++ اليوم الرابع.. تغطية مباشرة للغزو الروسي لأوكرانيا ++

الأحد (27 شباط/ فبراير 2022)

رئيس بولندا يشيد بخطاب شولتس

قال الرئيس البولندي أندريه دودا عبر تويتر إن الكلمة التي ألقاها المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم في البرلمان الألماني (بوندستاغ) هي خطوة مهمة. ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن دودا القول إن كلمة شولتس وأيضا "القرارات حول مساعدة أوكرانيا وحصار /سويفت والبنوك الروسية/ هي خطوة مهمة نحو وقف العدوان الروسي" . كما قال الرئيس البولندي: "فقط من خلال العمل معا يمكننا إيقاف الحرب وطموحات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الإمبريالية".

ارتفاع عدد الفارين من أوكرانيا

ارتفع عدد الفارين من الحرب في أوكرانيا إلى 368 ألف شخص، حسبما ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نقلا عن بيانات من السلطات الوطنية. وقالت المفوضية في تغريدة على تويتر إن الأعداد سوف تستمر في الارتفاع. ووصل أكثر من 200 ألف لاجئ أوكراني إلى بولندا وحدها، وفقا لحرس الحدود البولندي.

"وضع قوات الردع في حالة تأهب تصعيد غير مقبول"

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد إن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بوضع قوات الردع الروسية التي تشمل أسلحة نووية في حالة تأهب قصوى يعد تصعيدا غير مقبول. وقالت في مقابلة مع شبكة سي بي إس إن "هذا يعني أن الرئيس بوتين يواصل تصعيد هذه الحرب بطريقة غير مقبولة على الإطلاق وعلينا أن نواصل وقف أفعاله بأقوى طريقة ممكنة".

أوكرانيا توافق على إجراء مفاوضات

أعلنت الرئاسة الأوكرانية أنها وافقت على إجراء محادثات مع روسيا وستعقد على الحدود مع بيلاروسيا قرب تشيرنوبيل، في قرار اتخذ بعد وساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو. وكتبت الرئاسة الأوكرانية على الشبكات الاجتماعية إن "الوفد الأوكراني سيلتقي (الوفد) الروسي دون أي شروط مسبقة، على الحدود الأوكرانية-البيلاروسية في منطقة نهر بريبيات".



شولتس يعلن دعمه لمعارضي الحرب في روسيا

وجه المستشار الألماني أولاف شولتس رسالة تشجيع إلى معارضي الحرب الأوكرانية الموجودين في روسيا. وقال في بيان الحكومة الذي ألقاه في البرلمان اليوم، إن ألمانيا تقف "إلى جانب كل أولئك الموجودين في روسيا الذين يواجهون بشجاعة جهاز سلطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويعارضون حربه ضد أوكرانيا". وأضاف شولتس:" نعرف أنكم كثيرون، وأقول لكم جميعا: لا تستسلموا".

برلين: أكثر من مائة ألف يتظاهرون ضد الحرب

شارك أكثر من مئة ألف شخص في مسيرة في برلين خرجت للتضامن مع أوكرانيا اليوم الأحد، وفق ما أعلنت الشرطة. وارتدى العديد من المتظاهرين لوني العلم الأوكراني الأزرق والأصفر فيما أعلن المنظّمون أن حوالى نصف مليون شخص شاركوا في المسيرة.

مسيرة حاشدة في برلينن بمشاركة عشرات الآلاف تضامنا مع أوكرانيا ضد الغزو الروسي

بينيت يتوسط بين أوكرانيا وروسيا

تحدّث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال يأتي بعد تقارير أفادت بطلب كييف توسط إسرائيل لحل النزاع. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان "تحدث رئيس الوزراء نفتالي بينيت إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد ظهر اليوم (الأحد)". وبحسب البيان ناقش الزعيمان النزاع بين روسيا وأوكرانيا دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال الكرملين في بيان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عرض خدمات بلاده كوسيط للسلام في أوكرانيا خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد.

بوتين يوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القيادة العسكرية بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى بعد "التصريحات العدوانية" من دول حلف شمال الأطلسي، وفقاً لوكالة رويترز.

