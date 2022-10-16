اليوم العالمي للحياة البرية - حيوانات مهددة بالانقراض في ألمانيا

اختفت من المستنقعات

سلحفاة المستنقعات الأوروبية هي النوع الوحيد من السلاحف الذي يوجد في ألمانيا. لكن مجاري الأنهار التي يطرأ عليها تغييرات والنشاط الزراعي المكثف وتدمير الأماكن التي يمكن للسلاحف أن تضع فيها بيضها أدت إلى اختفاء هذا النوع من السلاحف تقريبا. ومن المفترض أن تتمكن مشاريع إعادة التوطين من انقاذ هذه السلاحف وإبقائها على قيد الحياة.