اليوم العالمي للتقبيل.. قُبلات حميمة طُبعت في ذاكرة العالم

وُجد أقدم دليل على التقبيل حتى ذلك الحين، وهو مكتوب بالسنسكريت في الفيدين الهندية التي تعود إلى حوالي 3500 سنة مضت. في العصور الوسطى، كانت القبلة جزءًا من القانون: قام الخادم بتقبيل خاتم الختم أو سيف السيد الذي يملكه لتثبيت العقد. سواء كانت قبلة اليد، أو رسالة حب هامسة، أو قبلة في موكب الفخر هذا في سان فرانسيسكو - القبلة يمكنها تغيير العالم.