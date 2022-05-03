 اليوم العالمي لحرية الصحافة.. تحديات ومخاطر الحرب | مسائية DW | DW | 03.05.2022

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مسائية DW

اليوم العالمي لحرية الصحافة.. تحديات ومخاطر الحرب

في اليوم العالمي لحرية الصحافة، تقاريرُ عن تفاقم صعوبات العمل الصحفي واستخدامٍ واسعٍ للأخبار المضللة والدعائية، خاصة في مناطق الحروب كما هو الحال في أوكرانيا.. فماهي أبرز التحديات التي تواجه العمل الصحفي هناك؟

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ILLUSTRATION - Ein Presseausweis des Deutschen Journalisten Verbandes, fotografiert am 08.04.2015 in Potsdam (Brandenburg). Der Internationale Tag der Pressefreiheit am 03. Mai wurde von der UN-Generalversammlung 1993 beschlossen und soll auf die grundlegende Bedeutung freier Berichterstattung aufmerksam machen. Foto: Ralf Hirschberger | Verwendung weltweit

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