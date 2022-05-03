اليوم العالمي لحرية الصحافة.. تحديات ومخاطر الحرب

حرية الصحافة.. مكسب أساسي للثورة التونسية في خطر!

حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام، كانت أحد أبرز مكاسب ثورة الياسمين في تونس. لكن هذا المكسب بات على شفا الانهيار، ويقرع الصحافيون ناقوس الخطر، لما يتعرضون له من اعتقالات ومضايقات وانتهاك لحريتهم في العمل الصحفي.