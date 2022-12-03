 اليوم الـ300 للحرب في أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 21.12.2022

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DW الأخبار

اليوم الـ300 للحرب في أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يمنح أوسمة الاستحقاق في مدينة باخموت. هل هناك خطر نشوب حرب في جمهورية مولدوفيا؟ هذه المخاوف مصدرها مخابرات مولدوفيا.

المزيد من المركز الإعلامي

مدينة باخموت مدمرة وشوارعها مهجورة. المدينة تتوقع أن تتعرض لهجوم روسي. الإجلاء مستمر ولكن البعض لا يرغبون بمغادرتها.

باخموت الأوكرانية تقاوم محاولات روسيا لاحتلالها وسط عمليات إجلاء منها 03.12.2022

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [Russia. Serpukhov. OCTOBER 10, 2022. Mobilised Russian Army reservists march in formation as they depart for joint military drills to learn how to operate within military units and how to use military hardware and armaments. Alexander Shcherbak/TASS]

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LVIV, UKRAINE Äì AUGUST 18: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - UKRAINIAN PRESIDENCY / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) United Nations Secretary-General Antonio Guterres (L) meets with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy (R) in Lviv, Ukraine on August 18, 2022. Ukrainian Presidency/Handout / Anadolu Agency

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FILE - Russian troops guard an entrance of the Kakhovka Hydroelectric Station, a run-of-river power plant on the Dnieper River in Kherson region, south Ukraine, on May 20, 2022. According to Russian state TV, the future of the Ukrainian regions occupied by Moscow's forces is all but decided: Referendums on becoming part of Russia will soon take place there, and the joyful residents who were abandoned by Kyiv will be able to prosper in peace. In reality, the Kremlin appears to be in no rush to seal the deal on Ukraine's southern regions of Kherson and Zaporizhzhia and the eastern provinces of Donetsk and Luhansk. (AP Photo)

روسيا تشترط تنازل أوكرانيا عن الأراضي التي ضمتها قبل أي مفاوضات 13.12.2022

قال الكرملين إن أي مفاوضات مع أوكرانيا لابد أن تنطلق من تنازل كييف عن الأراضي التي ضمتها روسيا إليها. جاء ذلك في الوقت الذي أعلن مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا جمع هبات بحوالى مليار يورو لمساعدة السكان الأوكرانيين.

16.12.2022 Infrastructure paralyzed in Ukraine People walk on a dark street in Ukraine s capital Kyiv on Dec. 16, 2022, amid power outages after Russian missile attacks. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY A14AA0001376405P

غداة ضربات روسية كثيفة... كييف تتعافى وعودة الكهرباء للملايين 17.12.2022

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أوكرانيا: روسيا فقدت أكثر من 93 ألفا من جنودها في الحرب الأخيرة 09.12.2022

قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن روسيا فقدت أكثر من 93 ألفا من قواتها منذ بدء الحرب إضافة إلى خسائر فادحة في المعدات. يأتي ذلك فيما أقر الرئيس الروسي بأن جيشه قد يقاتل في أوكرانيا لفترة طويلة.