اليوم العالمي للقطط.. تاريخ من الاضطهاد يقابله تقدير واعتناء

القطط هي الحيوان المنزلي المفضل بالنسبة للألمان، وطبقا لمعلومات "اتحاد صناعة مستلزمات الحيوانات الأليفة"، فقد كان هناك حوالي 16.7 مليون قطة تعيش في المنازل في ألمانيا في عام 2021، بعد أن كان العدد في العام السابق له 15.7 مليون قطة، بحسب ما نقل موقع "swp.de" الألماني.

وفي الثامن من أغسطس/ آب من كل عام يحتفل محبو القطط مع حيواناتهم الأليفة بـ"اليوم العالمي للقطط"، الذي انطلق لأول مرة عام 2002، وأدرجت منظمة "الصندوق الدولي للعناية بالحيوان" على أنها من بدأ الاحتفال بيوم القطط.

انتهاكات تقع للقطط وعقوبات لمرتكبيها

"وفي هذا اليوم، تُذكر منظماتُ رعاية الحيوان الناس بالمسؤولية التي تقع على عاتقهم لقرارهم بتربية القطط. وغالبًا ما تتم الإشارة في 8 أغسطس/ آب إلى انتهاكات ترتكب بتربية القطط ورعاية الحيوانات وتربيتها.."، حسبما كتبت إيمي ووكر بموقع "swp.de".

وعلى سبيل المثال تم الحُكِمَ على الفرنسي كورت زوما، مدافع وست هام الإنجليزي مطلع يونيو/ حزيران بتنفيذ 180 ساعة من الخدمة المجتمعية، عقاباً على تعذيبه قطة. وتصدر زوما العناوين بعدما نُشِرَ له مقطع فيديو وهو يقوم بتعذيب قطة، ما أثار موجة غضب عارمة في إنجلترا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وقررت الجمعية الملكية لمنع القسوة بحق الحيوانات، وهي أكبر جمعية لحقوق الحيوان، بأن تنتزع القطتين اللتين يملكهما المدافع الدولي الفرنسي، ونقلهما إلى عهدتها.

قطة نجت من حرائق غابات كاليفورنيا (31 يوليو/ تموز 2022)

وفي المغرب أثار مقطع فيديو يوثق مقتل قطة من جانب كلب بتحريض من صاحبته في فاس موجة استياء على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مطالبة بسجن الفتاة. وانتشر في نهاية أبريل/ نيسان وسم "السجن لقاتلة القطط"على موقعي تويتر وفيسبوك وأعرب العديد من المدونين عن استنكارهم "تعذيب وقتل القطط"، فضلا عن أن يتم تصوير ذلك وبث الصور.

وقال موقع "مدار21" المحلي إن مواطنين بمدينة فاس "تقدموا بشكاوى في حق الشابة المعتدية على القطة لدى وكيل الملك".

ويعاقب القانون الجنائي المغربي بالحبس بين شهرين وستة أشهر كل من "قتل أو بتر بغير ضرورة (...) أي حيوان من الحيوانات المستأنسة".

الاعتناء بالقطط في دول عربية أيضا

لكن النماذج السابقة لا تنفي اعتناء غالبية الناس بالقطط، فهناك لاعبو كرة مثل الأسطورة ميسي وكذلك محمد صلاح ورونالدو ينشرون صورا لهم مع القطط التي تعيش في منازلهم وهم يلعبون معها هم وأطفالهم بكل ود وحب.

والطبيبة البيطرية الإيرانية هالة هي الأخرى تعرب عن سرورها للاعتناء على أساس تطوعي بالقطط في متحف للقطط الفارسية في طهران أنشئ قبل ثلاث سنوات وتقول هالة بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية: "عندما تعتني بالقطط أو تلعب معها، يُفرز هرمون السعادة".

وجدير بالذكر أن بعض قطاعات المجتمع في إيران الشيعية لا تطيق الحيوانات الأليفة خاصة من جانب الطبقة الدينية المتشددة.

صديقة البشر.. القطة تحتفل بيومها العالمي ينجز الأعمال الصعبة، يقوّم سلوك الآخرين، ويجبرهم على التصرف بشكل جيد. ذلك الإسباني النبيل، كانت مخالبه حادّة كما قطّع الزجاج. لعب دورا خطيراً جداً في فيلم (شريك)، حتى أنه حصل على فيلم خاص به.

صديقة البشر.. القطة تحتفل بيومها العالمي احتلت القطة اللطيفة (دوشيزه) مع أطفالها الثلاثة في عام 1970 شاشات العرض في دور السينما. لقد واجهت كلاً من قط الشارع (توماس او مالي)، وقط المزابل المجنون. لذا كان من الطبيعي أن تقوم شركة ديزني بإنتاج فيلم حول القطط الأرستقراطية والقطط السوقية.

صديقة البشر.. القطة تحتفل بيومها العالمي حظي القط (فريتس) في عام 1970 بالإعجاب الشديد، وقصته من كتابة الفنان الكوميدي روبرت كرمب. لقد كان قطّاً فوضوياً مدمناً على ممارسة الجنس، وتعاطي المخدرات، لقد خرّب حياته، وفي النهاية أصبح مجرماً. في العام 1971 أصبحت قصته فيلماً، وكان أوّل فيلم للرسوم المتحركة على الإطلاق وسمح للأشخاص البالغين فقط بمشاهدته.

صديقة البشر.. القطة تحتفل بيومها العالمي يدين قط شبكة الإنترنت الشهير (غرومبي كات) (القط المتذمر) للعاهة الوراثية التي أورثته تقاطيع وجهه. والتي يمكن أن تكون قد جلبت له الحظ. إنه شخصية شهيرة على شبكة الانترنت، وقد غدا صاحبه غنياً بعد شهرته. وأصبحت النقود تنهال على صحابه وعليه كالمطر.

