اليوم الـ300 للحرب في أوكرانيا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يمنح أوسمة الاستحقاق في مدينة باخموت. هل هناك خطر نشوب حرب في جمهورية مولدوفيا؟ هذه المخاوف مصدرها مخابرات مولدوفيا.
أعلنت الإدارة العسكرية لمدينة كييف عن تعرّض العاصمة الأوكرانية لهجمات بطائرات مسيّرة روسية، وأنها أسقطت تسعا منها، فيما يتوجه الرئيس بوتين للقاء الرئيس البيلاروسي قي مينسك في أول زيارة له لبيلاروس منذ سنوات.
قال الكرملين إن أي مفاوضات مع أوكرانيا لابد أن تنطلق من تنازل كييف عن الأراضي التي ضمتها روسيا إليها. جاء ذلك في الوقت الذي أعلن مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا جمع هبات بحوالى مليار يورو لمساعدة السكان الأوكرانيين.
استأنفت العاصمة الأوكرانية الخدمات الأساسية بعد أحدث موجة من الضربات الجوية الروسية التي استهدفت البنية التحتية الحيوية، حيث تحرك السكان في المدينة التي يخيم عليها الضباب واستعدوا لموسم العطلات وسط حالة من عدم اليقين.
قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن روسيا فقدت أكثر من 93 ألفا من قواتها منذ بدء الحرب إضافة إلى خسائر فادحة في المعدات. يأتي ذلك فيما أقر الرئيس الروسي بأن جيشه قد يقاتل في أوكرانيا لفترة طويلة.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول