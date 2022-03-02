++ اليوم السابع للغزو الروسي لأوكرانيا.. تغطية متواصلة ++

الأربعاء (الثاني من آذار/ مارس 2022)

غالبية الألمان لا تؤيد تدخل جيش بلادهم في الحرب بأوكرانيا

أيد 17% من الألمان في استطلاع للرأي أن تتدخل بلادهم عسكريا في الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا. وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي ونُشرت نتائجه اليوم الأربعاء، عارض هذه الخطوة بشكل كامل أو إلى حد ما 63% من الألمان.

وصول 1300 لاجئ إلى برلين أوكراني عبربولندا

وصل ما مجموعه حوالي 1300 لاجئ أوكراني إلى محطة برلين المركزية مساء الثلاثاء، حسب ما ذكرت هيئة إذاعة برلين براندنبورغ (RBB) . وقال متحدث باسم شركة القطارات الألمانية "دويتشه بان" يوم الأربعاء إنهم وصلوا من بولندا في رحلات قطارات منتظمة، لكن حسب سناتور الشؤون الاجتماعية في برلين كاتيا كيبينغ (يسار) في بيان صباح اليوم أن شركة القطارات لم تتمكن من تأكيد الأرقام.

هل سقطت مدينة مدينة خيرسون؟

أعلن الجيش الروسي سيطرته على مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا وإنزال قوات وسية في خاركيف، ثاني مدن أوكرانيا، وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف في تصريحات تلفزيونية إن "الوحدات الروسية في القوات المسلحة سيطرت بشكل تام على خيرسون".

لكن قبل دقائق من ذلك كان رئيس بلدية المدينة إيغور كوليخاييف أعلن أن المنطقة ما زالت تحت السيطرة الأوكرانية، وكتب على فيسبوك "ما زلنا أوكرانيا. ما زلنا نقاوم".

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن في بيان على تلغرام ليل الثلاثاء الأربعاء أن "قوات روسية محمولة جوا أنزلت في خاركيف (...) وهاجمت مستشفى محليا". وقال مستشار وزير الداخلية الأوكراني أنطون غيراشتشنكو "عمليا، لم تعد هناك منطقة في خاركيف لم تسقط فيها قذيفة مدفعية بعد".

وتعرضت المدينة ومحيطها لقصف مكثف خلال الساعات الماضية. وتتعرض منطقة خيرسون المتاخمة لشبه جزيرة القرم، للهجوم منذ بداية الغزو الروسي.

بايدن: بوتين سيدفع ثمنا باهظا

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيدفع ثمنا باهظا يستمر على المدى الطويل" حتى لو نجحت حملته العسكرية على المدى القصير. وقال بايدن في أول خطاب له عن حالة الاتّحاد إنّ ما يقوم به "ديكتاتور روسي من غزو لدولة أجنبية له أثمان في كلّ أنحاء العالم"، مشدّداً على أنّ "بوتين كان مخطئاً. نحن مستعدّون، نحن أقوياء". وتابع "في المعركة بين الأنظمة الديموقراطية وتلك الاستبدادية، أثبتت الديموقراطيات أنّها على قدر التحدّي، ومن الواضح أنّ العالم يختار جانب السلام والأمن".

بايدن خلال خطاب حال الاتحاد

تركيا لن تشارك في العقوبات على روسيا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده طلبت من موسكو سحب طلبها بشأن السماح لسفن غير مسجلة ضمن أسطول البحر الأسود الروسي بعبور المضائق التركية، وإن الحكومة الروسية قبلت ذلك. وأضاف أن تركيا أبلغت جميع الدول المشاطئة للبحر الأسود وغيرها بأنها ستطبق اتفاقية مونترو الخاصة بالمضائق بشكل حرفي ودون انتهاج أي ازدواجية في المعايير، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية التركي أن بلاده لم تشارك في العقوبات على روسيا "من حيث المبدأ، ولا نميل للمشاركة في العقوبات الحالية أيضا". وأكّد أن العقوبات المفروضة على موسكو "قد تؤثر سلبًا على أعضاء الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى أيضًا بجانب الاقتصاد الروسي".

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الثلاثاء (الأول من آذار/ مارس 2022)

آبل تعلق بيع منتجاتها في روسيا

أعلنت شركة آبل الأميركية العملاقة للتكنولوجيا تعليق بيع كل منتجاتها في روسيا، في أحدث تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. وجاء في بيان للشركة نشرته وسائل إعلام أميركية "لقد قرّرنا تعليق مبيعات كل منتجاتنا في روسيا".

وياتي ذلك بعدما تحركت أهم مواقع الإنترنت من "يوتيوب" و"فيسبوك" إلى شركتي "تيك توك" و"مايكروسوفت" للحد من الوصول الى المنافذ الإخبارية الروسية المرتبطة بالدولة، والتي تواجه اتهامات بالتضليل بشأن غزو موسكو لأوكرانيا.

الاتحاد الأوروبي يحظر قناة روسيا اليوم ووكالة سبوتنيك

أعطت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الاوروبي الضوء الأخضر لحظر بث وسيلتي الإعلام الروسيتين "سبوتنيك" و"آر تي" (روسيا اليوم) على أراضي التكتل، ولاستبعاد "بعض المصارف الروسية" من نظام "سويفت"، وفق ما أعلنت فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد.

كذلك صادقت الدول الأعضاء في بروكسل على حظر مشاركة أوروبيين في مشاريع يساهم في تمويلها "صندوق الاستثمار المباشر" السيادي الروسي. وستدخل هذه التدابير حيّز التنفيذ بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

روسيا تقصف خاركيف وبرج التلفزيون في كييف

قصفت القوات الروسية برج التلفزيون في كييف ومدينة خاركيف، في تأكيد لتكثيف هجومها على أوكرانيا، الأمر الذي أثار مخاوف من وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، رغم تصاعد العقوبات الغربية ضد روسيا.

وتعاقبت الغارات القاتلة على مدينة خاركيف، ثاني مدن البلاد التي يحاول الروس السيطرة عليها. وقصفت الساحة المركزية لمدينة خاركيف الواقعة قرب الحدود الروسية والتي يبلغ عدد سكانها 1,4 مليون نسمة، كما تضررت المحافظة الإقليمية، على ما أعلن الحاكم أوليغ سينيغوبوف في مقطع فيديو على تطبيق تلغرام يظهر الانفجار. وقتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخر وفقا لخدمة الطوارئ الأوكرانية. وأسفرت غارة أخرى على مبنى سكني عن سقوط ثمانية قتلى وستة جرحى، بحسب المصدر نفسه.

أوكرانيا: روسيا تخطط لافتعال ذريعة لتبرر دخول بيلاروسيا الصراعقالت إدارة المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الثلاثاء إن روسيا تعد لاستفزاز من أجل تبرير دخول قوات بيلاروسيا الصراع. وأضافت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن لديها بيانات تظهر وجود نحو 300 دبابة من روسيا البيضاء قرب الحدود مع أوكرانيا.

القصف الروسي طال بعض المباني في محيط العاصمة الأوكرانية كييف

استبعاد روسيا وبيلاروسيا من عدة اتحادات رياضية دولية

فرضت المزيد من الهيئات الرياضية عقوبات على رياضيي روسيا وروسيا البيضاء اليوم الثلاثاء في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، واستبعدت اتحادات الريشة الطائرة والتجديف والتزلج رياضيي الدولتين من البطولات الدولية.

كما أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى الثلاثاء استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من جميع مسابقات أم الألعاب "في المستقبل المنظور وبأثر فوري"، وذلك بناء على توصية من اللجنة الأولمبية الدولية.

وأوضح بيان للاتحاد الدولي لألعاب القوى أنه لن يكون بإمكان أي روسي المشاركة في بطولة العالم داخل قاعة المقررة في بلغراد في الفترة من 18 إلى 20 آذار/مارس الحالي، وبطولة العالم في الهواء الطلق في يوجين (أوريغون) الأميركية في تموز/يوليو المقبل.

12 مليون شخص في أوكرانيا سيحتاجون إلى مساعدة

أطلقت الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة لها الثلاثاء نداء عاجلا لجمع 1,7 مليار دولار بهدف تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بعد الغزو الروسي. ومن هذا المبلغ الإجمالي، سيساهم 1,1 مليار دولار في مساعدة ستة ملايين شخص في البلاد لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر، وفق بيان صادر عن المنظمة التي قدرت كذلك أن 12 مليون شخص سيحتاجون إلى المساعدة في أوكرانيا بالإضافة إلى أكثر من 4 ملايين لاجئ تمكنوا من الفرار من المعارك إلى دول مجاورة.

ومن جانبها، تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الثلاثاء بأن الاتحاد الأوروبي سيُقدّم 500 مليون يورو على الأقل من الميزانية الأوروبية للمساعدة الانسانية في أوكرانيا بعد الغزو الروسي، في خطاب أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل.

