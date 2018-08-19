 ″اليوم الألماني- الأمريكي″.. تاريخ منسي للأمريكيين من أصل ألماني | ثقافة ومجتمع | DW | 06.10.2018

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ثقافة ومجتمع

"اليوم الألماني- الأمريكي".. تاريخ منسي للأمريكيين من أصل ألماني

على الرغم من وجود 45 مليون أمريكي من أصول ألمانية، ووجود "الحي الصيني" و "إيطاليا الصغيرة" في نيويورك، لكن لا وجود لـ"ألمانيا الصغيرة"، لماذا؟ فيما يلي نظرة على تاريخ المهاجرين الألمان في الولايات المتحدة.

Steuben-Parade in New York (picture-alliance/dpa)

اليوم الألماني - الأمريكي"، الذي يُحتفل به في الولايات المتحدة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام منذ عام 1987، هو تذكير بتاريخ المهاجرين الألمان ومساهمتهم في الثقافة والحياة الأمريكية. في ما يلي اقتفاء لآثار هؤلاء المهاجرين الألمان في الولايات المتحدة ورحلة عبر الزمن إلى محطات مهمة، تكاد تكون طي النسيان من التاريخ المشترك للبلدين.

1904: الرحلة المأساوية للباخرة "جنرال سلوكم"

USA Geschichte Schaufelrad-Dampfer General Slocum Katastrophe in New York (picture-alliance/Mary Evans Picture Library)

رسم للسفينة "جنرال سلوكم"، التي احترقت في عام 1904

سواء "إيطاليا الصغيرة" أو "الحي الصيني"، لا تزال هذه الأحياء النابضة بالحياة في نيويورك شاهدة على جذور سكانها. اليوم لا يزال جزء صغير وسط المدينة يذكر بالحياة الألمانية مثل علامات الشوارع الألمانية وحدائق البيرة والحانات. كان اسم "ألمانيا الصغيرة" هو اسم المنطقة الواقعة في الجانب الشرقي الأدنى في بداية القرن العشرين، حيث كان يعيش حوالي 50 ألف شخص هنا، معظمهم من أصل ألماني. في عام 1904 استقل من "ألمانيا الصغيرة" أكثر من 1300 راكب الباخرة "جنرال سلوكم" ، والتي أقلعت في الـ 15 من حزيران/ يونيو عام 1904 للقيام برحلة على نهر إيست. كان يوم أربعاء، ويوم عمل، وكان على متنها نساء وأطفال الكنيسة البروتستانتية، الذين أرادوا التنزه في لونغ آيلاند.

الرحلة السعيدة تحولت إلى مأساة. حيث اشتعلت النيران في الباخرة واندلعت حالة من الذعر، بعد عدم التمكن من إطلاق قوارب النجاة، وتلف سترات النجاة. عندما علقت "جنرال سلوكم" في مكانها، كانت النيران مشتعلة بها وطفى عدد لا يحصى من الجثث فوق النهر، وتوفي 1021 شخصاً: ويعتبر هذا حتى الآن أكبر حادث مأساوي لسفينة مدنية في تاريخ الولايات المتحدة. وفقد تقريباً كل سكان "ألمانيا الصغيرة" أقاربهم في هذه الحادثة. وبعدها غادرت معظم العائلات المنطقة، التي كانت تذكرهم بالكارثة. في عام 1910، كان هناك عدد قليل من العائلات الألمانية لا تزال تعيش في الجانب الشرقي الأدنى. استولى الإيطاليون والصينيون على الشوارع. واختفت "ألمانيا الصغيرة" - مثل الكثير من الآثار الألمانية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن النظرة على التاريخ تساعد لاكتشاف تلك الآثار مجدداً.