صديقة البشر.. القطة تحتفل بيومها العالمي شوبيتا قطة المصمم العالمي كارل لاغيرفيلد، أينما تحضر تظهر حولها سيدات المجتمع الجميلات. لديها خادمتان، وطباخ وحارس شخصي. تعيش شوبيته حياة مترفة بشكل كامل.

صديقة البشر.. القطة تحتفل بيومها العالمي القط سيلفيستر لديه هدف وحيد: القبض على عصفور الكناري تويتي وأكله. بيد أن تويتيً أسرع من سيلفيستر دائماً. والمزعج بشكل خاص، أن تويتي دائماً يعرف كل شيء بشكل أفضل من سيلفستر. ويلعبان دور البطولة في فيلم الرسوم المتحركة لوني تونز.

صديقة البشر.. القطة تحتفل بيومها العالمي أحدثت أفلام الثنائي الكوميدي توم وجيري بين عامي 1940 و 1967 ضجة على شاشات العرض، إلى أن تمّ عرض سلسلة أفلامهما على التلفزيون الألماني عام 1976. يريد توم الإمساك بجيري. كلاهما يمارس العنف والمطاردة ضد الآخر ولا يتراجعان. نالت السلسلة سبعة من جوائز الأوسكار، وست أخريات ترشحن فيما بعد للجائزة.

صديقة البشر.. القطة تحتفل بيومها العالمي القط السمين غارفيلد نجم نهاية السبعينات من القرن الماضي. كان يعيش مع الكلب الغبي اودي وجون. كلاهما يتفقان أغلب الأوقات ضد غارفيلد. أول فيل سينمائي للقط المدمن على أكلة لازانيا الإيطالية غارفيلد ظهر عام 2004.

صديقة البشر.. القطة تحتفل بيومها العالمي في سلسلة قصص الأطفال "بيترسون وفيندوس" يتلاعب القط الذكي فيندوس بصاحبه. رغم أنه يحمل أفكارا جنونية طيلة الوقت، لكن لا أحد يكرهه أو يغضب منه. الوحيد الذي يمكن ان يتحدث معه ومع الحيوانات الأخرى هو صاحبه بيترسون الطيب. القصص من تأليف السويدي سفين نرودفست.

صديقة البشر.. القطة تحتفل بيومها العالمي قطة الشرير عدو عميل الاستخبارات البريطانية جيمس بوند، التي تظهر في سلسلة أفلام العميل 007. الشرير بلوفيلد يحمل دائما قطة فارسية بيضاء اللون، في مشاهد تثير الريبة والشكوك في سلسلة أفلام بوند. الكاتب: سلكا فونش/ أ.ع



والآن في السعودية يمكن لمربي القطط حيواناتهم الأليفة في فندق تم إنشاؤه خصيصا لتلك الكائنات اللطيفة. ويوفر فندق بيتويا في الرياض للعملاء مكانا لترك قططهم لبضع ساعات أو حتى لأيام قليلة، مع إمكانية متابعة وضعها وصحتها عبر تطبيق مجاني. ويمكن كذلك لمحبي القطط زيارة الفندق للعب معها، كما توضح مؤسسته هدى العتيبي.

وفي العاصمة الأردنية عمّان توجد "غابة القطط"، التي تتيح لعشاق الحيوانات الأليفة قضاء وقت ممتع معها ويمكن لمحبي الحيوانات قضاء ساعات في مداعبة القطط واللعب معها دون تحمل مسؤولية تربيها أحدها في المنزل. ومن بين أولئك الذين لا يستطيعون تربية قط في المنزل شمس الجندي المولعة بهذه الكائنات اللطيفة.

وقالت وهي تربت على إحدى القطط بالمكان "جئت عشان ألعب مع البسس (القطط) وأشوفهم (اشوفها) لأنه أمي طبعا بتخاف من البسس وحرمتنا إنه نربي بسة (قطة) بالبيت كل ما نجيب بسة بتطردها برة البيت فجئت عشان أشبع رغبتي لأربي بسة".

مقهى القطط للراغبين بمداعبتها

قطط منبوذة وأخرى باهظة الثمن

ومن المعروف أن القطط السوداء تلاحقها سمعة سيئة. ففي أوروبا، كان ينظر إليها على مدار قرون على أنها "شركاء الشيطان"، وكانت تتم مطاردتها واضطهادها. وبالنسبة للأشخاص الذين يؤمنون بالخرافات، فإن القطط السوداء تجلب سوء الحظ. ولا يزال هذا الاعتقاد موجودا حتى اليوم.

لقرون طويلة ظلت القطط السوداء مطاردة في أوروبا وكان ينظر إليها على أنها "شركاء الشيطان".

وتنتظر القطط السوداء وقتًا أطول في ملاجئ الحيوانات للحصول على مكان في منزل جديد مقارنة بالقطط الأخرى. ولتسليط الضوء بشكل أفضل على القطط ذات الفراء الأسود هناك "يوم تقدير القط الأسود" في 17 أغسطس/ آب.

وفي هذا اليوم، يفترض أن تحظى القطط ذات الفراء السوداء بتقدير خاص. وفي المملكة المتحدة، هناك يوم آخر للقطط السوداء. في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث يحتفل البريطانيون بـ"اليوم الوطني للقط الأسود" بحسب موقع "swp.de" الألماني.

ويقول الموقع المذكور إنه غالبًا ما تكون القطط ذات السلالة الأصيلة غالية الثمن. وأغلى قط أصلي هو "قط السافانا". وإذا كنت تريد واحدًا من تلك السلالة، فعليك دفع حوالي 2350 يورو لشرائه.

صلاح شرارة /أ.ح