شولتس: بوتين يرتكب جرماً بحق الشعب الأوكراني

طالب المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجدداً بالوقف الفوري للهجوم الروسي على أوكرانيا. وفي أعقاب محادثاته مع رئيس وزراء لوكسمبورغ، زافير بيتل، قال السياسي الاشتراكي في برلين اليوم الثلاثاء إنه يطالب بوتين "بالوقف الفوري لكل الأعمال القتالية وسحب القوات الروسية إلى روسيا والعودة إلى الحوار". وأضاف شولتس أنه "يجب وضع نهاية لسفك الدماء، فلاديمير بوتين يرتكب جرما بحق الشعب الأوكراني"، وأعلن شولتس أنه سيتم إضافة المزيد من العقوبات إلى حزمة العقوبات التي تم إقرارها بالفعل.

الأمم المتحدة: مليون نازح داخل أوكرانيا

قدرت الأمم المتحدة عدد النازحين داخليا في أوكرانيا بفعل الغزو الروسي بمليون شخص يضافون إلى مئات الآلاف الذين فروا من البلاد على ما أفادت مسؤولة في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وقالت كارويلنا ليندوم بيلينغ مسؤولة المفوضية لأوكرانيا خلال مؤتمر صحافي للحكومة السويدية "ثمة تركيز للاهتمام على الذين فروا إلى البلدان المجاورة لكن من المهم أيضا التذكير بأن غالبية المتضررين موجودون في أوكرانيا. ليس لدينا عدد دقيق حول عدد النازحين داخليا في أوكرانيا لكننا نقدر عددهم بمليون شخص تقريبا".





مشاهدة الفيديو 02:48 موجات اللاجئين تتدفق على بولندا من اوكرانيا ومخاوف من القادم

إسبانيا تستبعد توريدها أسلحة مباشرة إلى أوكرانيا

استبعد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تسليم شحنات أسلحة مباشرة إلى أوكرانيا في الوقت الحالي. وقال سانشيز في تصريحات لمحطة "آر تي في إي" الإسبانية التليفزيونية إن بلاده تشارك في برنامج الاتحاد الأوروبي لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية، موضحاً أن إسبانيا هي رابع أكبر مانح في هذا البرنامج، الذي خصص 450 مليون يورو للأسلحة و50 مليون يورو للمعدات والوقود لأوكرانيا. وانتقد الشريك اليساري الأصغر في الائتلاف الحاكم الإسباني أونيداس بوديموس من قبل دور الناتو والاتحاد الأوروبي في توريد الأسلحة لأوكرانيا. وحذر سانشيز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن العقوبات الغربية ضد روسيا ستظل سارية إلى أن "تسحب روسيا جميع قواتها من جميع أنحاء أوكرانيا".



رومانيا تدعم طلب أوكرانيا الانضمام للاتحاد الأوروبي

أعرب الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس عن دعمه لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي. وكتب في تغريدة" رومانيا تدعم بالكامل انضمام أوكرانيا، بالاضافة إلى جمهورية مولدوفا وجورجيا، للاتحاد الأوروبي. مكان هؤلاء الشركاء للاتحاد الأوروبي هو داخل الأسرة الأوروبية، ورومانيا سوف تبذل قصارى جهدها لجعل هذا الأمر واقعاً". وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد طالب الحلفاء بالاتحاد الأوروبي بضم دولته للكتلة الأوروبية في ظل الغزو الروسي الذي بدأ الاسبوع الماضي.



مشاهدة الفيديو 01:45 الحرب مستمرة ورئيس أوكرانيا يطالب بضم بلاده للاتحاد الأوروبي



لندن تؤكد استعداد الغرب لتكثيف العقوبات على روسيا "طالما دعت الحاجة"

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جوسنون خلال زيارة إلى بولندا أن الغرب سيواصل الضغط على نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أجل غير مسمى. وقال للصحافيين "لم يحسن فلاديمير بوتين تقدير وحدة وعزم الغرب وباقي العالم". وأضاف "سنواصل الضغط الاقتصادي.. إنه بكل وضوح يؤثر بشكل كبير للغاية. نحن على استعداد لتكثيفه ومواصلته طالما دعت الحاجة".

