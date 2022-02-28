++ اليوم السادس للغزو الروسي لأوكرانيا.. تغطية متواصلة ++

الثلاثاء (الأول آذار/ مارس 2022)

رتل عسكري روسي يزيد طوله عن 60 كلم يقترب من كييف

أظهرت صور التقطتها أقمار اصطناعية في أوكرانيا رتلاً عسكرياً روسياً هائلاً يزيد طوله عن 60 كلم يتقدم باتجاه العاصمة كييف التي جعلتها روسيا هدفاً رئيسياً للعملية العسكرية. ونشرت هذه الصور مساء الإثنين "ماكسار"، الشركة الأميركية المتخصصة بالتصوير بواسطة الأقمار الاصطناعية، وأرفقتها برسالة بريدية قالت فيها إنّ الرتل "يمتدّ من تخوم مطار أنتونوف في الجنوب إلى تخوم بريبيرسك" في الشمال.

الجيش الروسي على مشارف مدينة خيرسون

وصل الجيش الروسي إلى مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، قرب شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة موسكو، ويقيم نقاط تفتيش على مشارفها، وفق ما أعلن رئيس البلدية. وقال إيغور كوليخايف على فيسبوك إن "الجيش الروسي يقيم نقاط تفتيش على مداخل خيرسون". وأضاف "خيرسون كانت وستبقى أوكرانية". وأظهرت تسجيلات مصوّرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في خيرسون الجيش الروسي يدخل إلى المدينة. وقال كوليخايف "أنا مسؤول اليوم عن حياة مدينتنا وأقدّم الحماية بقدر ما تسمح إمكانياتنا". وطلب من السكان عدم مغادرة منازلهم. وقال "القيمة الأهم التي تملكها هذه المدينة هي حياتكم. هذه ليست معركة إنها حرب".



الاتحاد الأوروبي يبدأ دراسة طلب انضمام أوكرانيا لعضويته

أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" بأن الاتحاد الأوروبي بدأ دراسة طلب البلاد للانضمام لعضوية التكتل، وذلك بعد تقديم الطلب رسميا.

وكتب رئيس بعثة أوكرانيا لدى الاتحاد الأوروبي فسيفولود تشينتسوف على موقع تويتر أن الاتحاد الأوروبي سجل رسميا الطلب الأوكراني. وأضاف تشينتسوف أنه سلم طلب أوكرانيا الذي وقعه الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وكتب :"تم تسجيل الطلب. وبدأت العملية". وكان زيلينسكي وقع طلب عضوية الاتحاد أمس.

مشاهدة الفيديو 01:45 الحرب مستمرة ورئيس أوكرانيا يطالب بضم بلاده للاتحاد الأوروبي

كندا تطرد طائرتين روسيتين من مجالها الجوي

قالت السلطات في كندا إنها طردت طائرتين روسيتين من مجالها الجوي بعد أن زعمتا أن رحلتيهما "لأغراض إنسانية" وانتهكتا الحظر المفروض على الرحلات الجوية الروسية. وتحظر كندا دخول الطائرات الروسية إلى مجالها الجوي منذ يوم الأحد الماضي في إطار عقوبات صارمة على موسكو بسبب غزوها أراضي أوكرانيا.



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الاثنين (28 شباط/ فبراير 2022)

زيلينسكي يطالب بفرض منطقة حظر للطائرات الروسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي إن الوقت حان للنظر في فرض منطقة حظر طيران للصواريخ والطائرات والمروحيات على خلفية القصف الروسي لمدينة خاركيف الأوكرانية. وفي كلمة مصورة، لم يحدد زيلينسكي كيف سيتم فرض منطقة حظر طيران ومن الذي سيفرضها. وقال إن روسيا شنت 56 ضربة صاروخية وأطلقت 113 صاروخ كروز على أوكرانيا في الأيام الخمسة الماضية.

تحقيق دولي في جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الاثنين أنه سيفتح "في أسرع وقت" تحقيقا في شأن الوضع في أوكرانيا، متحدثا عن ارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية". وقال المدعي العام كريم خان في بيان "أنا واثق بأن ثمة قاعدة منطقية للاعتقاد أن جرائم حرب وجرائم مفترضة ضد الإنسانية تم ارتكابها في أوكرانيا" منذ العام 2014.

طرد 12 عضوا من بعثة روسيا في الأمم المتحدة

تلقى 12 عضوا في البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة أمرا بمغادرة الولايات المتحدة قبل السابع من آذار/مارس، على ما أعلن السفير الروسي لدى المنظمة الدولية فاسيلي نيبنزيا. ولم يوضح ما إذا كان قرار الطرد يشمله ولا السبب الذي أوردته الولايات المتحدة وما إذا كان مرتبطا بالنزاع في أوكرانيا. وتعد البعثة الروسية في الأمم المتحدة حوالي مئة شخص، وفق مصدر دبلوماسي روسي.

السفير الروسي لدى المنظمة الدولية فاسيلي نيبنزيا

زيلينسكي يجدد طلب انضمام بلاده للاتحاد الأوربي

جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين رغبة بلاده للانضمام للاتحاد الأوروبي. وقال زيلينسكي إنه وقع فعليا على طلب رسمي لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وطالب بروكسل السماح لبلاده بالحصول على العضوية على الفور بموجب إجراء خاص لأنها تدافع عن نفسها في مواجهة غزو القوات الروسية.

تركيا تمنع السفن الحربية من عبور البوسفور والدردنيل

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده ستمنع السفن الحربية من عبور مضيقي البوسفور والدردنيل. وقال جاويش أوغلو "لقد أخطرنا جميع الدول المشاطئة وغير المشاطئة للبحر الأسود بألا ترسل سفنها الحربية لتمر عبر مضائقنا"، مضيفا "التزمنا بما تنص عليه اتفاقية مونترو" التي تمنح تركيا حق التحكّم بعبور هذين المضيقين.

غوتيريش: الهجمات الروسية على المدنيين "غير مقبولة إطلاقا"

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة الحرب الروسية في أوكرانيا، وقال خلال جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة إنّ "تصاعد العنف الذي يسفر عن وفيات بين المدنيين، ومن بينهم أطفال، غير مقبول على الإطلاق". ووصف وضع أسلحة الردع الروسية في حالة تأهب بأنها "تطورات مفزعة"، مضيفا أنه لا شيء يبرر استخدام الأسلحة النووية.

تقارير عن انفجارات كبيرة في كييف وخاركيف

أفادت تقارير إعلامية بأن انفجارين كبيرين على الأقل وقعا في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك بعد وقت قصير من انتهاء الجولة الأولى من مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا. وفي خاركيف أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية "يونيان" بوقوع ثلاثة انفجارات على الأقل. ودوت صافرات الإنذار أيضا في مراكز إقليمية أخرى. كما بثت يونيان مقطع مصور بالفيديو يظهر كرة نارية كبيرة ليلاّ في سماء كييف.

فيفا ويويفا يقرران استبعاد روسيا من مسابقاتيهما

أعلن الاتحادان الدولي لكرة القدم (فيفا) والأوروبي للعبة (يويفا) اليوم الاثنين استبعاد روسيا من المسابقات التابعة لهما سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية حتى إشعار آخر. وبموجب تلك الخطوة سيتم استبعاد منتخب روسيا للرجال من المشاركة في الملحق الفاصل المؤهل لمونديال قطر 2022 بجانب استبعاد منتخب السيدات من المشاركة في يورو 2022.

روسيا واوكرانيا تعتزمان إجراء "جولة ثانية" من المفاوضات

غادر الوفدان الروسي والأوكراني قاعة المفاوضات وعادا إلى بلديهما "لإجراء مشاورات في عاصمة" كلّ منهما، بعد أن اتفقا على إجراء "جولة ثانية" من المحادثات، حسبما أعلن الطرفان.