بيربوك تدافع عن تزويد أوكرانيا بالسلاح

دافعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن قرار حكومة بلادها بتوريد أسلحة إلى أوكرانيا حالياً. وقالت بيربوك خلال الجلسة الخاصة بالبرلمان الألماني "بوندستاج" عن الهجوم الروسي على أوكرانيا: "يجب ألا نترك أوكرانيا بلا حماية للمعتدي الذي يجلب الموت والخراب لهذا البلد". وتابعت الوزيرة الألمانية قائلة: "عندما يكون عالمنا عالما آخر، فيجب أن تكون سياستنا سياسة آخرى".

بوتين يتهم أوكرانيا بـ "إهدار الفرصة" لإجراء محادثات

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بـ "إهدار الفرصة" لإجراء محادثات يريد أن يفرض عقدها في بيلاروسيا. وقال بوتين في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن "الوفد الروسي موجود في مدينة غوميل البيلاروسية ومستعد للتفاوض مع ممثلي كييف، وهؤلاء لم ينتهزوا هذه الفرصة حتى الآن" بحسب بيان للكرملين.

مسؤول محلي: خاركيف تعود للسيطرة الأوكرانية

أعلن المسؤول المحلي في خاركيف أوليغ سينيغوبوف أن ثاني كبرى المدن الأوكرانية عادت إلى سيطرة القوات الأوكرانية، بعد بضع ساعات على إعلانه عن وصول الجيش الروسي إلى وسط المدينة. وكتب سينيغوبوف عبر شبكات التواصل الاجتماعي "إن خاركيف تحت سيطرتنا الكاملة"، مؤكدًا أن عملية "طرد الأعداء من المدينة" جارية.

مصر تدعو لاجتماع ملس الجامعة العربية

دعت مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، وذلك للتباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا، حسب بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد.

أوكرانيا تقدم شكى لمحكمة العدل الدولية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده قدمت دعوى لمحكمة العدل الدولية ضد روسيا. وقال زيلينسكي في تغريدة على موقع تويتر "يجب أن تخضع روسيا للمساءلة بسبب التلاعب بفكرة الإبادة الجماعية لتبرير العدوان. نطالب بقرار عاجل يأمر روسيا بوقف النشاط العسكري الآن ونتوقع أن تبدأ المحاكمات الأسبوع القادم".

قرارات هامة للمستشار شولتس

2:30 أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن ألمانيا ستستثمر مئة مليار يورو في المعدات العسكرية هذا العام وستخصص أكثر من 2 بالمائة من إجمالي ناتجها الداخلي للدفاع سنوياً. وأفاد شولتس أمام البرلمان "سنؤسس صندوقاً خاصاً" للجيش الألماني لاستخدامه للاستثمارات في مجال الدفاع، بعدما دفع غزو روسيا لأوكرانيا أكبر قوة اقتصادية في أوروبا إلى تغيير سياستها العسكرية. وأضاف "من الآن فصاعدا، العام تلو الآخر، سنستثمر أكثر من 2 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي في الدفاع"، مشيراً إلى ضرورة إدراج الصندوق الخاص للجيش في الدستور.

12:25 أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس ن بناء سريع لمحطتين للغاز المسال في ألمانيا وذلك في رد فعل على الحرب الروسية في أوكرانيا وعلى الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي.

11:40 أعلنت وزارة النقل الألمانية إغلاق المجال الجوي لألمانيا أمام الطائرات الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا وذلك اعتبارا من الساعة الثالثة بعد الظهر ولمدة ثلاثة شهور مبدئياً. ويسري القرار على الرحلات المتجهة إلى ألمانيا وكذلك الرحلات العابرة فوقها وفقا لما ذكرته الوزارة مشيرة إلى أنها نشرت بالفعل بياناً خاصاً بذلك. ونوهت الوزارة إلى أنه سيتم استثناء الرحلات الإنسانية من هذا الحظر.

11:31 أقر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بانطلاق صواريخ من أراضي بلاده مستهدفة مواقع في أوكرانيا، واصفا الأمر بأنه "خطوة اضطرارية". ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية (بيلتا) عنه القول "في مساء الأربعاء، عشية العملية، انطلق في الواقع صاروخان أو ثلاثة من المناطق الجنوبية، حيث جرى نشر قوات روسية للمشاركة في تدريبات". وبرر هذا بالقول :"نشرت أوكرانيا عدة كتائب صاروخية، على مسافة من عشرة إلى 15 كيلومترا من الحدود مع بيلاروسيا. وبحسب معلومات استخباراتية، كان الجانب الأوكراني يستعد لضرب أراضي بيلاروس في الدقائق القليلة التالية". وقال لوكاشينكو، في الوقت نفسه، إن بلاده لا تشارك في أية عمليات في أوكرانيا