1683: أول مستوطنة ألمانية في الولايات المتحدة

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على مدى أكثر من شهرين، أبحرت سفينة "كونكورد" عبر المحيط الأطلسي العاصف، قبل أن ترسو في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر عام 1683 في ميناء فيلادلفيا. كان على متن السفينة أيضاً 13 عائلة ألمانية، ينتمون إلى الطائفة المسيحية المعروفة بـ"المينوناتية"، بالقرب من مدينة كريفيلد. استهوتهم فكرة أحد المتدينين الإنجليز في السفر إلى "العالم الجديد". إنه ويليام بن، الذي أراد أن يقدم للاجئين المتدينين أرضاً ليستوطنوها، لأنه في الإمارات والممالك الألمانية في القرن السابع عشر، كان يُسمح فقط للكاثوليكية والكنيسة اللوثرية والكنيسة الإصلاحية بالتواجد، في حين كانت باقي المذاهب الدينية مضطهدة.

في مستعمرة بن، أسست العائلات الـ13 المذكورة ما يعرف بـ"دايتشستيدل"، أول مستوطنة ألمانية في الولايات المتحدة. وبعدها بمائة عام، عاش 200 ألف شخص في ولاية بنسلفانيا، ثلثهم من أصل ألماني. وحتى يومنا هذا، يجري الحديث بلغة "بنسلفانيا الهولندية" القديمة، في أوساط بعض الطوائف مثل طائفة "الأميش". وقد يطلق الآن على "دايتشستيدل" اسم "جرمان تاون"، وتنتمي حاليا إلى فيلادلفيا.

أيضًا في مناطق أخرى من الولايات المتحدة، مثل الغرب الأوسط على سبيل المثال، في ولايات أوهايو، إلينوي، ميشيغان أو ويسكونسين، كان التأثير الألماني كبيراً: هنا يعيش معظم الأمريكيين من أصل ألماني، والعديد من مصانع الجعة الكبرى هناك هي مؤسسات ألمانية.

الحرب الأهلية والاستقلال: ألماني يدرب القوات الأمريكية

بفضل ضابط بروسي أصلي تمكن المستعمرون الأمريكيون من الانتصار في حرب الاستقلال (1775-1783) ضد القوة الاستعمارية البريطانية: فريدريش فيلهلم فون شتويبن، سليل عائلة عسكرية، والذي ولد عام 1730، كان يخدم في جيش ملك بروسيا فريدريش الأكبر، قبل أن يتعرف على ببنيامين فرانكلين في باريس، الذي أوصى به القائد العام للمستعمرين في الخارج، جورج واشنطن. وفي عام 1778 وصل شتويبن معسكر الشتاء للجيش القاري "Continental Army". وكانت مهمته هي مساعدة المتطوعين، الذين كانوا في الواقع مزارعين أوتجاراً أو سياسيين، على تشكيل جيش قادر على تحدي الجنود البريطانيين المحترفين. ومع الانضباط البروسي نظم شتويبن تدريب الجنود بشكل شامل لدرجة أنهم هزموا البريطانيين.

Steuben-Parade (dpa)

منذ 1957، ومن خلال "مسيرة شتويبن" يجري سنويا في نيويورك الاحتفال بذكرى أحد أهم الأمريكيين الألمان في فترة التأسيس.

كذلك خلال الحرب الأهلية الأمريكية (1861-1865) شارك عسكريون ألمان في الحرب، ومنهم مثلا فرانز زيغل، المنحدر من منطقة قريبة من هايدلبرغ. وقد تدرج الضابط الألماني حتى وصل إلى رتبة اللواء وكان واحداً من كبار قادة الجيش الشمالي. وكانت هناك أغنية شهيرة خلال تلك الحرب اسمها "أنا ذاهب للقتال مع زيغل"، وكانت كلماتها تمزج بين اللغتين الإنجليزية و الألمانية، وتذكر بما يقرب من نصف مليون جندي ألماني أو من أصول ألمانية شاركوا مع الجانبين في حرب ولايات الشمال ضد ولايات الجنوب.

