اليوم الدولي للواقي الذكري- محطات في تاريخ هذا الاختراع

هناك جدا دائم حول ما ينبغي اعتباره أعظم اختراع للبشرية، فقد يرى البعض أنها العجلة أو المضادات الحيوية أو غسالة الصحون، وبالرغم من روعة هذه الاختراعات، لكننا اليوم ننظر إلى ابتكار علمي آخر غير الحياة على الأرض، إنه الواقي الذكري.

بفضل هذه العوازل البلاستيكية، أصبح متاحا للبشر ممارسة الجنس وتفادي خطر الأمراض المنقولة أو الحمل، بالرغم من أنه يجب الاشارة أن الحماية ليست مضمونة بنسبة 100٪ - وفقا لمنظمة الأبوة المخططة في الولايات المتحدة، فإن الواقي الذكري فعال بنسبة 98٪ في منع الحمل عند استخدامه بشكل مثالي. نظرا لأن البشر ليسوا مثاليين في الواقع، فإن وسائل منع الحمل الأخرى الحالية فعالة في الواقع بنسبة 87٪.

تشير الاحصاءات العلمية أن حوالي 13 من كل 100 شخص يستخدمون الواقي الذكري كوسيلة وحيدة لتحديد النسل.

لقد أنقذت الواقيات الذكرية الأرواح ومنحت المرأة استقلالا ذاتيا في فترات من التاريخ عندما كان الحمل خارج إطار الزواج يهددها بوضع منبوذ. دعونا نتعمق في تاريخ هذه العوازل.

الواقي الذكري للحماية من الثعابين

يعود أول ذكر لوسيلة تشبه الواقي الذكري إلى 3000 قبل الميلاد. حيث قيل إن الملك مينوس، ملك كريتا الاسطوري والذي تحدث عنه هوميروس استخدم شيئا مشابها للواقي الذكري، حيث استخدم مثانة ماعز لحماية شركائه الجنسيين من الإصابةبمرض جنسي غير عادي إلى حد ما: تقول الأسطورة أن السائل المنوي لمينوس يحتوي على ثعابين وعقارب.

الواقي الذكري وقدماء المصريين

كما استخدم المصريون القدماء أيضا الواقي الذكري للحماية أيضا. فقد عثر عالم الآثار هوارد كارتر وفريقه على واقي ذكري في قبر توت عنخ آمون يحتوي على عينات من الحمض النووي للفرعون. كان مصنوعا من الكتان الناعم المنقوع في زيت الزيتون وتم ربطه بخيط. وقاموا بتأريخها إلى حوالي عام 1350 قبل الميلاد.

لم تكن الواقيات الذكرية مخصصة لملوك الآلهة فقط. حيث استخدمها مصريون عاديون آخرون أيضا - ولكن فقط باللون المخصص لطبقتهم الاجتماعية. إذ كان المصريون يلونون هذه العوازل، لتحدد الطبقة الاجتماعية للشخص وتبيان إن كان ملكا أم مزارعا متواضعا.

روما القديمة

في روما القديمة، كان الواقي الذكري مصنوعا من الكتان، وكذلك من أمعاء أو مثانة الأغنام والماعز. لم يستخدمها الرومان كوسيلة لمنع الحمل، بل كان الدافع الرئيسي هو وقف انتشار أمراض مثل الزهري. وقيل أيضا إنهم يصنعون الواقي الذكري من الأنسجة العضلية من الرجال الذين قتلوهم في المعركة، "لكن لا يوجد دليل قوي على ذلك" ، كما يشير مؤلفو دراسة نشرت في المجلة الهندية لجراحة المسالك البولية.

هناك العديد من النظريات حول مكان نشأة مصطلح "الواقي الذكري". يمكن أن تعود إلى الكلمة اللاتينية "condus" ، والتي تعني وعاء أو وعاء ، أو إلى الكلمة الفارسية "kemdu" ، والتي تشير إلى قطعة طويلة من أمعاء الحيوانات المستخدمة للتخزين ، كما يشير مؤلفو الدراسة الهندية.

في كتابهما "وسائل منع الحمل عبر العصور" من عام 1964، كتب بي إي فينش وهيو غرين أن الاسم وارد على الأرجح من طبيب في بلاط الملك تشارلز الثاني ، الذي حكم في القرن 17. كان تشارلز، كما تقول القصة، مستاء من العدد المتزايد من أطفاله غير الشرعيين. لذلك قام الدكتور كوندوم (نعم، كان هذا اسمه الفعلي) ببعض الأبحاث.حيث توصل إلى غلاف مصنوع من أمعاء الضأن اللينة ونصح سيده بارتدائه أثناء ممارسة الجنس للتوقف أخيرا عن تلقيح عشيقاته.

ثورة المطاط

بيد أنه علينا أن نشكر المخترع الأمريكي تشارلز غوديير على النسخة الأولى من الواقي الذكري الحديث كما نعرفه اليوم. في منتصف القرن الثامن عشر، حيث تم تسخين المطاط الطبيعي مع الكبريت لتشكيل مادة أكثر مرونة ودائمة. و بحلول عام 1860، تم إنتاج الواقي الذكري على نطاق واسع، بيد أنها كانت باهظة الثمن.

أحدث اختراع اللاتكس المصنع من المطاط في 1920 ثورة في صناعة الواقي الذكري. يمكن تمديد الواقي الذكري االيوم إلى ما يصل إلى ثمانية أضعاف حجمه الأصلي قبل أن يتمزق.

وفقا لدراسة أجرتها الأمم المتحدة، كان الواقي الذكري ثاني أكثر وسائل منع الحمل شيوعا المستخدمة في جميع أنحاء العالم في عام 2019 الواقي الذكري حيوي أيضا في منع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية. وفقا لبحث أجراه مركز أبحاث الإيدز في الولايات المتحدة، فعند استخدام الواقي الذكري باستمرار وبشكل صحيح يكون فعالا بنسبة 90٪ إلى 95٪ في الحماية من فيروس نقص المناعة البشرية.

تم استحداث اليوم العالمي للواقي الذكري، الذي يتم الاحتفال به في 13 فبراير ، من قبل مؤسسة الرعاية الصحية للإيدز ، وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة تأسست في عام 1987. تحتفل المنظمة بالعيد من خلالتوزيع الواقي الذكري مجانا.

كارلا بليكر/ علاء جمعة