقت الشرطة اليونانية، وخلال أسبوع واحد، القبض على 71 مهاجراً. ويحمل هؤلاء المهاجرين جوازات سفر وهويات مزورة ويرغبون بالسفر إلى دول أوروبية أخرى. ويحدو الأمل هؤلاء الناس في ألا تلفت جوازاتهم المزورة النظر إليها في المطارات الصغيرة في الجزر اليونانية.

وقالت الشرطة اليونانية أن أشخاصاً من دول مختلفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يرغبون بالقدوم إلى ألمانيا وفرنسا والنمسا والدول الإسكندنافية. وحسب الشرطة، فإن الوثائق المزورة تكلف ما يترواح بين 1500 إلى 3000 يورو، وذكر رجال الشرطة أن المهربين صنعوا من هذه التجارة صفقات جيدة بعد إغلاق طريق البلقان أمام الهجرة غير الشرعية.

ويشار إلى أنه ومنذ بدء الموسم السياحي، والسلطات اليونانية تضبط بصورة شبه يومية، مهاجرين يحملون وثائق مزورة.

د.ص/خ.س ( د ب أ)