1848: ناشطة حقوق المرأة ماتيلدا فرانتسيسكا آنيكيا

Deutsche Revolutionärin und amerikansiche Frauenrechtlerin - Mathilde Franziska Anneke (CC gemeinfrei)

صورة ماتيلدا آنيكا في العام الذي ماتت فيه

كان فرانز زيغل واحداً من أولئك الذين تمردوا على الأمراء والملوك في عام 1848 في أوروبا. وبعد فشل الثورة هرب إلى الولايات المتحدة. تماما مثل فريتس آنيكيا من ويستفاليا (الذي قاتل لاحقا في صفوف الولايات الشمالية أثناء الحرب الأهلية) وزوجته ماتيلدا فرانتسيسكا آنيكيا، التي عملت كصحفية في أوروبا، بما في ذلك لصحيفة كان يكتب بها أيضا الأديب الشهير هاينريش هاينه. 

في الولايات المتحدة، سُمح لماتيلدا وقتها بالقيام بما كان محظوراً في الولايات الألمانية: لقد ألقت محاضرات عن الفرص التعليمية والمساواة بين الجنسين ومناهضة العبودية. وفي عام 1852، أسّست "جريدة النساء" باللغة الألمانية، وفي عام 1869 أصبحت أول نائبة لرئيس "جمعية حقوق المرأة الوطنية" - وبالتالي واحدة من أهم النساء في الحركة النسائية الأمريكية.

كذلك تمكن المهاجرون الذين يطلق عليهم اسم "فورتي-أيترز" من تقلد مناصب مهمة في الولايات المتحدة الأمريكية: كان الثوري فريدريش هيكر ملتزماً بالحزب الجمهوري الذي تأسس حديثًا وأصبح كارل شورتس وزيرًا للداخلية ومستشاراً للرئيس الأمريكي أبراهام لنكولن آنذاك. وبشكل عام كان الثوار السابقون مجرد مجموعة صغيرة بين المهاجرين، إذ فر معظمهم من الجوع والفقر إلى الغرب، وازدادت الأعداد وبحلول منتصف القرن التاسع عشر انتقل مليون ألماني إلى الولايات المتحدة، ولم تتراجع أرقام المهاجرين من ألمانيا إلى الولايات المتحدة إلا مع نهاية القرن الـ19.

1917: اختفاء الآثار الألمانية

عام 1914 اندلعت الحرب العالمية الأولى. وعندما دخلت الولايات المتحدة الحرب في عام 1917، تغيرت العلاقة مع الأمريكيين الألمان، داخل الولايات المتحدة أيضًا. وقام الأمريكيون من أصل ألماني بتغيير أسمائهم إلى أسماء أمريكية و دعت السلطات إلى مقاطعة البضائع الألمانية. اختفت المصطلحات الألمانية من الاستخدام اللغوي. حتى كلمة "الملفوف الحامض"، وهو التسمية لنوع شهير من المخلل في ألمانيا أصبحت منذ ذلك الحين "Liberty Cabbage" (ملفوف الحرية). وفي ولاية إيلينوي، قام حشد غاضب بمهاجمة الألماني الأمريكي روبرت براغر وأجبروه على رفع العلم الأمريكي وغناء النشيد الوطني وبعدها قاموا بشنقه.

USA Richard Nixon Henry Kissinger 1973 (AFP/Getty Images)

هنري كيسنجر فر من ألمانيا وأصبح وزيرا لخارجية أمريكا

وخلال الحروب العالمية اختفت بالفعل الكثير من الآثار الألمانية من الحياة اليومية الأمريكية. وابتداء من عام 1933 فَرَّ كثير الأشخاص إلى الولايات المتحدة بعدما استولى النازيون على السلطة في ألمانيا. لم يكن لدى هؤلاء رغبة في البقاء في البلاد، التي اضطهدت اليهود وغيرهم من الأقليات وقتلت الملايين منهم. وأصبح العديد من هؤلاء بسرعة أمريكيين. مثل هنري كيسنغر، الذي أصبح فيما بعد وزير خارجية الولايات المتحدة: وكان قد هرب من ألمانيا في عام 1938، وهو في سن المراهقة مع عائلته اليهودية، وفي عام 1943 حصل على الجنسية الأمريكية وحارب كجندي ضد بلده الأصلي، ألمانيا.

وخلافا للمهاجرين الإيطاليين أو الصينيين، الذي هاجروا من بعد، فإن آثار الألمان اليوم مخفية إلى حد ما، لكنها متشابكة بشكل وثيق مع الثقافة الأمريكية، إذ يستحيل تقريبًا الفصل بينهما. بل إن اسم أمريكا يعود إلى رسام الخرائط الألماني مارتن فالدسيمولر. لأنه كتب على خريطته للعالم في عام 1507 اسم: "أمريكا"، على البلد التي كانت مكتشفة حديثاً في الغرب آنذاك، في إشارة إلى البحار أمريكو فسبوتشي، الذي لم يكن ألماني الأصل، وإنما إيطاليا.

سوزانه شبروير/ إ.م

  • Symbolbild Deutschland Wiederaufbau Nachkriegszeit Marshallplan (picture-alliance/dpa)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    مشروع مارشال

    لم تخرج أمريكا من الحرب العالمية الثانية بخسائر على عكس نظيرتها أوروبا التي فقدت الكثير على كل المستويات، ولهذا جاءت خطة مارشال بهدف إعادة بناء الاقتصاد الأوروبي عن طريق تقديم المساعدات. ويعود اسم المشروع إلى وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جورج مارشال الذي أطلق المشروع في حزيران/ يونيو 1947، أمام طلاب جامعة هارفرد. مشروع مارشال عُلقت عليه آمال مهمة، كتعزيز الاستقرار السياسي والسلام في العالم.

  • Paris Sitzung des NATO-Rats Beitritt Deutschlands zur NATO (picture-alliance/akg-images)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    تعاون يورو- أمريكي

    شكل حلف الأطلسي خطوة مهمة في تاريخ العلاقات بين الجانبين الأوروبي والأمريكي. وقد اجتمعت القوتان في 1949 وأنشأت المنظمة تحت اسم "منظمة حلف شمال الأطلسي"، اختصارا "الناتو". وكان الهدف من المنظمة هو التصدي لخطر الاتحاد السوفيتي حينها. يشكل الناتو نظاماً للدفاع الجماعي، إذ تتفق فيه الدول الأعضاء على الدفاع المتبادل رداً على أي هجوم من قبل أطراف خارجية.

  • Bildergalerie Französische Präsidenten Affären (AFP/Getty Images)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    فرنسا تنسحب..

    في 1966 انسحبت فرنسا من قيادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" ما شكل زلزالاً هز وحدة حلف الناتو في وقت مبكر من تاريخ قيامه، وذلك بسبب أزمة وقعت خلال فترة رئاسة شارل ديغول لفرنسا. وأحتج ديغول على الدور القوي الذي تقوم به الولايات المتحدة في المنظمة، وهو ما اعتبره علاقة خاصة بينها وبين المملكة المتحدة، قائلاً إن فرنسا تريد انتهاج خط مستقل عن الحلف وسياسة واشنطن.

  • EUROMED Außenminister Treffen Lissabon Portugal Plakat (AP)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    خطوة إلى الأمام

    من بين المحاولات المهمة التي قامت بها دول الاتحاد الأوربي لتبتعد عن "وصاية" واشنطن، الشراكة الأورومتوسطية. إذ بدأت عام 1995 من خلال مؤتمر برشلونة الأورومتوسطي الذي اقترحته إسبانيا وقام الاتحاد الأوروبي بتنظيمه لتعزيز علاقاته مع البلدان المطلة على المتوسط في شمال أفريقيا وغرب آسيا. الشراكة لم تستمر طويلاً، إلا أنها وضعت أسس لعلاقات إقليمية جديدة، وشكلت نقطة تحول في العلاقات الأورومتوسطية.