11:09 وصفت تركيا غزو روسيا لأوكرانيا بأنه "حرب" في تحول في أسلوب خطابها قد يمهد الطريق أمام أنقرة، العضو في حلف شمال الأطلسي، لتفعيل اتفاق دولي يفرض قيودا على مرور السفن الروسية إلى البحر الأسود. وقال المتحدث الرئاسي التركي إبراهيم كالين على تويتر يقول "في اليوم الرابع من الحرب الأوكرانية، نكرر دعوة الرئيس (رجب طيب) أردوغان لوقف فوري للهجمات الروسية وبدء مفاوضات لوقف إطلاق النار". وقال مدير الاتصالات الرئاسية فخر الدين ألتون "نحن نشهد حرباً أخرى في منطقتنا" وكرر دعوة أردوغان للوساطة.

11:05 رفضت الصين مجددا استخدام العقوبات ضد روسيا في بيان، وقال وزير الخارجية وانج يي إن بلاده " تعارض العقوبات الاحادية التي لا

أساس لها في القانون الدولي". وأضاف وانج خلال محادثة هاتفية مع وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك السبت إن العقوبات لن تحل أي مشاكل، ولكنها فقط سوف توجد مشاكل جديدة.



10:42 حذّرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس من أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا قد يتواصل "لسنوات عدة" وأن على العالم أن يكون مستعداً لسعي موسكو إلى "استخدام أسلحة أسوأ". وقالت تراس لشبكة "سكاي نيوز" "أخشى من أن يكون (النزاع) طويل الأمد (ويستمر) لعدة سنوات". وأضافت أن "روسيا لديها قوات قوية ونعرف أن الأوكرانيين شجعان، وهم عازمون على الدفاع عن سيادتهم وسلامة أراضيهم ومصممون على القتال".

10:15 ذكر المكتب الصحفي لإدارة العاصمة الأوكرانية كييف أن قوات الجيش والدفاع الإقليمية الأوكرانية تسيطر على العاصمة، اعتبارا من صباح اليوم الأحد. ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرين فورم" اليوم عن ميكولا بوفوروزنيك، النائب الأول بإدارة كييف قوله إن "الوضع في كييف هادئ. العاصمة تحت السيطرة الكاملة من قبل الجيش والدفاع الإقليمي الأوكراني. وقعت عدة اشتباكات مع جماعات من المخربين ليلا".

09:48 أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أنها قامت حتى الآن بتسهيل إجراءات عبور ودخول 100 أردني، على المعابر الحدودية بين أوكرانيا والدول المجاورة لها حيث يتواجد عليها موظفو السفارات. وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسهيل عبور 44 مواطناً على الحدود مع رومانيا، و25 مواطناً على الحدود مع بولندا، و13 مع المجر و11 سلوفاكيا وسبعة مواطنين على الحدود مع مولدوفا.

09:10 أبدى الرئيس الأوكراني استعداده لإجراء مفاوضات مع موسكو لكن ليس في مدينة غوميل في بيلاروسيا مثلما اقترحت روسيا، لأن بيلاروسيا قاعدة خلفية لغزو أوكرانيا، قائلاً إن "أي مدينة أخرى ستكون مناسبة". وقال في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت "وارسو وبراتيسلافا وبودابست واسطنبول وباكو. اقترحنا كل هذه المدن. وأي مدينة أخرى ستكون مناسبة لنا".

09:06 قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ما لا يقل عن 64 مدنياً لقوا حتفهم وإن أكثر من 160 ألفا نزحوا عن بيوتهم بعد أن دخلت القوات الروسية أوكرانيا الأسبوع الماضي. وقال المكتب في تقرير عن الوضع الحالي "حتى الساعة الخامسة صباح السبت (26 شباط/ فبراير) تتحدث مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن وقوع ما لا يقل عن 240 إصابة بين المدنيين بما في ذلك ما لا يقل عن 64 قتيلاً". وأضاف أن الأرقام الحقيقية ربما تكون أكبر من ذلك بكثير.



08:18 نقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، القول إن وفداً روسياً وصل إلى بيلاروسيا، وإنه جاهز لإجراء محادثات مع الأوكرانيين، وإن موسكو تنتظر الآن الأوكرانيين.

07:47 قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا ستنشئ فيلقاً "دولياً" أجنبياً للمتطوعين من الخارج. وقال زيلينسكي في بيان "سيكون هذا الدليل الرئيسي على دعمكم لبلدنا".



الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي





07:30 أعلنت سلطات خاركيف دخول الجيش الروسي إلى ثاني أهم مدينة في أوكرانيا في وقت نقلت فيه وكالة رويترز عن سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف. وقال الحاكم المحلي أوله سينغوبوف إن القوات الأوكرانية تقاتل القوات الروسية في شوارع مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا اليوم الأحد. وأضاف سينغوبوف "مركبات خفيفة للعدو الروسي اقتحمت خاركيف بما في ذلك وسط المدينة".



07:10 قال مسؤولون أوكرانيون اليوم الأحد إن القوات الروسية هاجمت منشآت نفط وغاز في أوكرانيا مما أدى إلى وقوع انفجارات ضخمة. لكن الشركة التي تدير خط أنابيب الغاز في أوكرانيا أعلنت في وقت لاحق أن مرور الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا مستمر بشكل طبيعي وإنه لم تحلق أي أضرار بخط الأنابيب جراء أي انفجارات.

06:20 أعلن الحلفاء الغربيون عقوبات جديدة شاملة على روسيا تضمنت حرمان بنوكها الرئيسية من الاستفادة من نظام سويفت المالي العالمي للتعاملات بين البنوك، في خطوة أشادت بها أوكرانيا اليوم الأحد في وقت تتصدى فيه قواتها للقوات الروسية التي تتقدم صوب العاصمة كييف.

06:40 نفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" مزاعم روسية رجحت أن الولايات المتحدة استخدمت بعض الطائرات بدون طيار فوق البحر الأسود لمساعدة البحرية الأوكرانية على مهاجمة سفن روسية. وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف قال أمس إنه

أثناء إجلاء العشرات من العسكريين الأوكرانيين الخميس الماضي، بعدما ألقوا أسلحتهم طواعية، حاول 16 قاربا من البحرية الأوكرانية مهاجمة

السفن الروسية في البحر الأسود "بينما كانت طائرات أمريكية بدون طيار تحلق في السماء".

لاجئون أوكرانيون على المعبر الحدودي مع بولندا بعد أن تركوا مدنهم بسبب العمليات العسكرية

02:40 قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي إن بلاده مستعدة لاستقبال عدد كبير من اللاجئين بسبب الحرب في أوكرانيا.

وصرح مورافيسكي لصحف مجموعة فونكه الإعلامية وصحيفة كويست فرانس الفرنسية: "سنستقبل من يحتاجون إلى ذلك". وأكد مورافيسكي أن بولندا "مستعدة لاستقبال عشرات الآلاف ومئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين". ووفقا للحكومة البولندية، وصل أكثر من 110 آلاف لاجئ أوكراني إلى بولندا منذ بدء الغزو الروسي يوم الخميس الماضي.

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السبت (26 شباط / فبراير 2022)

عقوبات غربية مالية غير مسبوقة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وشركاء غربيين آخرين يعتزمون فرض عقوبات "مؤلمة" على روسيا. وأضافت أن العقوبات ستشمل استبعاد عدد من البنوك الروسية من نظام سويفت المالي العالمي.

وبدوره قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية التي تترأس حاليا منتدى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، إن العقوبات تشمل "كل البنوك الروسية التي سبق أن عاقبها المجتمع الدولي، وبنوكا أخرى إذا لزم الأمر".

إجراءات أوروبية لمساعدة أوكرانيا

أعلن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه سيدعو لاجتماع آخر خاص لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غدا الأحد، لاتخاذ مزيد من الإجراءات لمساعدة أوكرانيا "ضد العدوان الذي تشنه روسيا".

وكتب في تغريدة: "سأقترح حزمة من المساعدات الطارئة للقوات المسلحة الأوكرانية لمساعدتهم في قتالهم البطولي".

ألمانيا تعتزم إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

أفاد متحدث باسم وزارة النقل الألمانية وكالة فرانس برس السبت أن برلين تريد إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال المتحدث إن "وزير النقل فولكر فيسينغ يؤيد إغلاق المجال الجوي الألماني أمام الطائرات الروسية" و"أمر باتخاذ الترتيبات اللازمة إعدادا لذلك".