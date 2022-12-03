اليوم الـ300 للحرب في أوكرانيا

روسيا تشترط تنازل أوكرانيا عن الأراضي التي ضمتها قبل أي مفاوضات

قال الكرملين إن أي مفاوضات مع أوكرانيا لابد أن تنطلق من تنازل كييف عن الأراضي التي ضمتها روسيا إليها. جاء ذلك في الوقت الذي أعلن مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا جمع هبات بحوالى مليار يورو لمساعدة السكان الأوكرانيين.