مشاهدة الفيديو 52:23 مسائية DW: "حرب بوتين" على أوكرانيا.. قصف متواصل وعقوبات غربية جديدة

وزير الدفاع الروسي: العملية العسكرية في أوكرانيا ستستمر حتى تحقق أهدافها

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن قوات بلاده ستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى تحقق أهدافها، لافتا إلى أن أهم هذه الأهداف هو حماية روسيا من التهديد العسكري الخارجي القادم من الدول الغربية. ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن شويجو القول في مؤتمر عبر الهاتف

:"ستواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة حتى تتحقق الأهداف ... حماية سكان دونباس ونزع سلاح أوكرانيا واجتثاث النازية". وقال شويجو :"أولويتنا هي حماية الاتحاد الروسي من التهديد العسكري الذي تشكله الدول الغربية التي تحاول استغلال الشعب الأوكراني لقتال بلدنا".

مشاهدة الفيديو 52:26 الحرب في أوكرانيا.. مفاوضات وقصف ودعوات لوقف المعارك

طرد القائد الروسي لأوركسترا مدينة ميونخ

طرد عمدة ميونخ اليوم الثلاثاء القائد الروسي بأوركسترا ميونخ الفيلهارمونية، فاليري جيرجيف، على خلفية دعمه الصريح للرئيس فلاديمير بوتين. وبرر عمدة عاصمة ولاية بافاريا ديتر رايتر اليوم هذه الخطوة أن جيرجيف "لم ينأ بنفسه بشكل قاطع لا لبس فيه عن الحرب الهجومية الوحشية، التي يشنها بوتين ضد أوكرانيا والآن على وجه الخصوص ضد كييف، التي ترتبط بشراكة مع ميونخ"، رغم مطالبته بذلك.

يوتيوب يحجب قنوات "آر تي" و"سبوتنيك" في أوروبا

حجبت منصة الفيديو "يوتيوب" القنوات التابعة لمحطتي "آر تي" و"سبوتنيك" الروسيتين الحكوميتين في جميع أنحاء أوروبا. وقال متحدث باسم الشركة: "بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا نحظر قنوات يوتيوب المرتبطة بـ (أر تي) و(سبوتنيك) في أوروبا بأثر فوري". وأوضح المتحدث أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يتم تنفيذ الإجراءات من الناحية التقنية، وقال: "تواصل فرقنا مراقبة الوضع على مدار الساعة من أجل التصرف في أسرع وقت ممكن".



مينسك لن تنضم للعملية الروسية في أوكرانيا

نقلت وكالة بيلتا الرسمية للأنباء في بيلاروسيا عن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو قوله إن بلاده ليس لديها خطط للانضمام إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأفادت الوكالة أن لوكاشينكو نفى اتهامات كييف بأن القوات الروسية تهاجم أوكرانيا من أراضي بيلاروسيا.

هنغاريا: لن نسمح بنقل الاسلحة الغربية إلى أوكرانيا عبر أراضينا

قال الرئيس الهنغاري فيكتور أوربان إنه لن يسمح بنقل الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا عبر بلاده. وقال أوربان في بيان نشرته وكالة الأنباء المجرية في وقت متأخر من أمس الاثنين" لقد قررنا أننا لن نسمح بمثل هذه الشحنات". وتتشارك هتغاريا، العضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) حدودا لمسافة 140 كيلومترا مع أوكرانيا. وأوضح أوربان أن قراره يستند على حقيقة أن أكثر من 100 ألف من العرقية المجرية ، الذين يعيشون في منطقة زاكارباتيا بغرب أوكرانيا، سوف يتعرضون للخطر هم وأمنهم في حال تم السماح بهذه الشحنات.



فرنسا: "سندفع الاقتصاد الروسي إلى الانهيار"

قال وزير المال الفرنسي برونو لومير إن العقوبات الغربية على موسكو بسبب غزوها اوكرانيا ستدفع الاقتصاد الروسي إلى الانهيار. وأوضح لومير في مقابلة مع "فرانس إنفو"، "سندفع الاقتصاد الروسي إلى الانهيار. ميزان القوى الاقتصادي والمالي يميل كليا لصالح الاتحاد الأوروبي الذي يكتشف الآن قوته الاقتصادية".

مشاهدة الفيديو 01:27 البورصات تتفاعل مع العقوبات على روسيا

إجلاء 415 أردنيا وأسرهم من أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أن موظفي السفارات، قاموا حتى الآن بتسهيل إجراءات عبور ودخول 415 مواطناً أردنياً، على المعابر الحدودية بين أوكرانيا والدول المجاورة التي تضم رومانيا وبولندا وسلوفاكيا وهنغاريا ومولدوفا. وقالت الوزارة: "تم تأمين أبنائنا وبناتنا وعائلاتهم بجميع أشكال المساعدة والدعم، وتوفير الخدمات الضرورية واللازمة لهم، والاطمئنان على سلامتهم وأحوالهم، والعمل على تسهيل عودتهم إلى المملكة". وأشارت إلى أن 22 أردنيا وصلوا إلى الأردن قادمين من أوكرانيا عِبر بودابست وبوخارست ووارسو.



بولندا: دخول نحو 350 ألف لاجئ من أوكرانيا

قال نائب وزير الداخلية البولندي إن نحو 350 ألف شخص دخلوا بولندا قادمين من أوكرانيا منذ أن غزت روسيا البلاد. وقال ماتشي فاشيك لإذاعة بولسكي راديو 1 "على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية، عبر 100 ألف شخص الحدود البولندية الأوكرانية". وأضاف "في المجمل، دخل بالفعل 350 ألف لاجئ منذ يوم الخميس".



المخابرات البريطانية: الجيش الروسي لم يحرز تقدما يذكر نحو كييف

أفاد تحديث للمخابرات العسكرية البريطانية أن التقدم الروسي نحو كييف لم يحرز تقدما يذكر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بسبب صعوبات لوجستية كما كثف الجيش استخدامه للمدفعية شمالي العاصمة. وأضافت أن "القوات الروسية كثفت استخدامها للمدفعية شمالي كييف والمناطق المجاورة لخاركيف وتشرنيهيف. استخدام المدفعية الثقيلة في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان يزيد بشكل كبير من خطر وقوع ضحايا من المدنيين".



رتل عسكري روسي يزيد طوله عن 60 كلم يقترب من كييف

أظهرت صور التقطتها أقمار اصطناعية في أوكرانيا رتلاً عسكرياً روسياً هائلاً يزيد طوله عن 60 كلم يتقدم باتجاه العاصمة كييف التي جعلتها روسيا هدفاً رئيسياً للعملية العسكرية. ونشرت هذه الصور مساء الإثنين "ماكسار"، الشركة الأميركية المتخصصة بالتصوير بواسطة الأقمار الاصطناعية، وأرفقتها برسالة بريدية قالت فيها إنّ الرتل "يمتدّ من تخوم مطار أنتونوف في الجنوب إلى تخوم بريبيرسك" في الشمال.

الجيش الروسي على مشارف مدينة خيرسون

وصل الجيش الروسي إلى مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، قرب شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة موسكو، ويقيم نقاط تفتيش على مشارفها، وفق ما أعلن رئيس البلدية. وقال إيغور كوليخايف على فيسبوك إن "الجيش الروسي يقيم نقاط تفتيش على مداخل خيرسون". وأضاف "خيرسون كانت وستبقى أوكرانية". وأظهرت تسجيلات مصوّرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في خيرسون الجيش الروسي يدخل إلى المدينة. وقال كوليخايف "أنا مسؤول اليوم عن حياة مدينتنا وأقدّم الحماية بقدر ما تسمح إمكانياتنا". وطلب من السكان عدم مغادرة منازلهم. وقال "القيمة الأهم التي تملكها هذه المدينة هي حياتكم. هذه ليست معركة إنها حرب".



مشاهدة الفيديو 02:15 خسائر في الأرواح نتيجة القصف الروسي في أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يبدأ دراسة طلب انضمام أوكرانيا لعضويته

أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" بأن الاتحاد الأوروبي بدأ دراسة طلب البلاد للانضمام لعضوية التكتل، وذلك بعد تقديم الطلب رسميا.

وكتب رئيس بعثة أوكرانيا لدى الاتحاد الأوروبي فسيفولود تشينتسوف على موقع تويتر أن الاتحاد الأوروبي سجل رسميا الطلب الأوكراني. وأضاف تشينتسوف أنه سلم طلب أوكرانيا الذي وقعه الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وكتب :"تم تسجيل الطلب. وبدأت العملية". وكان زيلينسكي وقع طلب عضوية الاتحاد أمس.

كندا تطرد طائرتين روسيتين من مجالها الجوي

قالت السلطات في كندا إنها طردت طائرتين روسيتين من مجالها الجوي بعد أن زعمتا أن رحلتيهما "لأغراض إنسانية" وانتهكتا الحظر المفروض على الرحلات الجوية الروسية. وتحظر كندا دخول الطائرات الروسية إلى مجالها الجوي منذ يوم الأحد الماضي في إطار عقوبات صارمة على موسكو بسبب غزوها أراضي أوكرانيا.

