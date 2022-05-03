اليوم العالمي لحرية الصحافة.. تحديات ومخاطر الحرب

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في اليوم العالمي لحرية الصحافة، تقاريرُ عن تفاقم صعوبات العمل الصحفي واستخدامٍ واسعٍ للأخبار المضللة والدعائية، خاصة في مناطق الحروب كما هو الحال في أوكرانيا.. فماهي أبرز التحديات التي تواجه العمل الصحفي هناك؟
في اليوم العالمي لحرية الصحافة، "مراسلون بلا حدود" تصدر مؤشرها الذي وضع ألمانيا في المركز السادس عشر، وتصنيف الدول الأكثر خطورة على الصحفيين ينمو بواقع 12 دولة إضافية، ما يعكس تراجعا حقوقيا واضحا في 2021.
حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام، كانت أحد أبرز مكاسب ثورة الياسمين في تونس. لكن هذا المكسب بات على شفا الانهيار، ويقرع الصحافيون ناقوس الخطر، لما يتعرضون له من اعتقالات ومضايقات وانتهاك لحريتهم في العمل الصحفي.
حذرت منظمات وساسة ألمان من التهديدات التي تتعرض لها التغطية الصحفية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، فيما أكد الاتحاد الأوروبي بهذه المناسبة على أهمية استقلالية الإعلام بالنسبة للديمقراطية.
في إطار جائزتها السنوية المخصصة للاحتفاء بحرية الصحافة، كرمت مؤسسة دويتشه فيله 17 شخصية صحفية هذا العام من مختلف أنحاء العالم بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة. المهندس الأردني فارس الصايغ أحدها، فمن يكون؟
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول