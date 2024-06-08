اليوم قبل الأخير لانتخابات أوروبا على وقع الاعتداء على ساسة

تدلي الناخبون في سلوفاكيا بأصواتهم في اليوم قبل الأخير من انتخابات البرلمان الأوروبي، فيما لا تزال محاولة اغتيال رئيس حكومتها مؤخرا عالقة بالأذهان. وفي كوبنهاغن تعرضت رئيسة وزراء الدنمارك "للضرب".

يدلي الناخبون في سلوفاكيا بأصواتهم اليوم السبت (الثامن من يونيو / حزيران 2024) في اليوم قبل الأخير من انتخابات البرلمان الأوروبي، فيما لا تزال محاولة اغتيال رئيس وزرائهم روبرت فيكو الشهر الماضي ماثلة في الأذهان. وانطلقت الانتخابات الأوروبية التي تستمر أربعة أيام في هولندا يوم الخميس 06 / 06 / 2024. وتُجري معظم دول الاتحاد -البالغ عددها 27- ومن بينها ألمانيا وفرنسا -أكبر قوتين اقتصاديتين- الانتخابات الأحد. غير أن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد في التكتل ستبدأ التصويت في وقت لاحق السبت، ومن المرجح أن يكون لنتائجها تأثير كبير على تشكيلة البرلمان والمسار المستقبلي الاتحاد.

وفي سلوفاكيا هزت محاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس الوزراء فيكو في 15 مايو / أيار 2024 البلد الذي تعداد سكانه 5,4 ملايين نسمة وأحدثت صدمة في أنحاء الأوروبي. ويعارض حزبه -الذي وظَّف الهجوم في حملته الانتخابية- إمدادات الأسلحة الأوروبية لأوكرانيا.

وسُجلت حوادث اعتداء في أماكن أخرى في الاتحاد الأوروبي، فقد تعرضت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن "للضرب"ليل الجمعة 07 / 06 / 2024 على يد رجل في ساحة بكوبنهاغن، وفق مكتبها. ولم تتعرض لإصابة بالغة بحسب شهود عيان، واعتقلت الشرطة المهاجم الذي لم تعرف دوافعه على الفور وتُجرَى الانتخابات في الدنمارك غداً الأحد 09 / 06 / 2024. ولقي الاعتداء على رئيسة الوزراء إدانات محلية وخارجية. وشجبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "عملاً دنيئاً يناقض كل ما نؤمن به وندافع عنه في أوروبا".

لكن إطلاق النار على فيكو كان الحادثة الأخطر قبيل الانتخابات الأوروبية. وفي أعقاب محاولة الاغتيال ارتفعت نسبة التأييد لحزبه اليساري الشعبوي "سمير" SMER ليتقدم بفارق كبير على منافسه الليبرالي الرئيسي في استطلاعات نوايا التصويت. غير أن سلوفاكيا عادة ما تشهد نسبة مشاركة منخفضة في الانتخابات القارية. وفي عام 2019 بلغت نسبة الاقتراع 22 بالمئة فقط من الناخبين.

عرب برلين والمشاركة في الانتخابات الأوروبية To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

في وقت لاحق السبت ينصرف الاهتمام الى عمليات الاقتراع في إيطاليا، حيث تأمل رئيسة الوزراء جورجا ميلوني أن يسهم أداء قوي لحزبها في تعزيز دورها كلاعب رئيسي في الاتحاد. وترجح الاستطلاعات أن يأتي حزبها "فراتيلي ديتاليا" في الطليعة مع 27 بالمئة من الأصوات، ما سيعكس توسعاً لمكاسب التكتلات اليمينية المتطرفة في أنحاء الاتحاد الأوروبي. ومن شأن ذلك أن يجعلها صانعة ملوك محتملة، أو بالأحرى صانعة ملكات... فدعمها قد يكون حاسماً في منح الألمانية المحافظة أورسولا فون دير لايين ولاية ثانية على رأس المفوضية.

وبدأت فون دير لايين (يمين الوسط) وزعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبين -الساعية لإنشاء تكتل من الأحزاب اليمينية المتطرفة في الاتحاد الأوروبي- بالتقرب من ميلوني، في حين أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين اتهمت -يوم الجمعة خلال آخر جولات حملتها لإعادة انتخابها في منصبها- الأحزاب اليمينية المتطرفة بمحاولة "تدمير" أوروبا.

ولم تكشف ميلوني عن خططها، لكنها أكدت أن هدفها سيكون إقصاء الأحزاب اليسارية في الاتحاد الأوروبي إلى مقاعد المعارضة. وكانت رئيسة الوزراء ميلوني حاضرة بشدة في وسائل الإعلام المحلية قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي، ولا سيما من خلال تصويرها نفسها حصناً ضد الهجرة غير الشرعية. وأدى تصاعد الخطاب المناهض للهجرة إلى زيادة حظوظ اليمين المتطرف في الاتحاد الأوروبي. وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسية التي جاءت بميلوني إلى السلطة في 2022.

وفي هولندا -حيث جرت الانتخابات الخميس- حلَّ الحزب المناهض للهجرة بزعامة اليميني المتطرف خيرت فيلدرزفي المرتبة الثانية، بحسب استطلاعات الرأي أمام مراكز الاقتراع. والحزب عضو في الائتلاف الجديد الحاكم، وكون أداء الأحزاب الهولندية المؤيدة لأوروبا كان أفضل من المتوقع جاء بمثابة دعم للوسطيين الذين يأملون في وقف صعود اليمين المتطرف.

وعلى المستوى العام أشارت استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات إلى احتمال فوز الأحزاب اليمينية المتطرفة بنحو ربع مقاعد البرلمان الأوروبي المقبل البالغ عددها 720. ويُتوقع أن يكون "حزب الشعب الأوروبي" المحافظ بزعامة فون دير لايين و"التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين" من يسار الوسطأكبر قوتين سياسيتين في البرلمان الأوروبي.

ع.م/خ.س (أ ف ب)