وقال ميخايلو بودولياك، أحد المفاوضين الأوكرانيين، إن "الطرفين حددا سلسلة أولويات ومواضيع تتطلب بعض القرارات" قبل إجراء جولة ثانية من المفاوضات، فيما أشار نظيره الروسي فلاديمير ميدينسكي إلى أن اللقاء الجديد سيحصل "قريبًا" على الحدود البولندية البيلاروسية.

الوفدان الروسي والأوكراني في جولة المفاوضات

روسيا تمنع سكّانها من تحويل أموال إلى الخارج

أعلن الكرملين أن الرئيس بوتين أمر باتخاذ إجراءات دعما للروبل الذي يدفع ضريبة العقوبات الغربية المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا، وذلك عبر منع السكان في روسيا من تحويل أموال إلى الخارج. كذلك، أجبرت الجهات المصدرة الروسية اعتبارا من الاثنين على أن تحول إلى الروبل ثمانين في المئة من العائدات التي تلقتها بالعملات الأجنبية منذ الأول من كانون الثاني/يناير الفائت.

فيفا يعتزم استبعاد روسيا من ملحق مونديال قطر

قالت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيستبعد روسيا من المسابقات التابعة له، بما في ذلك الملحق الفاصل المؤهل لمونديال قطر 2022.

وجاء هذا القرار بعد فترة وجيزة من توصية اللجنة الأولمبية الدولية للاتحادات الرياضية الدولية بحظر مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في الفعاليات الرياضية الدولية في أعقاب الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا، ومساندة بيلاروسيا للعملية العسكرية.

شعار مونديال قطر 2022

الإليزيه: بوتين يتعهد عدم استهداف المدنيين في أوكرانيا

تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هاتفيا إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين لنحو ساعة ونصف ساعة، طالبا منه وقف الضربات التي تستهدف المدنيين وتأمين الطرق في أوكرانيا، وقد "أكد بوتين أنه عازم على ذلك"، بحسب ما أعلن الإليزيه. كذلك، تشاور ماكرون مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "مرارا في الساعات الأخيرة" بحسب الرئاسة الفرنسية.

صورة مركبة للرئيسين ماكرون وبوتين

وصول 1800 لاجئ من أوكرانيا إلى ألمانيا

أكدت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك وصول 1800 شخص من أوكرانيا إلى ألمانيا. وكان متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية قد ذكر بأن عدد الأشخاص القادمين من أوكرانيا إلى ألمانيا فرارا من الحرب خلال الأيام الماضية وصل إلى 1800 شخص. وأفادت مصادر أمنية بأن أغلب القادمين أوكرانيون بالإضافة إلى بعض أشخاص ينحدرون من دول أخرى منهم طلاب أجانب على سبيل المثال.

مسيرات السلام في "اثنين الزهور"

خيمت أجواء الحرب في أوكرانيا على مسيرات "اثنين الزهور" في ألمانيا ، وأعلنت الشرطة أن عشرات الآلاف شاركوا في مسيرة كولونيا من أجل السلام وأن المزيد والمزيد من المشاركين يتدفقون. وصدحت الأغاني في المسيرات مثل أغنية "كل البشر أخوة" و"كلنا مجرد بشر".

روسيا تغلق مجالها الجوي أمام طيران 36 دولة أخرى

أعلنت روسيا الاثنين حظر رحلات تسيّرها شركات طيران من 36 دولة بينها بريطانيا وألمانيا، بعد خطوة مشابهة ضد الطائرات الروسية على خلفية غزو أوكرانيا. وأعلنت هيئة الطيران المدني الروسية أنها ستفرض القيود "كإجراء للرد على الحظر الذي فرضته دول أوروبية على رحلات الطيران المدني التي تشغلها شركان طيران روسية أو مسجّلة في روسيا".