  • George W. Bush Mission Accomplished USS Lincoln (HECTOR MATA/AFP/Getty Images)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    رفض ومعارضة

    في 2003، أعلن الرئيس الفرنسي جاك شيراك والمستشار الألماني غيرهارد شرودر معارضتهما الشديدة لقرار أمريكا وحلفائها باحتلال العراق. شكل هذا الموقف لحظة قوية عبرت فيها الدولتان الأوربيتان الكبيرتان عن رفضهما سياسة "العم سام" في الشرق الأوسط. وقادتا الاتحاد الأوربي في هذا الاتجاه، حيث أعلن الاتحاد الأوربي معارضته مبدئياً للجوء للقوة، واشترط أن تتم أي عملية عسكرية بتفويض من مجلس الأمن.

  • Belgien EU beschließt Verteidigungsunion (Reuters)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    اتفاقية "بيسكو"

    في 2017، وقع 23 عضوا في الاتحاد الأوروبي على اتفاقية "بيسكو" الرامية لتعزيز التعاون بمجال الدفاع. وشكل توقيع هذه الاتفاقية أبرز خطوة أقدمت عليها دول الاتحاد في اتجاه تشكيل ذراع عسكري تتخلص بفضله من التبعية العسكرية للولايات المتحدة، وتعتمد عليه في تنفيذ سياستها وخصوصاً في منطقة حوض البحر المتوسط وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وغيرها من مناطق الجوار الأوروبي.

  • Symbolbild Kündigung Atomabkommen mit Iran durch USA (Imago/Ralph Peters)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    الانسحاب من الاتفاق النووي

    انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني لاقى رفضاً من قبل الدول الأوروبية الثلاث الكبرى. ويشير هذا الرفض إلى سياسة الاتحاد الأوروبي الذي يسعى لنهج استراتيجية مستقلة عن واشنطن، خاصة وأن الاتفاق النووي واحد من أكثر الملفات الحساسة ليس فقط في الشرق الأوسط، وإنما في العالم بأسره.

  • Israel Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem | Videobotschaft von Donald Trump (picture-alliance/dpa/I. Yefimovich)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    السفارة الأمريكية في القدس

    رفضت دول من الاتحاد الأوروبي فتح السفارة الأمريكية في القدس. وكان هذا الرفض دليلاً على تزايد الاختلافات بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، ما يدفعهم للسعي نحو الخروج من دارة "التبعية" لأمريكا. وكان عدد من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد وصفوا نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس بـ "الخطوة غير الحكيمة التي قد تؤدي إلى تصعيد حدة التوتر".

  • Belgien Tusk empfängt Trump in Brüssel (Reuters/E. Vidal)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    ملفات أخرى...

    ملف الشرق الأوسط ليس الجانب الوحيد الذي تبرز فيها رغبة أوروبا في فك من ارتباطها بأمريكا. ويمكن الوقوف عند آخر نقطة في الملف، حيث رفعت أمريكا الرسوم الجمركية على الحديد والألمنيوم. وتشكل هذه الرسوم الجمركية تحدياً كبيراً وضعه ترامب في طريق الأوروبيين. وكانت دول أوروبية قد طالبت بضرورة الحصول على إعفاء دائم من هذه الرسوم، إلا أن الأمر ما يزال عالقاً. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

بعد الحرب العالمية الثانية عملت أمريكا على تقديم مساعدات لأوروبا والحد من التوسع السوفيتي فوق أراضيها. لكن المتتبع للعلاقات عبر الأطلسي يجد أن الدول الأوروبية بدأت تنأى بمواقفها عن مواقف حليفتها واشنطن في ملفات كثيرة. (17.05.2018)  

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